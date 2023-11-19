База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал источник, удар нанесли по одной из военных машин на въезде в базу, после обстрела на месте поднялось пламя. По его словам, две ракеты выпустили из окрестностей города Дейр-эз-Зор, передает РИА «Новости».

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

Ранее шиитские вооруженные формирования, которые входят в движение «Исламское сопротивление Ирака», нанесли несколько ракетных ударов по военной базе США. Кроме того, база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор также уже подвергалась обстрелу.