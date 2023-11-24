Львова-Белова провела встречу с сенаторами

Львова-Белова рассказала сенаторам о защите детства и укреплении семейных ценностей

Tекст: Валерия Городецкая

Детский омбудсмен рассказала о работе института уполномоченных по правам ребенка. «За два года с аппаратом мы обработали более 24 тыс. обращений. Обращения были основной работой и региональных уполномоченных и федерального. Большая часть обращений связана с защитой прав ребенка на семейное окружение, семейное устройство, образование», – сказала Мария Львова-Белова, ее слова приводятся на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

По ее словам, для координации деятельности региональных уполномоченных введены карты действий, в них сформулированы четыре ключевые темы, по которым ведется работа в течение года. В следующем году такими темами стали питание и медицина в школах, детская психиатрия, нарко- и алкозависимость родителей и трудоустройство подростков.

Также Мария Львова-Белова представила сенаторам четыре стратегических программы Уполномоченного – «Дети в семье», «Подростки России», «Сопровождение через всю жизнь» и «Страна для детей». Стратегическая программа «Дети в семье» связана с профилактикой социального сиротства. Основной фокус внимания направлен на детей до четырех лет, которые находятся в домах ребенка. Львова-Белова призвала сенаторов подключаться к этой работе.

Львова-Белова также пригласила сенаторов присоединиться к мониторингу системы детства в регионах. «Выезжаю в регионы регулярно и хочу привлечь сенаторов к сотрудничеству. Приезжая, мы проводим общим мониторинг системы детства в регионе. Смотрим работу учреждений, органов профилактики, опеки и попечительства, КДН», – рассказала она.

Кроме того, Львова-Белова представила предложения по дополнительному законодательному регулированию. Среди них – исключение из расчета среднедушевого дохода семьи пенсии по потере кормильца при назначении единого пособия на детей для многодетных семей ветеранов СВО и введение выездной формы социального обслуживания.

В ходе встречи было предложено сделать обязательным участие врача-нарколога в работе комиссий по делам несовершеннолетних, дать возможность признавать граждан с детьми, вынужденно проживающих с педофилом, нуждающимися в жилье по договорам соцнайма и включить педофилию в список хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Львова-Белова также уделила внимание закреплению на законодательном уровне понятий «подростки», «подростковая работа», «специалисты по работе с подростками».

В ходе обсуждений была затронута тема большого объема документов при принятии ребенка под опеку. Детский омбудсмен предложила упростить эту процедуру, добавив возможность подать документы в электронном виде. Также Львова-Белова ответила на вопросы сенаторов о помощи семьям и детям участников СВО, развитии новых регионов и укреплении института детских правозащитников на новых территориях, поддержке приемных родителей, борьбе с травлей в школе.