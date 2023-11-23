Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.7 комментариев
Актер Ефремов попросил Охлобыстина не поздравлять его с юбилеем
Актер Иван Охлобыстин рассказал о просьбе друга Михаила Ефремова не поздравлять его публично с 60-летием.
По его словам, Ефремов заявил, что опасается, что это может повлиять на его условно-досрочное освобождение, сообщают «Аргументы и факты».
Охлобыстин сказал, что к Ефремову хорошо относятся в колонии. Также актер добавил, что Ефремов остается совестливым человеком, хоть и «всегда любил выпить», а проблемы начались из-за «демонов», с которыми тот делал проект «Гражданин поэт».
Ранее Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО.