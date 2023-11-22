Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.7 комментариев
Минюст США добился от гендиректора криптобиржи Binance признания вины
Глава минюста США Гарланд сообщил о согласии гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао признать вину
Гендиректор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао признал вину в нарушениях в рамках расследования американской прокуратуры, сообщил глава минюста США Меррик Гарланд.
Минюст требует, чтобы биржа выплатила штрафы и компенсации в размере 4,3 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Министр юстиции отметил, что речь идет об «одном из самых крупных штрафов», которые ведомство «когда-либо получало по уголовному делу от ответчика в лице корпорации». Указывается, что Binance допускала нарушения, касающиеся банковской тайны, отсутствия надлежащей регистрации, передает ТАСС.
Чанпэн Чжао сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что покинет пост гендиректора Binance. Он заявил, что допустил «ошибки» и принимает ответственность. Его место займет Ричард Тенг, который возглавлял отдел по вопросам региональных рынков.
Напомним, весной сообщалось, что минюст США ведет расследование против крупнейшей в мире платформы для торговли криптовалютами, так как подозревает ее в том, что она помогала россиянам обходить санкции.