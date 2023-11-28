Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.16 комментариев
Путин: Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России
Многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России, все сферы государственного управления должны быть ориентированы на поддержку семьи, заявил президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).
«Многодетность, большая семья должны стать новым образом жизни для всех народов России, а семья – это не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности. Поддержка семьи, материнства, детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления, нашу экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещение и образование, здравоохранение», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин поблагодарил Всемирный русский собор за поддержку и укрепление государственности.