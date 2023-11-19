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Шляпу Наполеона продали на аукционе за рекордные 1,9 млн евро
Шляпу-двууголка, которую носил первый император Франции Наполеон I Бонапарт, продали на аукционе во французском Фонтенбло почти за 2 млн евро, сообщил аукционный дом Osenat.
Отмечается, что шляпу продали за 1 932 000 евро. Организаторы торгов называют эту сумму рекордной для лота из коллекции, связанной с Наполеоном Бонапартом, передает ТАСС.
Оценочная стоимость шляпы перед торгами варьировалась от 600 до 800 тыс. евро. До этого самым дорогим элементом коллекции была другая шляпа Наполеона. В 2014 году ее за 1,8 млн евро купил южнокорейский бизнесмен.
Ранее сообщалось, что бутылка редчайшего шотландского виски Macallan была продана на аукционе дома Sotheby's в Лондоне за рекордные 2,7 млн долларов.