Россия оценила на «двойку» председательство Северной Македонии в ОБСЕ

Постпред России: Председательству Северной Македонии в ОБСЕ можно поставить двойку 31 мая 2023, 10:17

Северная Македония, председательствующая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ориентируется на интересы определенной группы западных государств, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Лукашевич отметил, что, «при всем уважении к северомакедонским коллегам», не может сказать ничего позитивного о председательстве этой страны в ОБСЕ. По оценке российского дипломата, похвастаться Северной Македонии нечем, их работа заслуживает «уверенной двойки», передает ТАСС. По правилам организации, напомнил дипломат, страна – председатель отвечает за координацию действий и проведение консультаций. Так, председательствовавшая в прошлом году Польша включала в повестку дня абсолютно конфронтационный, не отвечающий духу работы ОБСЕ пункт, связанный с политикой России на украинском направлении, сказал Лукашевич. При этом повестка ОБСЕ, подчеркнул он, должна отражать мнение всех государств – членов организации, она вырабатывается в результате проведенных консультаций. Северная Македония, однако, ориентируется на мнение Запада, в частности, членов ЕС и США, указал Лукашевич. По его словам, в результате происходит слом правил организации. Россия, добавил он, борется с этим, но «все сложно, никакого честного брокерства давно уже нет». Северная Македония 1 января 2023 года сменила Польшу на посту председателя ОБСЕ. Также Лукашевич заявил, что Россия не может отдать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «на откуп хищной западной банде». Эта организация не должна превратиться в «площадку русофобии», сказал дипломат. При этом, по его словам, ОБСЕ теряет ориентиры, превращаясь в свой антипод, когда вместо диалога доминирует конфронтация. Тем не менее, инструментарий ОБСЕ может пригодиться, чтобы гарантировать безопасность и стабильность сосуществования в Европе, заключил Лукашевич. Напомним, в начале мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики киевского режима хотели ликвидировать действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи и главу миссии ОБСЕ в Молдавии, гражданку США Келли Кейдерлинг.

Reuters: Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян

Заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа, следует из сообщения информационных агентств. На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. Позднее Киев предоставил Reuters полную запись встречи. На ней Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Грэм сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же заявил, что украинские войска «не сражаются» на российской территории. Reuters указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи Украине от США. При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ. Напомним, сообщалось, что Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне». Лавров назвал заявление из США о неспособности Киева вернуть территории шагом к пониманию реальности Лавров назвал слова Милли о неспособности Киева вернуть территории шагом к пониманию реальности

Высказывание американского главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что киевский режим пока не может рассчитывать на возвращение территорий в границах 1991 года – шаг к пониманию реальности Западом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Милли, вероятно, имел в виду, что Украина не может рассчитывать на возвращение всех территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе, заявил Лавров на передаче «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости». В таком случае это высказывание можно расценивать как шаг вперед к пониманию «реальности на Земле», указал министр. Напомним, Милли заявлял, что целью украинской стороны в конфликте является возвращение всех утраченных территорий, но эта цель не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе. Новости СМИ2 Боррель: Россия не пойдёт на переговоры по Украине, пока не победит

Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте, Евросоюз должен продолжать наращивать военную поддержку Украины, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на экспертном форуме в Барселоне. Он отметил, что видит явное намерение России победить, поэтому ожидает развития конфликта этим летом без оптимизма, финансовая и военная помощь Украине должна продолжаться, передает ТАСС. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО. Пискарев: Сенатор Грэм словами о россиянах раскрыл самую страшную тайну Вашингтона

Сенатор Линдси Грэма словами об «инвестициях в смерть россиян» раскрыл самую страшную тайну Вашингтона, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Впрочем, она давно уже стала «секретом Полишинеля» – именно США являются главным спонсором и поджигателем необъявленной войны против России, которую ведут чужими руками и на чужой территории, старательно подбрасывая хворост в виде все более смертоносных видов оружия. И именно США заинтересованы в том, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше в надежде не просто ослабить, а уничтожить Россию», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии Госдумы. По его словам, «Грэм не открыл Америку своим заявлением. США на протяжении своей истории множество раз выступали поджигателем самых кровопролитных войн и конфликтов, спонсируя и поддерживая оружием самые одиозные и человеконенавистнические режимы». Вот и сейчас, поддерживая и накачивая оружием бандеровскую Украину, США надеются решить свои финансовые проблемы, ослабив Европу и уничтожив Россию. Но сколько бы не твердил Линдси Грэм свои заклинания, враг не пройдет. Американскому сенатору стоит хорошенько изучить нашу историю», – заключил Пискарев. Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне». Новости СМИ2 Москва раскритиковала нелепые попытки оправдать сенатора США Грэма МИД: Попытка оправдать русофобские высказывания сенатора США Грэма обречена на провал

Попытка американских СМИ оправдать сенатора США Линдси Грэма обречена на провал, отмыться от таких слов уже невозможно, заявил МИД России. В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что чудовищная фраза Грэма о том, что «Русские умирают... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно» ошарашила людей. МИД указал, что это проявление не только пещерной русофобии, а истинного человеконенавистничества. Широкое возмущение, как отмечает МИД, привело к тому, что пропагандистская машина, обслуживающая западных политиков, занялась кризис-менеджментом. Reuters и Би-би-си выпустили материалы, в которых говорится, что «Грэм сказал не так и не то». Сенатора, как некогда бывшего президента США Джорджа Буша – младшего с его «людоедскими измышлениями», стали нелепо и позорно оправдывать, утверждая, что слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. «Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм – порождение нейросетей и его не существует?» – поинтересовался МИД. Ведомство подчеркивает, что оправдаться в этой ситуации невозможно. Даже если слова произнесены порознь, отмыться от них нельзя, говорится в заявлении. Киевский режим и американские патриоты объединились в нацистской философии ненависти к русским, подчеркивает МИД России. История с трусливыми оправданиями и попытками выгородить американского сенатора стала ударом для репутации Reuters и Би-би-си, которая и без того уже поблекла. «С учетом всего того, что они наговорили, миссия невыполнима: надо оправдать сенатора Грэма, но при этом не замазать главу режима Зеленского. Пропаганда, сэр», – заключил МИД России. Напомним, Грэм на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне». После русофобских высказываний Грэм был объявлен в розыск в России.

Захарова на слова сенатора США о вложении в «смерть россиян» заявила об американских вложениях в Холокост

Американские компании General Motors и Ford спонсировали фашистскую Германию, одна из инвестиций США привела к Холокосту, напомнила представитель МИД России Мария Захарова сенатору США Линдси Грэму после его слов об удачном вложении Вашингтона в «смерть россиян». На Нюрнбергском трибунале министр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт подтвердил, что Третий рейх спонсировали из-за границы, это делали в том числе американские Ford и General Motors, напомнила Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что Шахту удалось заключить сделку со следствием и выйти на свободу, после чего дожить до 93 лет, несмотря на протесты советских представителей. Также представитель МИД отметила, что американский бизнесмен Генри Форд был кавалером Большого креста ордена Заслуг германского Орла. Его предприятия в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд рейха, на них использовался труд заключенных, включая узников концлагеря Освенцим. Немецкий автомобильный бренд Opel принадлежал американской General Motors. По словам исследователя Брэдфорда Снелла, GM были гораздо важнее для немецкой военной машины, чем банки Швейцарии, так как швейцарская сторона выступала лишь «хранилищем украденных денег», указала дипломат. Завод Coca-Cola в Кельне до национализации снабжал газировкой всю Германию, включая немецких солдат, Standard Oil через дочерние структуры помогала Гитлеру с нехваткой нефтепродуктов, IBM производила для нацистов учетные и контрольные аппараты, оборудование этой компании помогало следить за расписанием поездов в лагеря смерти. Причастны к помощи нацистской Германии и JPMorgan Chase & Co, и Chase National Bank, подчеркнула Захарова. «Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», – добавила представитель МИД. Сегодня же американские миллиарды вливаются в неонацистский киевский режим, и сенаторам США следует помнить, чем закончилась подобная предыдущая авантюра. Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают». Американский миллиардер Илон Маск после этого высказывания задал сенатору вопрос. Новости СМИ2 В Совфеде назвали ролик с сенатором Грэмом о «смерти русских» топорной пропагандой Киева Сенатор Долгов: Украинские политики продолжают безнаказанно подставлять своих вашингтонских хозяев

Сенатор Грэм, который славится своей русофобией, мог бы заявить о том, что «смерть россиян» в СВО – это лучшие инвестиции США. Но если этого не было, то Вашингтон может «надрать одно место» офису Зеленского за такие подставы, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее западные СМИ сообщили, что Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян. «Для нас не принципиально, был ли этот акт топорной пропаганды смонтирован в офисе Зеленского или имел место на самом деле. Сам сенатор Линдси Грэм давно известен своей откровенной русофобией. Поэтому никто особенно и не удивился бы, если такие слова прозвучали из его уст на самом деле. Более того, очевидно, что на все провокации в адрес России Украину подталкивает Вашингтон», – сказал член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН Константин Долгов. «Если же сейчас Киев действительно так нагло и топорно подставляет американцев, то тут Штаты, конечно, пусть сами разбираются со своими подопечными. Да, украинским чиновникам сейчас могут «надрать одно место» за такие подставы. Но я уверен, что и Вашингтон не перестанет использовать Зеленского, пока он обслуживает его интересы, и киевские власти не перестанут подставлять Штаты», – рассуждает собеседник. «Нам, между тем, необходимо сконцентрироваться на эффективном решении собственных задач, в том числе в рамках СВО. От того, насколько мы будем последовательны и решительны в своих действиях, зависит в том числе и то, как скоро в Вашингтоне осознают необходимость выстраивания нормальных отношений с Россией. Им придется это сделать, как бы сильно они сейчас не сопротивлялись», – заключил он. Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа. На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы. Позднее агентству Reuters была предоставлена полная запись встречи. На видео Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Сенатор сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же сказал, что украинские войска «не сражаются» на российской территории. Агентство указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи США Украине. При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ. Напомним, накануне сообщалось, что сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне». Газета ВЗГЛЯД разбиралась о чем говорят эти слова американского политика и какая связь прослеживается между ними и так называемым контрнаступлением ВСУ. Песков назвал позором США заявление сенатора Грэма о «вложениях в смерть россиян»

Песков назвал позором США заявление сенатора Грэма о «вложениях в смерть россиян»

Байден прокомментировал российские удары по объектам на Украине
Байден заявил, что российские удары по объектам на Украине не стали неожиданностью 29 мая 2023, 23:17

Российские удары по объектам на Украине не были чем-то неожиданным, заявил президент США Джо Байден. По его мнению, в связи с этим необходимо предоставить Украине «все, в чем она нуждается». Он заявил, что США «все еще» изучают возможность передачи Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, передает ТАСС. Напомним, Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродромах. Новости СМИ2 Atlantic: На Украине понимают, что без помощи США уже проиграли бы России 30 мая 2023, 08:57 Текст: Александра Юдина

Жители Украины осознают, что страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не оказываемая Соединенными Штатами военная помощь, выразила мнение обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк. Публицист отметила, что лично пообщалась с украинцами во время поездки в Киев, и подчеркнула, что ее собеседники признали, что Украина находится в полной зависимости от властей США – американского оружия и денег, передает RT. Шейк добавила, что большинство украинцев понимают, что без американской поддержки уже произошел бы экономический коллапс в стране, а конфликт закончился бы разгромом ВСУ. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.

Сенатор Долгов: Даже во времена холодной войны никто из политиков США открыто не желал смерти советским гражданам

Сенатор Грэм четко артикулировал основной принцип политики США. Вместе с тем, становится очевидным, насколько обмельчали американские политики, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее сенатор США Линдси Грэм назвал удачной тратой денег оказание помощи Украине, в результате которой «россияне умирают». «Грэм на протяжении всей карьеры известен своей русофобией. Он неоднократно выступал с ястребиных и откровенно антироссийских позиций по целому ряду вопросов, среди которых и Крым. Он многократно был своего рода «тараном» для продвижения антироссийских инициатив в Капитолии», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН. «Меня лично больше бы удивило, если бы к такой риторике, тем более в публичном пространстве, перешел, например, Трамп. Эти слова пусть останутся на совести Грэма», – добавляет собеседник. «Сенатору стоит помнить простую истину – все вернется бумерангом. Пусть опасается своих желаний, ведь рано или поздно они обернутся колоссальными проблемами как для Америки, так и для американцев», – подчеркнул он. «В целом, в США политики серьезно обмельчали за последние десятилетия. Я с трудом себе представляю, чтобы нечто подобное озвучил какой-то серьезный государственный деятель даже в период холодной войны. Когда при Рейгане Америка пыталась сформировать образ СССР как «империи зла», никто не позволял себе такой риторики в публичном пространстве», – напоминает сенатор. «Вместе с тем, слова Грэма хорошо отражают настрой правящего истеблишмента в Вашингтоне. И я тут говорю не только о Демократической партии. США четко взяли курс на максимальное ослабление России. Это последовательная стратегическая линия Штатов», – отмечает парламентарий. «И в рамках этой политики Украина – лишь очередной эпизод. Слова Грэма – это эмоциональный публичный «выброс». Это лишнее напоминание нам, что необходимо эффективно и последовательно решать собственные задачи и планы, в том числе обозначенные в рамках СВО», – заключил Долгов. Ранее сенатор США Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал удачной тратой американских денег оказание помощи Украине, в результате которой «россияне умирают». Сам Грэм неоднократно активно выступал за вооружение украинской стороны. Так, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет. Нынешняя риторика американского политика уже вызвала активную реакцию как в Штатах, так и в России. Так, предприниматель и владелец Twitter и Space X Илон Маск задал вопрос сенатору. «Когда-либо?», – спросил Маск в Twitter (соцсеть заблокирована в России). В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на слова Грэма заявила об американских вложениях в Холокост. На Нюрнбергском трибунале министр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт подтвердил, что Третий рейх спонсировали из-за границы, это делали в том числе американские Ford и General Motors, напомнила дипломат. Она отметила, что Шахту удалось заключить сделку со следствием и выйти на свободу, после чего дожить до 93 лет, несмотря на протесты советских представителей. Также представитель МИД отметила, что американский бизнесмен Генри Форд был кавалером Большого креста ордена Заслуг германского Орла. Его предприятия в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд рейха, на них использовался труд заключенных, включая узников концлагеря Освенцим. Немецкий автомобильный бренд Opel принадлежал американской General Motors. По словам исследователя Брэдфорда Снелла, GM были гораздо важнее для немецкой военной машины, чем банки Швейцарии, так как швейцарская сторона выступала лишь «хранилищем украденных денег», указала дипломат. Завод Coca-Cola в Кельне до национализации снабжал газировкой всю Германию, включая немецких солдат, Standard Oil через дочерние структуры помогала Гитлеру с нехваткой нефтепродуктов, IBM производила для нацистов учетные и контрольные аппараты, оборудование этой компании помогало следить за расписанием поездов в лагеря смерти. Причастны к помощи нацистской Германии и JPMorgan Chase & Co, и Chase National Bank, подчеркнула Захарова. «Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», – добавила представитель МИД. «Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра», – написала Захарова. Новости СМИ2 МВД объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма МВД объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма из-за высказываний о россиянах

Российские правоохранители объявили в розыск сенатора Соединенных Штатов Линдси Грэма, в отношении которого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту русофобских высказываний. В базе МВД сообщается о розыске гражданина США Грэма Линдси Олина, родившегося 9 июля 1955 года. Статья, по которой американец объявлен в розыск, не уточняется, передает ТАСС.

В США мировую дедолларизацию сочли разрушительным ударом со стороны России
Американский журналист Моррис назвал мировую дедолларизацию разрушительным ударом со стороны России и Китая 30 мая 2023, 08:00

Россия и Китай «нанесли очередной разрушительный удар по Западу», все больше государств отказываются от доллара, а внутри БРИКС работают над его заменой, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. Моррис указал, что «Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия – все отходят от доллара для проведения транзакций», передает РИА «Новости». Как отметил Моррис, западные СМИ практически не освещают действия БРИКС в этой области. Он заявил, что доллар оказался «менее привлекательным», в частности, из-за проблем США с госдолгом и торгового дефицита. Моррис подчеркнул, что США по-прежнему занимают деньги у Китая, расходуя их на ВПК. Он заявил о «блестящей схеме отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США». Моррис также считает, что отказ от российского топлива нанес ущерб только Западу, так как Россия как поставщик газа почти полностью «заменила» европейских импортеров другими странами. Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мировая дедолларизация уже началась и на практике, и в концептуальных выступлениях. Новости СМИ2 Бастрыкин поручил возбудить дело из-за высказываний сенатора США Грэма 28 мая 2023, 19:29 Текст: Ольга Иванова

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора Линдси Грэма, сообщили в пресс-службе СК. В Telegram-канале ведомства отмечается, что данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка. Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».