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Дерипаска предупредил Европу о тяжелой расплате за авантюры США
Европейские политики на фоне отсутствия поставок голубого топлива из России вынуждены принять единственно правильное решение и сделать основной упор о «зеленом переходе» на ядерную энергетику, заявил бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска.
Дерипаска в своем Telegram-канале прокомментировал публикацию Euractiv о том, что Европейский парламент 21 ноября проголосовал за включение 17 технологий, в том числе ядерную энергетику, в закон ЕС о промышленности с нулевым уровнем выбросов.
Бизнесмен отметил, что переход Европы на ядерную энергетику будет не быстрым, а потому ЕС придется заканчивать боевые действия на Украине и договариваться с Газпромом по вопросу поставок газа. Условия, отметил он, в этот раз будут жесткими: возврат российских активов, компенсации за взорванный «Северный поток» и санкционных потерь российского бизнеса.
«Да, тяжелая расплата за американские авантюры, но все равно это дешевле и выгоднее, чем покупать ненужное оружие на триллионы евро и вдобавок терять столь сладкий российский рынок», – уверен Дерипаска.
Осознание произойдет не сразу, но ядерная энергетика вернулась после почти 20 лет бесполезных дебатов с так называемыми «Зелеными», отметил он.
«Восточный компромисс», по его словам, станет приемлемым для Европы гораздо быстрее, года за полтора, если зимы будут холодными, заключил Дерипаска.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как европейскую экономику спасают остатки российского топлива.