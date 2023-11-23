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    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    17 комментариев
    23 ноября 2023, 18:59

    Очередной спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еще один самолет МЧС России с новой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, направился в Москву.

    Самолет Ил-76 МЧС России с группой эвакуированных россиян и членов их семей вылетел из Каира в Москву, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в пресс-службе МЧС анонсировали отправку 103 россиян и членов их семей, в том числе 47 детей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта.

    23 ноября 2023, 15:32
    Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
    Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и другие страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают неприемлемым терроризм в любых его проявлениях, заявил российский президент Владимир Путин.

    «Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», – сказал глава государства в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

    Путин отметил последовательное укрепление сотрудничества стран ОДКБ по линии спецслужб и правоохранительных органов в области борьбы с терроризмом и рассказал о проведении операции «Наемник».

    «В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», – сказал он.

    В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ.

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    23 ноября 2023, 15:24
    Посол Израиля назвал условие для создания палестинского государства

    Посол Израиля Бен Цви назвал условие для создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Образование палестинского государства будет возможно только при полном отсутствии угроз Израилю, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

    Отвечая на вопрос о возможности реализации концепции двух государств, Бен Цви заявил, что это выполнимо, подчеркнув, что израильская сторона неоднократно предлагала варианты для ее воплощения, передает ТАСС.

    «Мы даже предлагали различные варианты, их полно. Но еще никто нам не предложил вариант, который бы устроил те силы, которые хотят нас уничтожить», – сказал он. Дипломат подчеркнул, что создание палестинского государства будет возможно только при полном отсутствии угроз Израилю.

    Бен Цви добавил, что после решения вопроса освобождения заложников Израиль продолжит уничтожать структуры ХАМАС, поскольку с движением «нет смысла вести переговоры». «Если эти структуры останутся, кто нам даст гарантии, что через год-два это не повторится?» – сказал посол.

    Ранее Бен Цви назвал ожидаемую дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

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    23 ноября 2023, 10:53
    Йеменские хуситы заявили об ударе крылатыми ракетами по израильскому Эйлату

    Йеменские хуситы заявили о ракетном обстреле израильских военных объектов в Эйлате

    Tекст: Ольга Никитина

    Йеменские хуситы ударили крылатыми ракетами по израильским военным объектам в городе Эйлате на юге еврейского государства, сообщил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    Сариа сообщил, что целью ударов стали военные объекты «израильского образования в Умм-эр-Рашраше (арабское название Эйлата – прим. ВЗГЛЯД) на юге оккупированной Палестины», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    В среду в Эйлате действовала воздушная тревога, предупреждающая об угрозе ракетного обстрела. В Армии обороны Израиля сообщали, что перехватили крылатую ракету в окрестностях города.

    9 ноября движение «Ансар Аллах» сообщало, что нанесло удар баллистическими ракетами по территории Израиля, были атакованы военные объекты в Эйлате.

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    23 ноября 2023, 17:07
    Названы затраты Израиля на операцию в Газе

    Bloomberg сообщил о тратах Израиля на конфликт в Газе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Расходы правительства Израиля на проведение операции в секторе Газа достигнут 48 млрд долларов, при этом треть общей суммы предоставят США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Leader Capital Market.

    Сам Израиль «понесет две трети общих расходов, в то время как США оплатят остальную часть», передает ТАСС со ссылкой на агентство.

    Продолжение военных действий сейчас обходится бюджету страны в 270 млн долларов в день, говорится в публикации. Главный бухгалтер Министерства финансов Израиля Яли Ротенберг заявил, что есть возможность финансировать Израиль даже в более экстремальных ситуациях.

    Ранее президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства США без помощи Израилю.

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    22 ноября 2023, 21:57
    Захарова раскритиковала отказ Германии от выплат ленинградским блокадникам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Германии в выплатах участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда нееврейского происхождения является неприемлемым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, немецкие власти отказались удовлетворить обращение ленинградских блокадников с просьбой распространить гуманитарно-компенсационные выплаты на всех блокадников вне зависимости от их национальной принадлежности, передает ТАСС.

    «Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными отговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат Германией репараций Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны», – сказала дипломат на брифинге.

    «Позиция, занятая властями ФРГ, в отношении блокадников не еврейской национальности представляется откровенно вопиющей на фоне параллельно осуществляемых германским государством на протяжении десятилетий социальных выплат гражданам Германии, проходившим в период Второй мировой войны службу в войсках СС, а также гражданам других государств, которые сотрудничали с нацистским Третьим рейхом, включая участников коллаборационистских вооруженных формирований, причастных к блокаде Ленинграда», – подчеркнула она.

    В завершение Захарова призвала власти ФРГ «услышать обращения оставшихся в живых немногочисленных блокадников и достойно отреагировать на них».

    В январе 2021 года Россия уже призывала Германию выплатить компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей. В ОП назвали оскорбительным решение ФРГ о выплате компенсации не всем блокадникам. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал это решение вопиющей несправедливостью.

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    23 ноября 2023, 14:24
    Силы России уничтожили штурмовую группу ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ в районе Приютного на Южно-Донецком направлении.

    Подразделения группировки войск «Восток» сорвали атаку украинской армии в районе Приютного, уничтожив штурмовую группу 127-й бригады теробороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировки поразили сосредоточение живой силы и техники 72-й мехбригады украинских войск в районе Новомихайловки в ДНР. ВСУ потеряли две бронемашины, два автомобиля и до 60 бойцов.

    Ранее сообщалось, что российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении.

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    23 ноября 2023, 01:17
    СНБ Израиля: Освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобождение заложников из сектора Газа может начаться не раньше пятницы, заявил глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

    Он подчеркнул, что переговоры об освобождении заложников продвигаются и продолжаются постоянно, передает РИА «Новости».

    Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук сообщил, что перемирие в секторе Газа вступит в силу 23 ноября в 10.00 по местному времени (11.00 мск).

    Напомним, Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных, в который вошли в том числе 13 женщин, осужденных за попытки совершения терактов.

    ХАМАС со своей стороны согласился отпускать в день по 12 человек. В течение четырех дней должны быть освобождены не менее 50 женщин и детей, которые были захвачены палестинскими боевиками.

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    23 ноября 2023, 00:16
    Нетаньяху поручил «Моссаду» действовать против ХАМАС по всему миру

    Tекст: Ольга Иванова

    Служба внешней разведки Израиля «Моссад» получила распоряжение израильского премьера Биньямина Нетаньяху действовать против лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

    На пресс-конференции Нетаньяху подчеркнул, что отдал распоряжение действовать против лидеров ХАМАС, «где бы они ни находились», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе наземной операции в секторе Газа минувшей ночью были убиты три командира рот боевиков движения ХАМАС.

    Напомним, Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных, в который вошли в том числе 13 женщин, осужденных за попытки совершения терактов.

    ХАМАС со своей стороны согласился отпускать в день по 12 человек. В течение четырех дней должны быть освобождены не менее 50 женщин и детей, которые были захвачены палестинскими боевиками.

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    22 ноября 2023, 22:34
    Красный Полумесяц: Израиль мешает проходу колонны для эвакуации из Газы

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль блокирует колонну для эвакуации раненых и пациентов больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS).

    Отмечается, что спустя пять часов колонна до сих пор заблокирована на КПП, отделяющем северную часть сектора Газа от южной. Красный Полумесяц сообщает, что силы Израиля проводят тщательный досмотр машин скорой помощи, что «подвергает риску жизни раненых и пациентов», передает РИА «Новости».

    Ранее в Минздраве анклава сообщили, что по меньшей мере восемь младенцев, ранее эвакуированных из больницы «Аш-Шифа» на севере Газы, погибли.

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    22 ноября 2023, 23:18
    В ЦАХАЛ не смогли назвать сроки прекращения огня в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не знает, когда начнется прекращение огня в секторе Газа в рамках сделки с ХАМАС, боевые действия будут приостановлены, когда наступит момент, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

    По его словам, на данный момент армия продвигается на поле боя. В среду она была занята поиском и уничтожение туннелей, собирается продолжать делать это и дальше. Хагари подчеркнул, что Израиль остановится, когда наступит момент, передает РИА «Новости».

    Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук сообщил, что перемирие в секторе Газа вступит в силу 23 ноября в 10.00 по местному времени (11.00 мск).

    Напомним, Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных, в который вошли в том числе 13 женщин, осужденных за попытки совершения терактов.

    ХАМАС со своей стороны согласился отпускать в день по 12 человек. В течение четырех дней должны быть освобождены не менее 50 женщин и детей, которые были захвачены палестинскими боевиками.

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    23 ноября 2023, 18:12
    Катар назвал дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС

    В МИД Катара назвали дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС начнется в 08.00 мск (07.00 по местному времени) 24 ноября, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Представители движения ХАМАС уже подтвердили эту информацию, передает ТАСС.

    Также стало известно, что первая группа заложников будет освобождена в пятницу в 17.00 мск, сообщили в МИД Катара. По словам представителя ведомства, в первую группу войдут 13 женщин и детей, находящихся в заложниках у ХАМАС.

    Напомним, Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных.

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    23 ноября 2023, 09:15
    В Израиле заявили, что ХАМАС до сих пор не подписал соглашение

    Kan: ХАМАС попыталось в последний момент внести изменения в соглашение с Израилем

    Tекст: Ольга Никитина

    Радикальное палестинское движение ХАМАС решило в последний момент внести изменения в проект соглашения с Израилем, сообщили израильские СМИ. По их данным, соглашение не может быть выполнено, поскольку ни ХАМАС, ни Катар в качестве посредника не поставили подписи под документом.

    Источник израильской гостелерадиокомпании Kan сообщил, что около 23.00 катарцы сообщили израильской стороне о том, что ХАМАС все еще не подписал соглашение. О том, что движение хочет изменить проект документа, узнал глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа в среду в ходе визита в Катар, передает ТАСС.

    «Похоже, они до сих пор обсуждают этот вопрос», – сказал неназванный израильский чиновник.

    Радиостанция добавляет, что соглашение не может быть выполнено в течение по меньшей мере ближайших суток из-за отсутствия подписей под финальным вариантом документа.

    Ранее глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сообщал, что освобождение заложников из сектора Газа может начаться не раньше пятницы.

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    23 ноября 2023, 17:40
    Песков: Россия не представляет угрозу для ЕС, все ровно наоборот

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для европейских стран, на самом деле все ровно наоборот.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину, запись которого опубликована в его Telegram-канале, Песков заявил, что страны Евросоюза являются членами Североатлантического альянса, который все больше приближается к границам России.

    «Это представляет для нас угрозу, именно это заставляет нас делать то, что мы делаем», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Песков сравнил НАТО с автоматом Калашникова, который все равно будет оружием убийства.

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    23 ноября 2023, 14:45
    Посол Израиля назвал ожидаемую дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС

    Посол Израиля Бен Цви назвал ожидаемую дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС может начать действовать в пятницу, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    «Эта сделка еще не начала работать, так что режим перемирия не вступил в силу. Говорят, может, завтра», – сказал Бен Цви, передает ТАСС.

    Тем временем в пресс-службе МЧС России анонсировали отправку очередной группы россиян, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта. Очередной спецборт доставит в Москву еще 103 россиян и членов их семей, в том числе 47 детей.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о причинах решения Израиля согласиться на обмен заложников с ХАМАС.

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    23 ноября 2023, 19:24
    Названо количество освобождаемых палестинцев из израильских тюрем

    Израильские тюрьмы в рамках перемирия покинут 39 палестинских заключенных

    Tекст: Кристина Цыцура

    Благодаря соглашению о перемирии между Израилем и ХАМАС из тюрем будут освобождены 39 палестинских заключенных, сообщает портал Al-Youm As-Sabia со ссылкой на источник.

    В число заключенных, которые будут освобождены, попадут женщины и дети, передает ТАСС. Также сообщается, что во время прекращения огня Египет удвоит объемы помощи, направляемой в сектор Газа.

    Гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС начнется в 08.00 мск (07.00 по местному времени) 24 ноября. Первая группа заложников, удерживаемых ХАМАС, будет освобождена в пятницу в 17.00 мск, среди них 13 женщин и детей.

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