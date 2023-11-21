Финляндии направили ноту протеста из-за демонстрации сожженного российского танка

Выяснилось, как доставляют мигрантов к финской границе

«Фонтанка»: Беженцев доставляют к финской границе на российских автомобилях

Tекст: Ольга Никитина

Тысячи людей состоят в специализированных чатах, где арабоговорящие молодые люди обсуждают возможность перебраться в Финляндию через российскую территорию. Еще больше тех, кто ищет информацию самостоятельно, пишет «Фонтанка».

Издание указывает, что до границы беженцев «совершенно точно» доставляют на российских автомобилях, а после этого снабжают их велосипедами.

Схема, которую советуют «бывалые», заключается в том, чтобы въехать в Финляндию и попросить убежища. «После суда вы получите отказ. Подайте апелляцию. Скорее всего, снова получите отказ, но в итоге вы окажетесь в стране и проживете там как минимум год, пока не получите окончательный отказ», – приводит издание один из советов. В течение года тем, кто въехал, советуют попытаться уладить свою ситуацию.

При этом по итогам наблюдения у российско-финской границы, а также после изучения чатов, в котором сирийцы, йеменцы, иракцы, марокканцы обсуждали, как им лучше добраться до Финляндии и получить в этой стране убежище, газета пришла к выводу о том, что никакого координируемого центра системы доставки беженцев до финской границы не существует. При этом отмечается, что есть бизнес на обслуживании беженцев, причем «оборот у него немаленький».

Так, один арабский юрист, консультирующий своих земляков в одном из чатов, заявил изданию, что не видит никаких признаков спланированной акции по переправке беженцев в Финляндию. По его словам, российскими властями были задержаны многие люди, их вернули с окраин Санкт-Петербурга, а тех, у кого российские визы были просрочены, арестовали.

Термин, часто возникавший в арабоговорящих чатах, – «мухариб» – дословно переводится как «торговец людьми». Речь идет о посреднике, который помогает беженцам попасть в Европу. Издание связалось с одним из таких «специалистов». Оказалось, что сим-карту для связи он использовал польскую, ездил на автомобиле с номерами ЕС, по-русски и по-английски не говорил, а арабским пользовался через Google-переводчик. В ходе общения выяснилось, что сам он турок.

В Кремле ранее отвергли обвинения властей Финляндии в провоцировании миграционного кризиса на границе двух государств.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о решении Хельсинки полностью закрыть границы между Россией и Финляндией.