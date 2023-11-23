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    В России возник горнолыжный бум
    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов
    Минченко перечислил недостатки внедрения государственной идеологии в России
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт украинского агента
    Польские фермеры поддержали блокирование границы с Украиной
    Политолог: Победа правых в Нидерландах показала идеологический раскол в ЕС
    Россия решила ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Победы можно добиться и через оборону

    «Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Карнавализация компрометирует демократию

    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    21 комментарий
    23 ноября 2023, 14:12

    ВЦИОМ: Крепкую семью считают главной ценностью семь из десяти россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Крепкую семью наиболее важной ценностью считают семь из десяти россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в октябре.

    По данным ВЦИОМ, семья является приоритетной ценностью вне зависимости от пола, возраста, материального положения и образования респондента. «Можно сказать, что ценность семьи действительно объединяющая», – отмечают социологи.

    Особенно часто о важности семьи говорят россияне в возрасте 35–44 лет (77%, в то время как в возрастной категории 18–24 года такого мнения придерживаются 57%). Объясняется это тем, что в этом возрасте люди чаще всего уже создали собственные семьи и обзавелись детьми.

    Следующие ценности в системе координат россиян – патриотические. Треть россиян назвали гордость за страну и важность преемственности поколений, исторической памяти (по 31%). Значимость этих ценностей с возрастом укрепляется (25% и 22% соответственно среди 18–24-летних vs. 35% и 32% среди опрошенных 60+), отмечают социологи.

    Следом идет группа социальных ценностей: дружба, жизнь, достоинство, права и свободы человека (по 29%). Причем, как отмечают во ВЦИОМ, более молодые россияне говорят о ценности дружбы в два раза чаще, чем более возрастные (40% среди 18–24-летних против 21% среди тех, кто старше 60), как, впрочем, и о правах и свободах (38% среди 25–34-летних vs. 22% в категории «60+»).

    Примерно с такой же частотой россияне называли и другие ценности: единство народов России (28%), самореализацию (27%, молодые 18–24 лет – в пять раз чаще, чем 60+) и милосердие (26%). Развитие важной ценностью посчитал каждый пятый (21%).

    В топ-3 важнейших ценностей для россиян в зависимости от возрастной категории входят:

    – Молодежь 18–24 лет – крепкая семья (57%), самореализация (50%) и дружба (40%).

    – Старшая молодежь 25–34 лет – крепкая семья (74%), самореализация (43%) и жизнь, достоинство, права и свободы человека (38%).

    – Самоопределившиеся 35–44-летние – крепкая семья (77%), жизнь, достоинство, права и свободы человека (36%), историческая память и преемственность поколений (35%).

    – Состоявшиеся 45–59-летние – крепкая семья (71%), гордость за страну (34%) и историческая память (33%).

    – Зрелые от 60 лет – крепкая семья (58%), гордость за страну (35%), историческая память и единство народов России (по 32%).

    Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 18 октября среди 1600 совершеннолетних респондентов методом телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

    Напомним, президент Владимир Путин накануне подписал указ, которым объявил 2024-й Годом семьи.

    22 ноября 2023, 20:07
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных

    Украинский актер Бенюк поддержал заявление Фарион, что говорящие по-русски военные – не украинцы

    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народный артист Украины Богдан Бенюк считает, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион «сказала правильную вещь» о том, что военные, говорящие на русском языке – не украинцы.

    Бенюк считает, что украинцы, которые продолжают говорить на русском языке, продолжают продвигать «русский мир» на Украине, сообщает Страна.ua.

    «Фарион сказала правильно и не побоялась это сделать во время войны», – заявил артист. Актер добавил, что, по его мнению, те граждане Украины, которые продолжают общаться на русском после начала СВО, являются «захватчиками».

    «Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины», – сказал он.

    Это, по словам актера, касается и уехавших украинцев. Он считает, что говорящих на русском языке за границей граждан Украины надо вычеркивать из украинцев и говорить, что они русские.

    Напомним, Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

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    22 ноября 2023, 19:52
    Морская пехота США готовится к высадке на берег Финского залива

    Масштабные учения НАТО стартовали в Балтийском море

    Морская пехота США готовится к высадке на берег Финского залива
    @ @Navyfi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около 30 боевых кораблей НАТО приступили к выходу в районы предстоящих учений Freezing Winds в Балтийском море, которые впервые проводятся под руководством Финляндии.

    Учения пройдут в Финском заливе и вблизи Аландских островов на Балтике, передает «Интерфакс». В них примут участие корабли Первой постоянной военно-морской группы и Первой постоянной противоминной группы НАТО, в которую входят корабли Германии, Нидерландов, Польши и Франции.

    Всего в маневрах задействовано около 30 боевых кораблей, минных тральщиков, катеров и судов обеспечения, 16 самолетов и вертолетов и 4 тыс. военнослужащих.

    Руководитель учений капитан ВМС Финляндии Юхапекка Раутава заявил, что большое количество кораблей противоминной защиты привлечены к учениям, чтобы продемонстрировать «заинтересованность НАТО и ее готовность к защите подводной инфраструктуры» на Балтике.

    В рамках учений также будут отработаны действия по высадке морского десанта на берег, в частности, морских пехотинцев США, Британии и Финляндии. Маневры продлятся до 1 декабря.

    Ранее истребители стран НАТО и Швеции провели военные учения в небе Эстонии.

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    22 ноября 2023, 21:29
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве и бланк текста присяги

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, в том числе соответствующий образец бланка, указ подписан в связи с принятием в апреле нового закона «О гражданстве РФ».

    Документ содержит 173 страницы и утверждает другие бланки и документы, касающиеся гражданства, передает ТАСС.

    Прежние президентские нормативные акты утрачивают силу. Между тем сам текст присяги гражданина России остался прежним.

    В апреле Путин подписал закон о приобретении и лишении гражданства России. Напомним, закон сохраняет в ведении президента только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия в гражданство переходят к МВД и МИД. Вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт его прекращения.

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    22 ноября 2023, 16:32
    Назван процент вернувшихся в Россию релокантов

    Эксперт рассказала, сколько безработных релокантов вернулось в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Россию вернулась четверть релокантов, которые ищут работу, сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина.

    Согласно октябрьскому анализу резюме соискателей-релокантов, сменивших регион с России на другую страну в течение прошлого года, этим летом на родину вернулось 26% релокантов, сообщила Данина, передает «Газета.Ru».

    По ее словам, 80% соискателей на hh.ru в прошлом году выбирали вместо России Казахстан, Грузию, Турцию, Узбекистан, Армению, Киргизию, Сербию, Белоруссию, Азербайджан и Таиланд.

    На возвращение релокантов могли повлиять несколько причин: ухудшение экономического положения на фоне падения курса рубля и ограничения на трансграничные операции, заявления властей об отсутствии планов проведения новой волны мобилизации и ее отсутствие в сентябре и октябре, рост зарплат в стране на фоне дефицита кадров, трудности с получением вида на жительство или документов на продолжение работы, а также рост требований со стороны зарубежных компаний-работодателей вернуться в Россию для всех категорий сотрудников, кроме IT-специалистов, сообщила эксперт.

    Ранее британские СМИ сообщили о возвращении в Россию бежавших релокантов из-за потери заработка.

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    22 ноября 2023, 18:43
    Названа причина железнодорожной аварии в Ульяновской области

    РЖД: ЧП на железной дороге в Ульяновской области произошло из-за нарушений в работе станции Бряндино

    Названа причина железнодорожной аварии в Ульяновской области
    @ t.me/ptprok

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной столкновения пассажирского поезда сообщением Пермь – Адлер с тепловозом в Ульяновской области стало грубое нарушение в организации работы станции Бряндино, сообщили в РЖД.

    По факту нарушения проводится внутренняя проверка, говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД. Там добавили, что пассажирский поезд, столкнувшийся с тепловозом, временно задерживается для проведения необходимых технических работ.

    Кроме того, в связи с происшествием более чем на час был задержан пригородный поезд сообщением Димитровград – Ульяновск. На движении других поездов инцидент не сказался.

    Напомним, в среду на станции Бряндино в Ульяновской области пассажирский поезд сообщением Пермь – Адлер столкнулся с локомотивом, пострадали 25 человек, в том числе один несовершеннолетний.

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    22 ноября 2023, 21:08
    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с пранкерами

    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с притворившимися Зеленским пранкерами

    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с пранкерами
    @ Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали фрагмент розыгрыша певца Шарлота, задержанного ночью после возвращения в Россию.

    Пранкеры позвонили Шарлоту под видом президента Украины Владимира Зеленского. Думая, что разговаривает с украинским лидером, певец исполнил гимн Украины и проскандировал речевку радикалов с украинского Майдана «Кто не скачет – тот москаль». Запись звонка пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

    Эдуард Шарлот – певец и блогер из Самары – наиболее известен из-за эпатажного поведения. Ранее он разместил видео, на котором сжигает паспорт, и заявил, что больше не считает себя гражданином России. Однако затем попросил в интернете деньги на обратный билет. Ночью 22 ноября Шарлот вернулся в Россию из Армении и был задержан в аэропорту Петербурга. В среду суд арестовал его на 13 суток за хулиганство.

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    23 ноября 2023, 08:53
    Командир катера Черноморского флота погиб при атаке дронов ВСУ

    Командир катера Черноморского флота Никитин погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта «Серна», старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб в ходе отражения одной из атак украинских морских дронов в Крыму, сообщили в пресс-службе Черноморского казачьего округа.

    Никитин, прощание с которым состоялось 20 ноября в Новороссийске, был казаком хуторского общества «Невский», передает РИА «Новости».

    В сообщении Черноморского казачьего округа говорится, что база Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму была атакована ночью четырьмя надводными катерами-камикадзе ВСУ. Их целью были российские десантные катера проекта 11770 «Серна», одним из которых командовал Никитин. Старший мичман геройски погиб, спасая свой корабль. Посмертно он представлен к ордену Мужества.

    У Никитина остались жена и две дочери, 17-летняя Валерия и 16-летняя Виктория. В округе заверили, что заботиться о семье погибшего героя будут не только моряки-черноморцы, но и казаки ХКО «Невский».

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    22 ноября 2023, 14:32
    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО

    Военный аналитик Онуфриенко: Заморозки упростят ВС России уничтожение пехоты ВСУ

    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Сейчас Российская армия на Купянском и Краснолиманском направлениях применяет стратегию гибкой обороны. Однако характер боевых действий может измениться по мере истощения ресурсов ВСУ и наступления холодов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны России сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ в районе села Синьковка.

    «На Купянском направлении наши войска применяют стратегию гибкой обороны, чтобы оттягивать резервы противника и не позволять ему собрать силы на других участках фронта. На данный момент мы смогли сковать в этом районе порядка девяти полнокровных бригад ВСУ, а также несколько частей теробороны и инженерных войск», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас российские войска немного продвинулись около села Першотравневое (Первомайское). Также иногда мы выходим к Синьковке, Кисловке и Ивановке, провоцируя ВСУ на контратаки. В ходе таких наступлений противник несет большие потери, в отличие от нашей армии, находящейся в обороне», – отмечает собеседник.

    «На Краснолиманском направлении Российская армия также оказывает давление на противника, вынуждая его перебрасывать резервы в этот район. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, в балке Журавка, на Торском выступе и около села Макеевка. Кроме того, наши войска сохраняют плацдарм на западном берегу реки Жеребец, тем самым они создают угрозу для группировки противника, расположенной за водной преградой», – подчеркивает он.

    «В целом Российская армия будет использовать стратегию гибкой обороны до тех пор, пока Украина готова тратить своих солдат и западную технику на штурм наших позиций. Ресурсов на пару месяцев у противника хватит. Однако уже зимой, если ВСУ достаточно сильно истощатся, боевые действия могут принять совершенно другой характер», – акцентирует эксперт.

    «Заморозки также могут повлиять на ход боев. Россия неоднократно показывала способность наступать зимой. Затвердеет грязь, которая ранее мешала передвижению пехоты и техники. Кроме того, легче будет обнаружить противника, так как те же тепловизоры наиболее эффективно работают в холод. При массовом оснащении наших войск такими устройствами шансов на эффективную оборону у ВСУ будет мало», – поясняет он.

    «Однако заморозки принесут с собой и ряд проблем. Во-первых, зимой легче обнаруживать и наши войска, поэтому фронт необходимо обеспечить средствами РЭБ и ПВО для защиты позиций. Во-вторых, солдатам в холодную погоду нужно поставлять обогреватели, но с ними, я думаю, проблем не будет, так как Россия сейчас их массово выпускает», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее российские войска в ходе боевых действий на Купянском направлении ударами артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России. Потери противника составили два автомобиля и до 25 солдат.

    Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Он уточнил, что на передовую направляется как вооружение, так и личный состав ВСУ, однако украинское командование испытывает большие трудности с логистикой. По словам Марочко, большая часть мостов через реку Оскол уничтожена либо повреждена, а новые понтонные переправы «живут» не больше суток.

    На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация), передает Telegram-канал Минобороны России.

    Кроме того, артиллерийскими подразделениями было нанесено огневое поражение трем опорным пунктам и районам скопления техники ВСУ. Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. FPV-дроном уничтожен 120-миллиметровый миномет.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о стратегии активной обороны, которую используют российские войска. Эксперты отмечали, что этот способ ведения боевых действий помог армии не только перехватить инициативу, но и постепенно создать условия для дальнейшего продвижения вперед.

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    23 ноября 2023, 10:20
    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ журналист «России-24» Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, скончался, сообщил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

    «Скончался наш коллега по дороге в Джанкой в шесть утра. Борис Максудов скончался от полученных ранений», – сообщил Соловьев в эфире канала «Соловьев Live». Фрагмент передачи опубликован в его Telegram-канале.

    Соболезнования в связи со смертью российского журналиста выразила в том же эфире официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что наши журналисты уже много лет являются целью киевского режима. Причем украинские власти считают их «законной» целью, указала она.

    Накануне сообщалось, что Максудов, который в составе съемочной группы готовил материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, получил ранение и был эвакуирован.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявлял, что ВСУ ударили по группе российских журналистов в качестве мести от бессилия.

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    23 ноября 2023, 02:41
    Кипр передал Сербии 11 вертолетов Ми-35

    Tекст: Ольга Иванова

    Кипр передал Сербии 11 ударных вертолетов Ми-35П российского производства, сообщил кипрский телеканал Sigma.

    Отмечается, что вертолеты переданы на основании соглашения об их перепродаже в июне 2022 года, передает РИА «Новости».

    Официально о передаче вертолетов не сообщалось.

    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил готовность НАТО расширять сотрудничество с Сербией и заявил, что военный блок «полностью уважает» решение республики остаться нейтральной.

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    23 ноября 2023, 05:50
    Роскачество обнаружило в пельменях сою и перемолотые кости

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскачество проверило пельмени 20 наиболее популярных торговых марок в России, в них были обнаружены соя, перемолотые кости и патогенный бактерии, говорится в результатах исследования.

    Перемолотые кости были обнаружены в пельменях «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar. Поясняется, что следы костной ткани могли попасть в продукцию из-за использования мяса механической обвалки, передает ТАСС.

    В некоторых пельменях эксперты выявили патогенные бактерии: в продукции «Вкусвилл» обнаружены листерии, а в продукции «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» – сальмонеллы.

    Кроме того, в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» была обнаружена кишечная палочка.

    Отмечается, что всего в ходе исследования было выявлено 13 торговых марок с нарушениями по микробиологии. В продукции «Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «Гранд меню», «Мясновъ», «Цезарь», «Мираторг», «Чернышихинские пельмени», «Сергиев канон» и Caesar проблем с микробиологией нет.

    Соевый белок не был заявлен в составе, но был выявлен в пельменях «Ашан», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar.

    Ранее Роскачество проверило пшеничную муку российского рынка и признало все образцы безопасными, однако отметило, что в 40% исследованных образцов обнаружены следы пестицидов.

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    22 ноября 2023, 20:20
    Минченко назвал недостатки внедрения государственной идеологии в России

    Минченко: Введение единой идеологии в России поддержат только родившиеся до 1964 года

    Минченко назвал недостатки внедрения государственной идеологии в России
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В истории России был пример доминирования одной конкретной идеологии, ни к чему хорошему это не привело, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал предложение главы СК Александра Бастрыкина прописать в Конституции понятие государственной идеологии.

    «Сегодня в России существует около десятка идеологий», – отметил президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.

    По его словам, наибольшее распространение получила идеология неосоветизма. «Она подразумевает отсылки к советскому наследию как к чему-то позитивному, что можно использовать в реальной практике», – уточнил собеседник.

    «Вторая по популярности – это идея России как «сверхцивилизации» и уникальной цивилизации. По сути, черты подобной идеологии можно найти в истории страны и при царях, и при генсеках, и при нынешних властях», – напомнил политолог. Кроме того, существует большое количество дополняющих квазиидеологий, добавил Минченко. «Однако целостной системы ценностей сегодня никто не предлагает», – считает эксперт.

    «Стоит добавить, что в мире тоже произошел крах идеологий. А раз так, то зачем нам ломиться в ту дверь, которая ведет даже не в комнату, а в пустоту?» – риторически отметил спикер. Собеседник усомнился в том, что рассуждения об установлении какой-либо идеологии в России приведут к чему-то на практике.

    «Если бы с подобной инициативой выступили политические партии, которые придерживаются определенных идеологий, и они получили бы поддержку на выборах – тогда да. Но у нас даже традиционные религии, включая православие, не являются идеологическим компасом для большинства граждан страны», – указал Минченко.

    Эксперт также перечислил доводы против установления единой идеологии в России. «Во-первых, у нас нет примеров успешных государств, близких к нам по ментальности и уровню развития общества, которые жили бы с некой официальной идеологией и процветали. Когда нам говорят: «Давайте заведем идеологию!», напрашивается вопрос: «Как где? Как в каком государстве?» – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, в истории нашей страны был пример доминирования марксистско-ленинской идеологии, – продолжил эксперт. – Он привел к тому, что в какой-то момент во главе государства оказался очень неумный человек, который находился в плену каких-то идеологических стереотипов. Я имею в виду Михаила Горбачева».

    «В-третьих, стоит упомянуть поколенческий разрез. Запрос на идеологию есть у поколения беби-бумеров – то есть тех, кто родился в период примерно с 1946 по 1964 годы», – детализировал спикер.

    «Поколению X (1965-1980 годы) рассказывать про единственно верную идеологию просто смешно, потому что сперва нам врали коммунисты, а затем нам врали сторонники либерального капитализма. И в обоих случаях это не сработало», – напоминает политолог.

    По мнению эксперта, поколение Y (1981-1996 годы) также выступит против того, чтобы им навязали единую идеологию. «Поэтому я как человек, который сформировался в эпоху самого матерого разгула идеологии, могу сказать так: официальная идеология у нас ничего не вызывала, кроме отвращения и смеха», – резюмировал Минченко.

    Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин, выступая на 17-й Международной научно-практической конференции «Державинские чтения», заявил, что общество не может жить без идеологии. По его словам, это элементарные понятия государства и права.

    Он напомнил, что одной из задач СВО является «денацификация Украины, то есть уничтожение идеологии фашизма». Эта задача в настоящее время решается, а потому, считает он, следует подумать о том, чтобы сформулировать в России единую идеологию с учетом современных реалий и думая о перспективах развития российского общества. Председатель СК призвал продолжить работу над Конституцией и сформулировать, а затем закрепить в ней государственную идеологию.

    В Кремле предложение Бастрыкина назвали мнением авторитетного человека. «Это достаточно новое заявление, это, безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет. Вы знаете, что от президента не было никаких заявлений», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о точке зрения, и никаких актов, противоречащих Конституции, в этом заявлении нет.

    Напомним, в ст. 13 Конституции говорится, что в России признается идеологическое многообразие и ни одна идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

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    22 ноября 2023, 17:42
    Русский язык оказался лидером по количеству матерных слов
    Русский язык оказался лидером по количеству матерных слов
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В файлах крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam пользователи нашли хранилище мата на 29 мировых языках. Лидирует в этом списке русский язык, количество производных от матерных слов и в нем достигает почти 2 тыс.

    На втором месте – польский язык. Предполагается, что хранилище используется для фильтрации текстовых чатов в играх, передает «Фонтанка».

    Напомним, в марте 2022 года у пользователей Steam из России начались проблемы при покупке игр на платформе при помощи банковских карт. Сейчас оплата на сервисе российскими картами запрещена.

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    22 ноября 2023, 20:38
    Финляндия приняла решение о почти полном закрытии границы с Россией

    Правительство Финляндии приняло решение о почти полном закрытии границы с Россией

    Финляндия приняла решение о почти полном закрытии границы с Россией
    @ JANNE KURONEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финское правительство приняло решение о закрытии трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

    В ночь на 25 ноября будут закрыты все пункты пропуска, кроме самого северного – «Райа-Йоосеппи», сказал Орпо на пресс-конференции, транслируемой Yle, передает «Коммерсант».

    Так, будут закрыты КПП «Куусамо», «Салла» и «Вартиус». «Наша задача – обеспечить безопасность финнов», – заявил финский премьер.

    Ранее стало известно о готовности финского правительства закрыть почти все КПП на границе с Россией.

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    22 ноября 2023, 22:14
    ФБР подтвердило взрыв машины на мосту между США и Канадой
    ФБР подтвердило взрыв машины на мосту между США и Канадой
    @ Aaron Lynett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    ФБР подтверждает сообщения СМИ о взрыве машины на мосту между США и Канадой, сообщили в ведомстве.

    В ведомстве сообщили, что взрыв произошел на Радужном мосту, который является пограничным переходом между США и Канадой, передает РИА «Новости».

    Мост закрыт на неопределенный срок.

    Американские СМИ сообщили о том, что ФБР расследует произошедшее как попытку теракта. Отмечается, что в машине находилось два человека, они погибли, а пограничник получил ранения.

    Ранее в результате стрельбы в американском штате Мэн погибли по меньшей мере 22 человека.

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