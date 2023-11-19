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AP: Бутылку почти столетнего виски Macallan продали за 2,7 млн долларов
Бутылка редчайшего шотландского виски Macallan была продана на аукционе дома Sotheby's в Лондоне за рекордные 2,7 млн долларов), сообщили СМИ.
Как пишет Associated Press, окончательная цена в 2,187 млн фунтов (2,714 млн долларов) включает в себя покупательский сбор, добавленный сверх продажной цены в 1,75 млн фунтов. Отмечается, что цена значительно превысила предпродажную оценку, передает РИА «Новости».
Издание сообщает, что проданный виски Macallan Adami 1926 года выпуска достиг рекордной суммы за одну бутылку алкогольного напитка. Кроме того, лот стал первой бутылкой из своей серии, подвергшейся реставрации перед аукционом. В ее ходе была заменена старая пробка и подклеены уголки этикетки, выполненной итальянским художником Валерио Адами.
Ранее торговый дом Whisky Auctioneer выставлял на аукцион бутылку виски Macallan 60-летней выдержки за 1 млн фунтов.