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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    25 комментариев
    3 ноября 2023, 17:19

    Авиация ВКС России и средства ПВО за неделю уничтожили 10 самолетов ВВС Украины

    Авиация ВКС России и средства ПВО за неделю уничтожили 10 самолетов и один вертолет ВВС Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, уничтожены пять Миг-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8.

    Ранее ВКС России за сутки сбили два украинских истребителя.

    1 ноября 2023, 07:58
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы из-за успехов российской армии, заявил обозреватель Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет Подгурский, в конце сентября, когда войска России перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, для украинских сил «на многих участках» сложилась «кризисная ситуация». По словам Подгурского, Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы». Подчеркивается, что «только дилетант» не признает переход инициативы к России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.

    Напомним, журнал The Time со ссылкой на людей из окружения президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте. СМИ заявили, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (24)
    3 ноября 2023, 09:09
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО

    Российские военкоры сообщили о ликвидации командира спецназа ВСУ Кудабекова в зоне СВО

    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

    Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов», был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

    Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.

    Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Коментарии (17)
    1 ноября 2023, 09:39
    Стало известно о бегстве ВСУ на Купянском направлении

    Подполковник Марочко: Военные ВСУ все чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные на Купянском направлении все чаще самовольно оставляют свои позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими, причем эта тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий.

    Ранее ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном.

    Коментарии (15)
    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

    Коментарии (31)
    2 ноября 2023, 09:55
    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard

    Минобороны показало видео уничтожения танка Leopard на Запорожском направлении

    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

    В видеоролике, снятом на камеру беспилотника, показано, как он «преследует» украинский Leopard, который шел в атаку на Запорожском участке фронта, передает РИА «Новости». После того как дрон нависает над боевой машиной, видео обрывается. На следующих кадрах демонстрируется стоящий в степи Leopard с горящей башней.

    Напомним, во вторник Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном.

    Коментарии (26)
    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

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    2 ноября 2023, 10:54
    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в зоне СВО

    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»

    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в зоне СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы отряда «Камертон», который был создан бывшими сотрудниками группы «Вагнер» в составе спецназа «Ахмат», проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения СВО, сообщил заместитель командира отряда с позывным 011.

    Бывший вагнеровец рассказал о том, как происходит боевое слаживание одной из ротно-тактических групп с применением FPV-дронов. По его словам, следующим этапом станет привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, передает РИА «Новости».

    Он также объяснил, что не только командиры в отряде, но и бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы также состоят из бывших бойцов «Вагнера», остальные, по словам 011, это пополнение.

    Боец спецназа «Ахмат» с позывным Барнаул отметил, что тренировки ведутся постоянно, чтобы все бойцы были в форме и работали слаженно.

    Ранее заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин заявил, что бойцы частных военных компаний (ЧВК) получат ветеранские удостоверения, профильная комиссия работает в регулярном режиме.

    Напомним, президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что название ЧВК «Вагнер» – «журналистское наименование», юридически такой структуры не было, так как в России нет закона о частных военных компаниях.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 08:59
    Военкоры показали огневой налет российских танкистов на пункт РЭБ и связи ВСУ

    Танкисты бригады Невского уничтожили пункт РЭБ и связи ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты бригады Невского разнесли пункт РЭБ и связи ВСУ, сообщили СМИ.

    Как рассказал военкор RT Филипп Прокудин, экипаж Т-72 бригады Невского (Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени святого благоверного князя Александра Невского) устраивает короткие огневые налеты и наносит удары как с закрытых позиций, так и прямой наводкой по целям противника.

    Ранее командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков рассказал, что после сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО.

    Коментарии (2)
    2 ноября 2023, 15:09
    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте

    Генерал ВС Германии Катер: ВСУ не в силах наступать на юге из-за обороны ВС России

    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной Российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

    Катер заявил, что ВСУ не могут преодолеть российские фортификационные сооружения, и предположил, что в связи с наступлением распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе, передает РИА «Новости».

    Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО.

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    3 ноября 2023, 00:15
    Суд в Курске национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Ленинский районный суд Курска национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Tекст: Антон Никитин

    Ленинский районный суд Курска постановил обратить в пользу государства активы кондитерской фабрики «Конти-рус», которая оказывает помощь украинским военным, сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы, Генпрокуратура попросила суд обратить в государственную собственность акции АО «Конти-рус» и ряда других организаций. Суд запретил деятельность этих компаний в связи с экстремистской деятельностью, передает RT.

    Суд обратил в доход России акции АО «Конти-рус» и 100% доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», передает РИА «Новости».

    Напомним, в мае Госсовет Крыма национализировал квартиру украинского президента Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте. В понедельник национализированную квартиру Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

    Коментарии (6)
    1 ноября 2023, 15:24
    В США назвали несущую угрозу для украинских систем ПВО российскую авиабомбу
    В США назвали несущую угрозу для украинских систем ПВО российскую авиабомбу
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 создадут угрозу украинским системам противовоздушной обороны, пишет Newsweek.

    Как заявляют авторы статьи, новые огромные управляемые бомбы пополнят арсенал вооружений Москвы и окажут давление на системы ПВО Украины, передает РИА «Новости».

    Также журналисты указывают, что российская бомба, которую могут запускать с истребителей Су-34, Су-30 и Су-35, способна уничтожать бункеры на глубине до 20 метров и пробивать три метра железобетона.

    В Сети есть видеоролики, показывающие процесс сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной УМПК, и момент раскрытия складных крыльев.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Российская армия устроила ВСУ сюрприз под Авдеевкой с помощью «Солнцепеков», а также тяжелых авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 02:59
    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией

    Залужный посоветовал не рассчитывать на возможность ВСУ совершить прорыв в конфликте с Россией

    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины, вероятно, не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что ВСУ за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма», заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

    По мнению Залужного, как и в Первую мировую войну достигнут «уровень развития технологий», который ставит конфликт «в тупик». Залужный рассказал, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но застряли на минных полях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Как заявил Залужный, поначалу он считал, что «что-то не так с командирами» ВСУ, некоторых из них заменили. Затем он начал сомневаться в солдатах, но в итоге пришел к выводу, что ситуация зашла в тупик, вывести из которого может лишь технологический скачок.

    Залужный сказал, что стороны конфликта видят «все, что делает противник». «Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», – заявил он.

    Напомним, Залужный признал, что Россия сохраняет преимущество перед Украиной в авиации, превосходит украинские силы в радиоэлектронной борьбе, а «Ланцеты» позволили российским войскам улучшить контрбатарейную борьбу.

    Коментарии (12)
    3 ноября 2023, 08:44
    Потери ВСУ на Купянском направлении превысили поступающие силы

    Марочко: Потери ВСУ на Купянском направлении превышают число поступающих сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери украинских войск в районе Синьковки Купянского района Харьковской области начали превышать численность поступающих свежих сил, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь, передает РИА «Новости».

    По его словам, если эта тенденция в течение десяти дней будет сохраняться, у украинского командования физически не останется сил и средств для удержания российских войск на этом направлении.

    Коментарии (2)
    2 ноября 2023, 09:35
    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России

    Американская журналистка Ингрэм посоветовала Байдену отправлять оружие вместо ВСУ сразу России

    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой» для отсрочки поражения Киева и обеспечения победы на выборах, а потому лучше отправлять оружие сразу в Россию, заявила журналистка Лора Ингрэм на YouTube-канале Fox News.

    Ингрэм призвала оценить ситуацию на Украине. По ее словам, сейчас даже самые стойкие «ястребы войны» уже не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Украины, и иронично предложила отправлять оружие в Россию, потому что «оно все равно там рано или поздно окажется».

    Журналистка считает, что никто не верит заявлениям главы Пентагона Ллойду Остину о том, что генеральный инспектор по аудиту помощи Украине проделает «прекрасную работу», напомнив о статье журнала The Time о повальной коррупции на Украине и отсутствии подотчетности за миллиарды США, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя, администрация Байдена не хочет реального отслеживания направленных Киеву 100 млрд долларов, сославшись на еще одно «откровение» в The Time про полномасштабный призывной  кризис на Украине.

    Ингрэм выразила мнение, что у США нет никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией, летнее контрнаступление провалилось, а плана Б просто не существует.

    Ведущая указала, что команда Байдена не хочет, чтобы он накануне президентских выборов в 2024 году столкнулся с унизительным поражением на мировой арене, а помощь Украине – лишь оттягивание ее поражения для обеспечения победы Байдена в 2024 году.

    Ранее стало известно, что Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 14:00
    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тактика активной обороны, с одной стороны, сохранила жизни российских военных, а с другой – подточила силы противника. А наращивание производства вооружений в России и необдуманные шаги украинского военного руководства позволили ВС РФ перехватить инициативу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее польские СМИ сообщили, что на фоне успехов российской армии главком ВСУ Валерий Залужный вынужден мобилизовать последние резервы.

    «Активная оборона оказалась невероятно полезной тактикой для российских войск. Напомню, схожим образом мы действовали еще во времена Великой Отечественной. Как и 80 лет назад, этот подход позволил нам накопить силы и существенно измотать противника. Это можно расценивать как подготовку к началу собственного продвижения вперед», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В настоящий момент инициатива в конфликте действительно принадлежит России. Перехватить ее удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, со стороны украинского руководства были допущены просчеты, что привело к существенному снижению наступательного потенциала ВСУ», – отмечает он.

    «Атаки противника, во многом бездумные с военной точки зрения, подточили его ресурсную базу. Огромное количество техники было уничтожено. Велики и потери личного состава. В рядах ВСУ начался процесс деморализации – тысячи солдат теряют веру в руководство», – указывает собеседник.

    «Во-вторых, российские войска были в обороне, что позволило нам сохранить существенную часть имеющихся сил. В это же время России удалось нарастить производство вооружений. Резко возросло число беспилотников и барражирующих боеприпасов. Все это аккуратно и своевременно доставлялось на фронт», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, наши бойцы перед отправкой на передовую проходят полугодовое обучение. Такие условия для Украины кажутся чем-то невообразимым. Вполне возможно, что нам удавалось провести и некоторые переброски личного состава на приоритетные направления. В конечном счете, разведка, в том числе западная, не может обеспечить ВСУ полную осведомленность о действиях России на фронте», – акцентирует он.

    «Разумеется, доступ к западным спутникам дает Украине некоторые преимущества в части получения информации. Однако у страны практически нет авиации, а она, в свою очередь, также является важным элементом разведывательной системы. Таким образом, возможности слежения ВСУ за нашими войсками зачастую приукрашены западными СМИ», – резюмирует Артамонов.

    Ранее польское издание Mysl Polska сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы ВСУ. Отмечается, что в конце сентября российские войска перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, что привело к «кризисной ситуации» для украинских сил.

    В связи с этим Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами». По словам автора публикации, «только дилетант» не признает переход инициативы к России. При этом за последнее время участились случаи бегства бойцов ВСУ с позиций. Так, особо активно данную тенденцию фиксируют на Купянском направлении.

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА «Новости», что в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления местности украинскими военнослужащими. По его оценке, этот процесс в сравнении с предыдущей неделей усилился.

    Марочко уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Кроме того, неуклонно снижаются и возможности ВСУ сформировать боеспособную армию.

    Между тем, глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что ВСУ терпят поражение даже несмотря на поставки натовской техники. «Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции», – сказал министр. Он также подчеркнул, что противник предпринимает «безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях».

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