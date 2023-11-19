Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.8 комментариев
WP: Пентагон разочарован мерами Байдена из-за атак на ВС США в Сирии и Ираке
Washington Post: Пентагон разочарован мерами Байдена из-за атак на ВС США в Сирии и Ираке
В Пентагоне растет число разочарованных действиями президента США Джо Байдена сотрудников из-за нападений на используемые ВС США военные базы на Ближнем Востоке, сообщает газета The Washington Post.
По информации источников, представители военного ведомства разочарованы тем, что меры вашингтонской администрации не приводят к падению количества участившихся нападений проиранских группировок на американских военнослужащих, передает ТАСС.
Известно также, что чиновники министерства недовольны «непоследовательной стратегией» противодействия этим группировкам и признают, что одобренные Байденом ограниченные ответные авиаудары не приводят к должному результату.
Напомним, в воскресенье американскую базу, расположенную в районе месторождения газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, обстреляли ракетами.