США заподозрили криптобиржу Binance в помощи россиянам в обходе санкций

Bloomberg сообщило о расследовании США против криптобиржи Binance из-за подозрений в помощи россиянам в обходе санкций

Криптобиржу Binance подозревают в том, что она помогала россиянам обходить санкции, минюст США ведет расследование против крупнейшей в мире платформы для торговли криптовалютами, сообщили источники.

Минюст США намерен установить, позволяли ли представители Binance проводить россиянам через криптобиржу деньги, нарушая санкции. Кроме того, идут переговоры Binance и минюста США в связи с обходом санкций против Ирана, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

О расследовании официально не объявлялось. По данным Bloomberg, его проводит отдел национальной безопасности министерства юстиции. Сама Binance утверждает, что «соблюдает все американские и международные финансовые рестрикции». Минюст от комментариев отказался, передает РИА «Новости».

Напомним, США и ЕС решили сконцентрировать внимание на дополнительных шагах, которые можно сделать в целях усиления экономического давления на Россию и для пресечения обхода санкций Запада.