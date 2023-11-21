СМИ: Блогеры массово жалуются на бессмысленную модерацию YouTube

New York Post: Блогеры массово жалуются на бессмысленную модерацию YouTube

Так, колумнист Клифф Шектер внезапно лишился монетизации своего подкаста «Blue Amp». После нескольких попыток связаться с YouTube он выяснил, что его наказывают за «распространение дезинформации о выборах». Тем не менее на спровоцировавшем демонетизацию ролике гостья подкаста Лорен Виндзор лишь обсуждала ложные заявления о дезинформации на выборах. Платформа вернула монетизацию на канал, однако для этого потребовалась целая неделя, передает New York Post.

«Алгоритм не уловил разницы между терминами, используемыми для распространения предвыборных заговоров, и теми, кто их развенчивает», – прокомментировал Шектер.

Проблемы с YouTube у создателей контента возникают не только из-за политики. Как пояснял представитель видеохостинга, политика платформы распространяется не на создателя контента, а на сам контент. Однако реальная практика показывает, что YouTube не руководствуется данным принципом.

С этим столкнулась британская знаменитость Рассел Брэнд. Он обнаружил, что платформа сняла монетизацию с его канала и удалила несколько материалов после предъявления ему обвинений в совершении непристойных действий, которые доказаны не были. В самих материалах подобного также не содержалось. Иными словами, YouTube распространил политику платформы на создателя контента, а не на сам контент, вопреки собственным заявлениям.

Отмечается, что список рекомендаций по контенту YouTube может показаться достаточно простым, однако неизвестно, кто именно определяет, что является «шокирующим», «спорным» или даже «чувствительным»?

Как ранее прокомментировал представитель YouTube, платформа использует «сочетание технологий машинного обучения и человеческую оценку». Тем не менее искусственный интеллект плохо определяет контекст, нюансы и намерения.

Шектер, чей канал избежал очередного дисциплинарного взыскания со стороны площадки, говорит, что потерял веру в платформу: «Проблема YouTube в том, что там никогда никого нет дома. Это как в каждом фильме о страхе перед будущим, в котором нет людей, с которыми можно связаться, и ИИ контролирует все».

Стоит отметить, что ссылка на проблемы с алгоритмами искусственного интеллекта выглядит несостоятельной в случае с российскими авторами и каналами, которые подвергаются массовым блокировкам со стороны платформы. В частности, в бан попали практически все государственные СМИ.

Вопреки заявлениям о том, что политика платформы распространяется не на создателя контента, а на сам контент, YouTube заблокировал и российские развлекательные каналы, которые не имеют никакого отношения к политике или новостям.

