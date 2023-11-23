Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.4 комментария
Очередной спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Еще один самолет МЧС России с новой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, направился в Москву.
Самолет Ил-76 МЧС России с группой эвакуированных россиян и членов их семей вылетел из Каира в Москву, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в пресс-службе МЧС анонсировали отправку 103 россиян и членов их семей, в том числе 47 детей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта.