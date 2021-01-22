Торговый дом Whisky Auctioneer выставил на аукцион бутылку за 1 млн фунтов

Бутылка виски Macallan 60-летней выдержки является фаворитом предстоящего онлайн-аукциона шотландского торгового дома Whisky Auctioneer и может быть продана за рекордную стоимость, превышающую миллион фунтов (1,3 млн. долларов США),говорится в пресс-релизе аукционного дома.

Онлайн-торги пройдут с 12 по 22 февраля 2021 года. На продажу будут выставлены 1900 наиболее редких и дорогих бутылок односолодового виски, в том числе из давно закрытых винокурен Шотландии. Наиболее дорогой лот – бутылка виски Macallan 1926 года 60-летней выдержки. Отмечается, что в мире существует не более 14 бутылок эксклюзивного спиртного напитка, передает РИА «Новости» сообщение аукционного дома.

«Несомненно, всю коллекцию венчает несравненный Macallan 1926 Fine and Rare, виски, который в последние годы стал наиболее желанной частью любой коллекции, и не зря. Поскольку (в мире) существует не более 14 бутылок, их редкость невозможно переоценить, и мы ожидаем, что битва за этот лот будет серьезной», – заявил основатель торгового дома Whisky Auctioneer Иэн МакКлюн.

Сообщается, что выставленные бутылки происходят из самой большой частной коллекцией виски в мире, собранной бизнесменом и филантропом Ричардом Гудингом, который умер в 2014 году.

«Идеальная коллекция» Гудинга состоит из 3900 бутылок преимущественно односолодового виски. Согласно данным, первая часть коллекции была выставлена на аукцион в феврале 2020 года и собрала 3,2 млн. фунтов (4,3 млн. долларов США). Отмечается, что вторая часть «Идеальной коллекции» должна была выйти на торги в апреле 2020 года, которые были отложены из-за кибератаки. Также помимо виски Macallan 1926 года на аукцион будут выставлены не менее интересные лоты, такие как бутылка виски Balvenie 1937 года 50-летней выдержки и виски легендарного урожая 1964 года.