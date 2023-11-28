Путин рассказал о снижении младенческой смертности в России

Tекст: Валерия Городецкая

«Работа, которую мы проводим, уже даёт ощутимые результаты. Так, за последние десять лет нам удалось почти в два раза снизить младенческую смертность. Кстати говоря, и детская смертность – от 0 до 17 лет – также сократилась более чем в два раза», – сказал Путин, его слова приводит сайт Кремля.

Президент отметил, что показатель младенческой смертности в России достиг исторического минимума. «Да и по детской в целом, я думаю, тоже на исторически минимальных значениях», – добавил он.

Ранее Путин заявил, что многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России.