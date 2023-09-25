Российскую феминистку нашли убитой в Турции

Подозреваемый в убийстве российской феминистки жених арестован в Турции

Tекст: Вера Басилая

Феминистка и активистка Анастасия Емельянова перестала выходить на связь с близкими в прошлую среду, но турецкая полиция начала ее поиски только в пятницу. Россиянку нашли убитой в Эрзуруме. Местная полиция выясняет обстоятельства трагедии, по подозрению в убийстве задержан бойфренд Анастасии Низар.

Как выяснилось, активистка познакомилась с мужчиной в «Тиндере». В личном блоге Анастасия рассказывала, что тот проявлял себя заботливым и любящим человеком. Она писала, что чувствует себя «в подвале в Эрзуруме с ним лучше, чем в нормальной квартире с подругой», пишет «СтарХит».

В октябре они собирались подать документы в загс, Анастасия строила большие планы на будущее. Она называла своего избранника «самым заботливым зайчиком».

По словам ее подруги Анастасии Полозковой, она была очень аккуратной в плане безопасности: всегда сообщала, где и с кем; скидывала геолокацию и всегда ждала дома, в случае если кто-то задерживался.

Анастасия Емельянова известна как активистка, которая боролась за права женщин, освещала проблемы домашнего насилия. По словам друзей, она помогла множеству пострадавших от абьюза. Сейчас семья Емельяновой решает вопрос о транспортировке ее тела из Турции в Россию.

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