Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
Путин: Запад хотел «победить Россию на поле боя», а сейчас поет по-другому
Страны Запада раньше намеревались «победить Россию на поле боя», а сейчас уже заговорили по-другому, отметил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России.
«В военном плане – вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно, это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о них.