Финляндия решила ввести новые ограничения на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Орпо заявил о рассмотрении новых ограничений на российской границе

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Орпо на пресс-конференции на КПП, поток нелегальных мигрантов замечен и здесь. И Финляндия, по его словам, с этим не согласна, поэтому намерена применять необходимые меры. Он подчеркнул, что необходимо изучить аналогичные меры, которые были предприняты юго-восточной части Финляндии, а именно закрытие погранпереходов, передает ТАСС со ссылкой на Yle.

Премьер-министр уточнил, что Финляндия вела переговоры по дипломатическим каналам с Москвой, где обсуждалась нелегальная миграция, однако прогресса достигнуто не было. Орпо, комментируя, как долго правительство будет следить за ситуацией, прежде чем будет принято новое решение, отметил, что «не очень долго».

Как пишет Ilta-Sanomat, начальник пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара заявил о возможности закрытия всей границы с Россией, если такое решение примет правительство.

Ранее Финляндия решила закрыть четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Россией. В воскресенье Финляндия начала возводить ограждения на границе с Россией. Финские СМИ также писали о вероятном закрытии всех пропускных пунктов на российско-финляндской границе в ближайшие дни. Позже российский МИД выразил протест в связи с закрытием Финляндией пропускных пунктов на границе, обвинив последнюю в провокации и попытке обострить двусторонние отношения.