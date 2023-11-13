США нанесли удары по территории Сирии

Глава Пентагона Остин сообщил об ударах американских войск по объектам на востоке Сирии

Tекст: Антон Антонов

Остин заявил, что высокоточные удары США стали ответом на продолжающиеся атаки, которым американские силы подвергаются в Ираке и Сирии. Указывается, что войска США нанесли удары по тренировочной базе и строению, откуда скрытно действовали боевики, в районе городов Абу-Кемаль и Майадин, передает РИА «Новости».

По словам Остина, самый высокий приоритет главы американского государства Джо Байдена – «безопасность американских военнослужащих». Удары США должны «дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы», передает ТАСС.

Reuters со ссылкой на источники сообщало, что по объектам в Сирии были нанесены авиаудары.

На днях в Пентагоне сообщили, что в результате атак на силы США в Ираке и Сирии незначительные ранения получили 56 человек. До этого сообщалось, что военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с военными США восточнее Дейр-эз-Зора.