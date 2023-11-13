В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.3 комментария
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Американская база на нефтяном месторождении в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу
Базу США, расположенную в районе нефтяного месторождения Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, обстреляли ракетами, сообщил источник.
По базе выпустили шесть ракет, передает РИА «Новости».
Напомним, телеканал Al Mayadeen заявил о гибели американских военных в результате ракетного обстрела базы США на нефтяном месторождении Конико в Сирии.