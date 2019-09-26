Танцовщица из Хабаровска вместо отпуска в ОАЭ попала в сексуальное рабство

Танцовщица и модель Анастасия Орлова провела 55 дней в сексуальном рабстве в ОАЭ, куда она отправилась со своим женихом.

31-летняя девушка поехала в отпуск со своим женихом Эдгаром Марченковым, с которым она знакома более года. Однако в Дубае танцовщицу избивали и принуждали к близости с сотнями мужчин, жених девушки снимал происходящее на камеру, сообщает «Рен ТВ».

Модель утверждает, что ей сломали нос, наносили сильные удары по голове, а также грозили похоронить в пустыне и убить ее семью. Из-за угроз Орлова боялась обратиться за помощью.

По словам Марченкова, они с невестой договорились о свободных отношениях, кроме того, мужчина говорит, что заработанные деньги он потратил на Анастасию – 5 миллионов рублей.

Ранее СМИ сообщали о вербовке россиянок для оказания сексуальных услуг арабским шейхам.