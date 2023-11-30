Лавров прибыл в Северную Македонию

Лавров прибыл в Скопье на Совет министров иностранных дел ОБСЕ

Tекст: Антон Антонов

Самолет Лаврова летел не через воздушное пространство Болгарии, как ожидалось, а над Турцией и Грецией. Сообщается, что Болгария отказывалась пропускать самолет, если на борту будет официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

В частности, МИД Болгарии заявил, что разрешение лететь через воздушное пространство Болгарии касается «Лаврова и сопровождающей его делегации в соответствии с нотой», но не распространяется на Захарову, которая также включена в санкционный список ЕС.

В дипломатических кругах указали, что санкции введены и против Лаврова. Было высказано предположение, что «официальная София боится Захарову, даже летящую в самолете».

МИД России сообщил, что Лавров планирует на полях СМИД ОБСЕ контакты с руководством организации и представителями государств-участников.

Напомним, Северная Македония и Болгария решили снять запрет на пролет российского самолета для участия Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о бойкоте делегацией страны грядущей встречи.

