Политолог: Россиянам следует ожидать качественно нового уровня поддержки семей

Политолог Асафов: Государство прикладывает все усилия для развития института семьи в России

Tекст: Олег Исайченко

«Проводимые в России социологические опросы показывают, что важнейшей ценностью для граждан является семья. Государство это видит, поэтому отвечает на запросы жителей нашей страны и прикладывает все усилия для развития этого института», – сказал Александр Асафов политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«Мы помним, что в 2008 году Путин уже объявлял Год семьи. Именно тогда руководство страны приняло важные решения, которые положительно сказались на демографии и позволили качественно улучшить жизнь россиян. Получила свое развитие программа материнского капитала; также был дан толчок поддержке детских садов и медицины для несовершеннолетних», – отмечает собеседник.

«Наш президент понимает, что из счастья семьи складывается благополучие всей страны в целом. Именно поэтому он выбрал такой акцент для 2024 года. Тем самым Путин своевременно обозначил приоритетное направление для системной работы органов власти. В будущем россиянам следует ожидать качественно нового уровня поддержки этого института как на уровне всего общества, так и конкретных людей», – резюмировал Асафов.

Ранее в среду президент Владимир Путин подписал указ «О проведении в России Года семьи». В качестве целей обозначена популяризация госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. Глава государства поручил правительству до конца нынешнего года образовать оргкомитет, разработать план основных мероприятий, определить источники финансирования. Главой оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба Кремля.

По данным ВЦИОМ, семья является приоритетной ценностью для россиян вне зависимости от пола, возраста, материального положения и образования респондента. Как отмечают социологи, это является объединяющим фактором для граждан страны.

Особенно часто о важности семьи говорят россияне в возрасте 35–44 лет (77%, в то время как в возрастной категории 18–24 года такого мнения придерживаются 57%). Объясняется это тем, что в этом возрасте люди чаще всего уже создали собственные семьи и обзавелись детьми.

Следующие ценности в системе координат россиян – патриотические. Треть россиян назвали гордость за страну и важность преемственности поколений, исторической памяти (по 31%). Значимость этих ценностей с возрастом укрепляется (25% и 22% соответственно среди 18–24-летних vs. 35% и 32% среди опрошенных 60+), отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 18 октября среди 1600 совершеннолетних респондентов методом телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.