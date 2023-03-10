Байден и фон дер Ляйен решили обсудить пресечение обхода санкций против России

В Белом доме рассказали о запланированном диалоге Байдена и фон дер Ляйен о пресечении обхода санкций против РФ

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят на встрече в Вашингтоне новые шаги для пресечения обхода санкций Запада в отношении России, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

Он добавил, что лидеры сконцентрируют внимание на дополнительных шагах, которые можно сделать в целях усиления экономического давления на Россию, передает ТАСС.

По словам американского чиновника, США и ЕС планируют на этом направлении более активно действовать против третьих стран, продолжающих экономическое взаимодействие с Россией.

Байден и фон дер Ляйен, по его словам, будут добиваться углубления совместной работы США и ЕС в целях агрессивного обеспечения соблюдения наших санкций и мер экспортного контроля.

«Мы будем прилагать усилия, чтобы сорвать такую деятельность третьих стран», – сказал он.

Кроме того, Байден и фон дер Ляйен обсудят укрепление партнерства США и Евросоюза в энергетике.

Стороны работали над тем, чтобы быстро снизить зависимость Европы от российского ископаемого топлива, ускорить зеленый переход Европы.

«Это партнерство превзошло наши цели – в плане того, что за счет него было доставлено вдвое больше сжиженного природного газа из США в Европу, чем предусматривали базовые обещания [Вашингтона]», – сказал представитель американской администрации. При этом Европа также сама сделала важные шаги.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен может стать следующим генсеком НАТО.