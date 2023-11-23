«Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?3 комментария
ВЦИОМ: Крепкую семью считают главной ценностью семь из десяти россиян
Крепкую семью наиболее важной ценностью считают семь из десяти россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в октябре.
По данным ВЦИОМ, семья является приоритетной ценностью вне зависимости от пола, возраста, материального положения и образования респондента. «Можно сказать, что ценность семьи действительно объединяющая», – отмечают социологи.
Особенно часто о важности семьи говорят россияне в возрасте 35–44 лет (77%, в то время как в возрастной категории 18–24 года такого мнения придерживаются 57%). Объясняется это тем, что в этом возрасте люди чаще всего уже создали собственные семьи и обзавелись детьми.
Следующие ценности в системе координат россиян – патриотические. Треть россиян назвали гордость за страну и важность преемственности поколений, исторической памяти (по 31%). Значимость этих ценностей с возрастом укрепляется (25% и 22% соответственно среди 18–24-летних vs. 35% и 32% среди опрошенных 60+), отмечают социологи.
Следом идет группа социальных ценностей: дружба, жизнь, достоинство, права и свободы человека (по 29%). Причем, как отмечают во ВЦИОМ, более молодые россияне говорят о ценности дружбы в два раза чаще, чем более возрастные (40% среди 18–24-летних против 21% среди тех, кто старше 60), как, впрочем, и о правах и свободах (38% среди 25–34-летних vs. 22% в категории «60+»).
Примерно с такой же частотой россияне называли и другие ценности: единство народов России (28%), самореализацию (27%, молодые 18–24 лет – в пять раз чаще, чем 60+) и милосердие (26%). Развитие важной ценностью посчитал каждый пятый (21%).
В топ-3 важнейших ценностей для россиян в зависимости от возрастной категории входят:
– Молодежь 18–24 лет – крепкая семья (57%), самореализация (50%) и дружба (40%).
– Старшая молодежь 25–34 лет – крепкая семья (74%), самореализация (43%) и жизнь, достоинство, права и свободы человека (38%).
– Самоопределившиеся 35–44-летние – крепкая семья (77%), жизнь, достоинство, права и свободы человека (36%), историческая память и преемственность поколений (35%).
– Состоявшиеся 45–59-летние – крепкая семья (71%), гордость за страну (34%) и историческая память (33%).
– Зрелые от 60 лет – крепкая семья (58%), гордость за страну (35%), историческая память и единство народов России (по 32%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 18 октября среди 1600 совершеннолетних респондентов методом телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, президент Владимир Путин накануне подписал указ, которым объявил 2024-й Годом семьи.