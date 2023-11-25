Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.12 комментариев
Украина пожаловалась на проблемы с поставками топлива из-за польской блокады
Замминистра агрополитики Украины Дмитрасевич пожаловалась на проблемы с поставками топлива из-за польской блокады
Из-за польской блокады пропускных пунктов на границе Украина столкнулась с проблемой с поставками топлива, сообщил замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич.
Дмитрасевич сообщил, что наблюдаются «проблемы с такими важными поставками, как (поставки) топлива». Он считает, что железнодорожные и морские перевозки позволят украинским аграриям компенсировать возникшие из-за польской блокады ограничения по экспорту, передает РИА «Новости».
Напомним, польские перевозчики блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам. «Укртрубопром» сообщил об угрозе остановки трубных заводов в прифронтовых регионах Украины, если блокада пропускных пунктов распространится на другие страны Европы.