СМИ рассказали о вербовке россиянок для секс-услуг арабским шейхам

Российские СМИ обнаружили тайные биржи труда в социальных сетях и мессенджерах, где девушек вербуют для сексуальных услуг арабским шейхам под видом «эскорта».

«Открыт набор худеньких девушек 18-19 лет, нужны очень худые. Натуральные блондинки или брюнетки, длинные волосы, беби-фейс (юное лицо – прим. ВЗГЛЯД). В идеале 163-173 рост», – приводит ФАН одно из типичных объявлений для жриц любви, опубликованное в мессенджере Telegram.

Девушкам обещают до «5 тыс. евро в день», а «девственницам и настоящим топ-моделям – до 25 тыс. евро только за три-четыре дня».

Именно Telegram, отмечает автор статьи, в последнее время стал главной «биржей труда» элитных проституток. Причем само это слово не используется – «персонал» называют «эскортницами» или «топ-моделями».

За один день в подобных чатах – от 10 до 20 предложений с «выездами». «Объявляем набор на работу с заработком от 400 тыс. рублей в месяц. Совмещайте высокий доход, шопинг, прогулки и путешествия в богатейших европейских столицах», – обещают «соискательницам».

В соцсетях есть закрытые чаты, в которых эскортницы общаются между собой и делятся отзывами о клиентах. Одна из участниц таких тусовок Анастасия рассказала, что лучшие заказы, как правило, достаются девушкам с выдающимися внешними данными. По ее словам, имеет значение и число подписчиков в Instagram, и участие в конкурсах красоты.

«Мои клиенты – олигархи, чиновники. Поэтому я постоянно путешествую. За прошлый год посетила около 20 стран», – рассказала Анастасия, добавив, что за неделю может заработать до 1 млн рублей.

Существуют и еще более закрытые группы для эскортниц в Telegram – туда можно вступить только по приглашению администратора, отметила владелица одного из таких аккаунтов Эллона.

«10 фотографий, видеопроходка – и участницу добавим в чат. После этого я стану сопровождать этого человека и беру все обязательства по поиску заказов. У нас только топы: арабские шейхи и высокопоставленные чиновники», – обещает она.

Большой и чистой любви и серьезных отношений элитным проституткам не светит. Так, музыкант Олег Д., прославившийся после «Фабрики звезд», рассказал, что один из его романов закончился, когда он узнал, чем на самом деле зарабатывает возлюбленная. «У меня были мысли по поводу эскорта. И они подтвердились, когда я встретил ее в одном из ресторанов с состоятельным мужчиной старше 50 лет. После разговора она во всем призналась. Она хотела роскошной жизни, а этого я ей не мог дать», – сказал певец.

Как сообщил руководитель аналитического центра Евгений Венедиктов, число участников специализированных групп с предложениями для жриц любви увеличилось в 10 раз за два года. Еще в 2017 году их было не более 2,5 тыс., сейчас же количество таких чатов и каналов достигло почти 30 тыс.

Жизнь эскортницы кажется сладкой только в рекламных объявлениях, ведь все проститутки – вне зависимости от того, где они отыскивают клиентов, – находятся в группе риска. Речь идет не только о венерических заболеваниях.

«Эта категория девушек – постоянный объект агрессии маньяков, на них совершаются разбойные нападения, их избивают «работодатели». В некоторых случаях жриц любви похищают и продают с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации», – говорится в статье.

Издание напоминает, что три года назад в результате масштабной оперативной разработки удалось разоблачить членов международной преступной группировки, продававшей россиянок в сексуальное рабство в ОАЭ и Королевство Бахрейн. Жительницы Пермского края, Челябинской области и Удмуртии поверили, что смогут устроиться на высокооплачиваемую работу в сфере обслуживания, однако в итоге у них отобрали документы и принудили оказывать секс-услуги.