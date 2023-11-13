Al Mayadeen заявил о гибели военных США при ракетном обстреле в Сирии

Al Mayadeen заявил о гибели американских военных в результате ракетного обстрела базы США в Сирии

Tекст: Антон Антонов

По данным Al Mayadeen, по базе выпустили 15 ракет, на территории базы произошли мощные взрывы. Указывается, что ракетный обстрел стал реакцией на американские удары по восточной Сирии. Утверждается, что «среди американских военных есть погибшие»

Кроме того, расположенная в сирийской провинции Хасаке военная база Аш-Шаддади также подверглась нападению – ее атаковали три беспилотника, передает РИА «Новости».

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские войска нанесли удары по объектам в восточной Сирии. На днях в Пентагоне сообщили, что в результате атак на силы США в Ираке и Сирии незначительные ранения получили 56 человек.