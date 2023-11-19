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    Бегство украинского летчика в Россию доказывает крайнюю степень разложения ВСУ
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    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
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    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Лучший ответ этнической преступности: «чемодан – вокзал – родина»

    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    45 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    30 комментариев
    19 ноября 2023, 18:35

    Шляпу Наполеона продали на аукционе за рекордные 1,9 млн евро

    Шляпу Наполеона продали на аукционе за рекордные 1,9 млн евро
    @ Christophe Ena/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Шляпу-двууголка, которую носил первый император Франции Наполеон I Бонапарт, продали на аукционе во французском Фонтенбло почти за 2 млн евро, сообщил аукционный дом Osenat.

    Отмечается, что шляпу продали за 1 932 000 евро. Организаторы торгов называют эту сумму рекордной для лота из коллекции, связанной с Наполеоном Бонапартом, передает ТАСС.

    Оценочная стоимость шляпы перед торгами варьировалась от 600 до 800 тыс. евро. До этого самым дорогим элементом коллекции была другая шляпа Наполеона. В 2014 году ее за 1,8 млн евро купил южнокорейский бизнесмен.

    Ранее сообщалось, что бутылка редчайшего шотландского виски Macallan была продана на аукционе дома Sotheby's в Лондоне за рекордные 2,7 млн долларов.

    19 ноября 2023, 14:55
    ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ

    Газета.RU: В Сети появилось первое видео применения кассетной бомбы РБК-500 по позициям ВСУ

    ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России в первый раз нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте, сообщили СМИ.

    Как рассказывает Газета.RU со ссылкой на видео Telegram-канала «Воин DV», на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. В следующем моменте показано, как над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

    Согласно информации канала, эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

    Ранее военный эксперт Юрий Лямин сообщил, что появились прямые свидетельства, что под Алеппо в Сирии были использованы боеприпасы с самоприцеливающимися противотанковыми боевыми элементами, по всей видимости РБК-500 СПБЭ.

    Коментарии (55)
    19 ноября 2023, 07:33
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»

    Обладательницей короны «Мисс Вселенная» стала представительница Никарагуа Шейнис Паласиос

    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
    @ Rodrigo Sura/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная», финал которого прошел в Сальвадоре.

    Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса. Отмечается, что вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд, передает ТАСС.

    Организаторы уточнили, что следующий конкурс «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике, пишет РИА «Новости».

    Россию представила обладательница титула «Мисс Россия – 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга. Но она не смогла войти в топ-10 участниц смотра.

    Ранее Голубева продемонстрировала созданный по мотивам русских сказок национальный костюм «Царевна-Лебедь» петербургского дизайнера Ольги Маляровой.

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    18 ноября 2023, 22:55
    У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая

    Военкор Коц: У российских военных в Херсонской области заметили мотовездеходы из Китая

    У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мотовездеходы Desertcross 1000-3 от китайской компании AODES замечены в районе села Крынки Херсонской области, сообщил военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале военкор отметил, что у мотовездеходов Desertcross 1000-3 грузоподъемность составляет 550 кг. По его словам, их снаряженная масса – 1050 кг, полная масса – 1600 кг, а масса буксируемого прицепа – 300 кг. Он добавил, что в них расположено три места, а мощность составляет 87 л.с., и мотовездеход имеет бензиновый тип двигателя.

    Коц уточнил, что максимальная скорость мотовездеходов – 80 км/ч, запас хода – 250 км, а глубина преодолеваемого брода – 0,4 м. Он подчеркнул, что мотовездеход оборудован двумя грузовыми платформами – спереди и сзади.

    «Для эвакуации и подвоза БК – самое то», – приводит мнение военных военкор.

    Ранее в конструкторском бюро (КБ) «Восток» сообщили, что бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель».

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    19 ноября 2023, 04:02
    Умерла актриса из «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
    Умерла актриса из «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
    @ rusteatr.kg

    Tекст: Валентина Григоренко

    Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова ушла из жизни в возрасте 70 лет, сообщили СМИ.

    Как пишет АКИpress со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии Садыра Жапарова, 17 ноября 2023 года на 71-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызской Республики, актриса Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова, педагог-наставник Стрельцова Татьяна Дмитриевна, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе главы Киргизии уточнили, что в последние годы особенно интересными ее работами были роли в спектакле «Борис Годунов» и моноспектакле «Оскар и Розовая дама», которые смогли раскрыть удивительный дар актрисы. В пресс-службе добавили, что каждая роль Стрельцовой являлась сценической находкой, которая всегда находила место в сердцах зрителей.

    Жапаров отметил, что вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства Киргизии неоценим и бесценен. По его словам, «такие профессионалы, как она являются достоянием страны и гарантом сохранения лучших традиций мастерства и передачи их будущим поколениям».

    Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР, окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской. С 1972 года актриса служила в русском театре драмы в Бишкеке. За свою карьеру исполнила роли в самых разных театральных постановках, среди которых «Горе от ума» (Лиза), «А зори здесь тихие» (Галя Четвертак), «Дни Трубиных (Юнкер).

    В 1983 году Татьяна Стрельцова была удостоена звания «Заслуженная артистка КССР», а в 1996 – «Народная артистка Киргизии.

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    19 ноября 2023, 11:24
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие прибывающие на Украину иностранные наемники покидают страну после того, как видят ожесточенные бои, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицера украинской армии Дмитрия Костюка.

    По его словам, многие из наемников приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме и, как правило, они не понимают, во что ввязываются, передает RT.

    Костюк добавил, что многие наемники не представляют себе масштабы артиллерийского огня, под которым находится пехота, а половина иностранцев расторгли контракт, увидев реалии боев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как «мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ.

    Коментарии (28)
    19 ноября 2023, 07:57
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сейчас есть сомнения в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».

    По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

    Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.

    В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

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    19 ноября 2023, 11:11
    В США заявили о неминуемом поражении Украины

    Military Watch: Поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году

    В США заявили о неминуемом поражении Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

    Как пишет журнал Military Watch, моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления, так как они потеряли много людей, а новое оружие не помогло. Также Запад стал перенаправлять поставки оружия в Израиль.

    В статье указано, что украинское командование отправляет на сложные задания боцов без подготовки, а те сдаются в плен ВС России. При этом опытные бойцы ВСУ расстреливают беглецов, чтобы уменьшить количество дезертиров. Авторы Military Watch утверждают, что поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

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    19 ноября 2023, 14:59
    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных

    Times of Israel: При наземной операции в Газе погибли более 60 военных Израиля

    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль потерял более 60 военных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Накануне погибли еще три израильских солдата, таким образом, общее число погибших при наземной операции в палестинском анклаве израильских военных достигло 61, пишет Times of Israel, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа.

    Коментарии (19)
    18 ноября 2023, 20:33
    В Финляндии признали проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией

    Министр обороны Финляндии признал проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Закрытие четырех контрольно-пропускных пунктов на границе России и Финляндии стало проблемой для людей с двойным гражданством, но Хельсинки не будут менять своего решения, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен порталу Yle.

    Хяккянен заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией приведет к ряду проблем, больше всего от закрытия КПП пострадают люди с двумя паспортами, но власти не откажутся от своего решения «ради безопасности страны», передает RT.

    Напомним, Финляндия решила закрыть четыре из девяти КПП на российско-финской границе в ответ на приток мигрантов.

    Кроме того, на погранпунктах на границе Финляндии и России решили установить ограждения.

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    19 ноября 2023, 09:17
    Франция сообщила об успешном испытании стратегической баллистической ракеты

    Минобороны Франции сообщило об успешном испытании стратегической баллистической ракеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщается в коммюнике минобороны страны.

    Как говорится в коммюнике, министр обороны Себастьян Лекорню выражает свое большое удовлетворение успешным испытательным пуском стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ракета приземлилась в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья.

    Напомним, 2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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    19 ноября 2023, 12:33
    Песков: Ни одна страна в мире не выдержала бы санкции, которые выдержала Россия
    Песков: Ни одна страна в мире не выдержала бы санкции, которые выдержала Россия
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ни одна страна в мире теоретически не в состоянии была бы выдержать такой санкционный удар, который выдержала Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    В прошлом году Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, но российские власти смогли предотвратить обвал экономики и даже выйти на траекторию роста, заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    «И ни одна страна мира никогда не сталкивалась и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара», – подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что санкциям предшествовала пандемия коронавируса, также ставшая серьезным ударом для экономики.

    Песков добавил, что рост российской экономики сейчас составляет почти 3%, однако, по его мнению, этого не достаточно, нужно «компенсировать многие пробелы».

    Ранее в Канаде признали вред от антироссийских санкций для простых людей в стране.

    Коментарии (74)
    18 ноября 2023, 23:23
    Байден признался, зачем США продолжают поддерживать Украину

    Байден: Поддержка Украины позволяет оградить ВС США от конфликта с Россией

    Байден признался, зачем США продолжают поддерживать Украину
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Американская поддержка Украины ограждает армию США от прямого участия в конфликте, заявил президент США Джо Байден.

    Как указал Байден Washington Post, США сохраняет американские силы вне этого, поэтому страна поддерживает «смелых украинцев», которые защищают свою свободу и землю. Он добавил, что такая поддержка происходит в интересах США и «всего мира», передает РИА «Новости».

    Американский лидер уточнил, что Россия на Украине и ХАМАС в Израиле «пытаются стереть с карты соседнюю демократию», разрушая региональную стабильность. По его словам, США не может и не позволит этому произойти.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    18 ноября 2023, 21:57
    CNN: Армия Израиля могла подкинуть оружие в больницу «Аш-Шифа» перед приходом СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла подложить дополнительное оружие в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа с расчетом на приход журналистов, на представленном видео его было меньше, сообщил телеканал CNN.

    Телеканал обратил внимание, что на опубликованном ЦАХАЛ видео из больницы 15 ноября «видно намного меньше оружия», чем впоследствии было показано журналистам, передает ТАСС.

    Так, в видео израильских военных в больнице за МРТ лежал лишь один автомат, в то время как в сюжете телеканала Fox News на том же месте лежат уже два автомата. СМИ задается вопросом, откуда появился второй АК-47, и почему его нет на снятом ранее видео израильской армии.

    Ранее газета The New York Times сообщала, что израильские военные не допустили журналистов исследовать больницу и опросить пациентов или медперсонал, объяснив, что там могут находиться бойцы ХАМАС.

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что на территории медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа обнаружен автомобиль с оружием, также под больницей нашли шахту туннеля ХАМАС.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

    Коментарии (8)
    19 ноября 2023, 11:30
    Перешедшим на сторону России украинцам предложили давать гражданство

    Депутат Журавлев предложил давать гражданство перешедшим на сторону России украинцам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил давать гражданство РФ украинским военнослужащим, перешедшим на сторону России.

    «Если украинцы изъявили желание воевать на нашей стороне, они должны получать сразу гражданство. Нужно их стимулировать к этому делу», – заявил Журавлев, передает News.ru. Это позволит уменьшить российские потери, считает депутат.

    Он добавил, что помимо гражданства перешедшим на российскую сторону украинским военнослужащим нужно предоставить право на социальные выплаты и зарплату. При этом необходимо тщательно проверять таких военнослужащих на причастность к военным преступлениям, подчеркнул Журавлев.

    Ранее действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону.

    Коментарии (28)
    19 ноября 2023, 16:44
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Израиля в водах Аденского залива, сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

    По информации источников Al Hadath, хуситами захвачено израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает ТАСС.

    Ранее йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда под флагом Израиля.

    Коментарии (10)
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