Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.13 комментариев
Северная Македония собралась приостановить запрет на полеты из России
Власти Северной Македонии согласились временно ослабить запрет на полеты из России для визита Лаврова в Скопье
Правительство Северной Македонии сообщило, что приняло решение снять запрет на пролет и посадку российского самолета для участия главы МИД России Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.
Запрет планируется приостановить с 29 ноября по 1 декабря. Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии, передает ТАСС со ссылкой на MIA и 360stepeni.
В заявлении кабмина сказано, что на заседании правительства было принято «дополнение к решению» о санкциях, ограничивающих «доступ воздушных судов» из России. Теперь МИД и минобороны Северной Македонии могут «дополнительно принять решение о выдаче разрешения на пролет и посадку российского самолета». Подчеркивается, что введенные ЕС санкции «предусматривают исключения» для «международных конференций», поэтому решение властей Северной Македонии «соответствует регламенту ЕС».
Глава дипведомства Северной Македонии Буяр Османи указывал, что в отношении руководителя российской дипломатии действуют санкции Евросоюза.
Напомним, Северная Македония 1 января 2023 года сменила Польшу на посту председателя ОБСЕ. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что председательству Северной Македонии в ОБСЕ можно поставить двойку, она ориентируется на интересы определенной группы западных государств.