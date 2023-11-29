Появились данные об убийстве двух россиянок в Турции

Эксперт оценил данные об интересе Казахстана и Узбекистана к французским истребителям

Авиаэксперт Гусаров: Французские истребители Rafale не могут конкурировать с российскими самолетами

Tекст: Евгений Поздняков

«Rafale – это ничем не примечательный французский истребитель четвертого поколения. Конечно, данную машину нельзя назвать плохой, но и достоинства, в связи с которыми на нее можно было бы поменять российские образцы, упомянуть трудно. Поэтому новость о желании Казахстана и Узбекистана приобрести эти модели у Парижа выглядит по меньшей мере странно», – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

«Отмечу, Rafale не способен полностью вытеснить МиГ-29, МиГ-31, Су-27 и Су-30. У этих машин серьезно отличается функционал, а на универсальность ни один самолет четвертого поколения претендовать не может. К тому же в настоящее время куда большую роль играет не столько сама модель истребителя, сколько радары и боеприпасы, установленные внутри», – отмечает эксперт.

«Конкурентное преимущество авиации на поле боя достигается именно за счет вспомогательных систем. У кого они сильнее, тот и лидирует. Поэтому покупка французских истребителей для стран Центральной Азии не является целесообразной. Гораздо проще и выгоднее сотрудничать с Россией, прокачивая уже имеющиеся самолеты с помощью более современных радаров», – подчеркивает собеседник.

«Еще одна важная деталь: переход с российских самолетов на натовские аналоги обойдется Казахстану и Узбекистану недешево. Речь идет о полной замене инфраструктуры, о переобучении пилотов и приглашении западных инженеров. Не исключено, что в случае поломки Rafale придется отправлять в Европу», – акцентирует он.

«Потянуть такие затраты способна не каждая страна. В связи с этим новость о переговорах Парижа с Астаной и Ташкентом, скорее всего, является преднамеренным вбросом со стороны Франции. Это государство сейчас активно пытается вернуть себе статус глобального поставщика вооружений», – считает Гусаров.

«Кроме того, в отместку за неудачи в Африке французы хотят «выбить» Россию из Центральной Азии. Неслучайно с официальным визитом недавно туда приезжал Эммануэль Макрон. Однако не думаю, что Парижу удастся расшатать платформу нашего сотрудничества», – рассуждает эксперт.

«Я также исключаю возможность торга со стороны Узбекистана или Казахстана. Да, иногда страны пытаются получить скидку, заявляя о намерении заключения сделки с другим государством. Но это не тот случай. Мы и так даем центральноазиатским государствам небывалые дисконты», – подчеркивает собеседник.

Резюмируя, Гусаров выразил уверенность в том, что слухи не скажутся на взаимоотношениях Москвы, Астаны и Ташкента. «Однако если слухи станут реальностью, России непременно стоит обратиться к партнерам с просьбой разъяснить их дальнейшие намерения», – заключил он.

Ранее стало известно о переговорах Казахстана и Узбекистана с Францией по вопросу покупки истребителей Rafale. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По данным СМИ, европейский самолет в будущем может заменить МиГ-29, МиГ-31, Су-27 и Су-30, находящихся в настоящее время на вооружении этих государств.

Подчеркивается, что переговоры ведутся между Астаной, Ташкентом и аэрокосмической компанией Dassault Aviation. Как отмечает источник СМИ, экспертные группы со стороны производителя истребителей уже неоднократно посещали Узбекистан с рабочими визитами. По информации издания La Tribune, страна планирует приобрести у Франции 24 экземпляра Rafale.

В то же время Казахстан также активно ведет диалог с возможными поставщиками, но перспектива покупки самолетов Астаной называется «более отдаленной». Причиной этого называется «географическая и политическая близость» государства с Москвой, что «не благоприятствует» одновременным закупкам со стороны западных государств.

«В намерение узбеков закупить относительно новые Rafale верится с очень большой натяжкой», – пишут авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». Отмечается, что переустройство инфраструктуры, а также обучение пилотов на новых моделях сделает приобретение истребителей крайне невыгодным с экономической точки зрения шагом для Ташкента.

Многоцелевой Rafale – разработка 1986 года, однако совершенствование машины затянулось на два десятилетия, напоминает Sputnik. На вооружение Парижем самолет был принят лишь в 2006-м. Основные характеристики модернизированной версии истребителя позволяют сравнивать его с российскими Су-30М и Су-35С.

Двухдвигательный Rafale интересен конструктивными элементами из углепластика, кевлара и других композитов – до 20% площади поверхности и 25% массы. Максимальная скорость – 1900 км/час. Ударные задачи Rafale способен решать на удалении от базы в 1760 км, боевой радиус в роли истребителя-перехватчика – 1090 км. Полезная нагрузка – около 9 тонн.