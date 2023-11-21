Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.5 комментариев
Финляндии направили ноту протеста из-за демонстрации сожженного российского танка
Посольство РФ направило Финляндии ноту протеста из-за демонстрации сожженного российского танка
Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного российского танка Т-72, сообщили в дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что расценивают эту акцию как разжигающую ненависть к России, а «бездействие и потворство финских властей ее проведению» считают ведущими к «дальнейшей деградации» отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».
Между тем, жители Хельсинки, возмущенные этой акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память российских солдат.
В субботу проукраинские общественные организации Финляндии при содействии властей Хельсинки организовали на площади напротив финского парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сожженного российского танка Т-72.