Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.12 комментариев
Москва предостерегла от привлечения НАТО к подъему химоружия со дна Балтики
МИД призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря
Привлечение НАТО к вопросу подъема затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны является контрпродуктивным и может привести к плачевным для всей Балтики последствиям, заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.
Беляев обратил внимание на возросшую активность западных стран, ЕС и организаций, им подконтрольных, по данной тематике, что вызывает озабоченность со стороны Москвы. Он подчеркнул, что эти вопросы следует обсуждать на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), причем мнение России и других стран – союзниц по антигитлеровской коалиции должно быть обязательно учтено, как и экологические риски подобных действий, передает РИА «Новости».
При этом деятельность ХЕЛКОМ, по словам российского дипломата, по вине Запада сейчас парализована.
Напомним, после окончания войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал сбросили в окрестностях островов Готланд и Борнхольм. Российские ученые считают, что на дне могут находиться несколько тысяч тонн иприта.
Газета Politico писала, что власти Германии планируют запустить программу по подъему боеприпасов со дна моря.