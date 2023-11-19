Минэнерго: Более 170 тыс. жителей сибирских регионов остались без света из-за непогоды

Tекст: Валерия Городецкая

По данным ведомства, в Новосибирской области без света остались около 13 тыс. потребителей, в Хакасии – около 37 тыс., в Красноярском крае – около 45,8 тыс. в 144 населенных пунктах, передает ТАСС.

«Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 92 населенных пунктах (около 45,2 тыс. человек, в том числе в АО «СК Алтайкрайэнерго» – 27,8 тыс. человек). Кемеровская область – Кузбасс … без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в 64 населенных пунктах (около 31,6 тыс. человек)», – свидетельствуют данные Минэнерго.

В воскресенье Сибирь накрыла непогода. В Новокузнецке сорванная с ТЦ ветром вывеска упала на женщину, ее госпитализировали, двое погибли в результате падения дерева на автомобиль.