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США нанесли удары по территории Сирии
Глава Пентагона Остин сообщил об ударах американских войск по объектам на востоке Сирии
Американские войска нанесли удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались иранским Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группировками, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Остин заявил, что высокоточные удары США стали ответом на продолжающиеся атаки, которым американские силы подвергаются в Ираке и Сирии. Указывается, что войска США нанесли удары по тренировочной базе и строению, откуда скрытно действовали боевики, в районе городов Абу-Кемаль и Майадин, передает РИА «Новости».
По словам Остина, самый высокий приоритет главы американского государства Джо Байдена – «безопасность американских военнослужащих». Удары США должны «дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы», передает ТАСС.
Reuters со ссылкой на источники сообщало, что по объектам в Сирии были нанесены авиаудары.
На днях в Пентагоне сообщили, что в результате атак на силы США в Ираке и Сирии незначительные ранения получили 56 человек. До этого сообщалось, что военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с военными США восточнее Дейр-эз-Зора.