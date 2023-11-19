  • Новость часаВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ
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    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
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    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Лучший ответ этнической преступности: «чемодан – вокзал – родина»

    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    43 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    30 комментариев
    19 ноября 2023, 16:05

    Более 170 тыс. жителей сибирских регионов остались без света из-за непогоды

    Минэнерго: Более 170 тыс. жителей сибирских регионов остались без света из-за непогоды

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядка 172 тыс. человек остались без электроэнергии в Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях и республике Хакасия из-за последствий непогоды, сообщило Минэнерго России.

    По данным ведомства, в Новосибирской области без света остались около 13 тыс. потребителей, в Хакасии – около 37 тыс., в Красноярском крае – около 45,8 тыс. в 144 населенных пунктах, передает ТАСС.

    «Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 92 населенных пунктах (около 45,2 тыс. человек, в том числе в АО «СК Алтайкрайэнерго» – 27,8 тыс. человек). Кемеровская область – Кузбасс … без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в 64 населенных пунктах (около 31,6 тыс. человек)», – свидетельствуют данные Минэнерго.

    В воскресенье Сибирь накрыла непогода. В Новокузнецке сорванная с ТЦ ветром вывеска упала на женщину, ее госпитализировали, двое погибли в результате падения дерева на автомобиль.

    18 ноября 2023, 19:27
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    @ David Tanecek/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону, сообщил пилот российского вертолета Ка-52, организатор перелета Алексей Воевода.

    Воевода сообщил, что украинский летчик уже находится в России, и проходит консультации с ФСБ, передает ТАСС.

    Между тем, по сообщению блогера Кирилла Федорова, украинцу помог российский пилот с позывным «Воевода», который сообщил, что летчик ВСУ ранее был командиром звена в украинской армии, имел звание старшего офицера, передает Ura.ru.

    В свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинский пилот сразу после начала СВО перешел на сторону российской армии и активно помогал информационно, а также иными способами.

    Ранее бывший украинский военный Максим Доценко, который перешел на сторону России, заявил, что обрадовался освобождению российскими войсками части Харьковской области.

    Коментарии (56)
    18 ноября 2023, 16:50
    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась в воздухе

    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через несколько минут после старта

    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась в воздухе
    @ Eric Gay/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ракета-носитель с космическим кораблем Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в ходе второго тестового орбитального полета потерпела неудачу, следует из данных компании SpaceX.

    SpaceX перестала получать данные от корабля Starship, передает РИА «Новости».

    Ракета-носитель с кораблем, предположительно, взорвалась примерно через 10 минут полета, передает ТАСС.

    Специалист американской компании SpaceX предположил, что во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полета.

    Ранее сообщалось, что космический корабль Starship стартовал с космодрома в Техасе во второй испытательный полет.

    Коментарии (71)
    19 ноября 2023, 07:33
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»

    Обладательницей короны «Мисс Вселенная» стала представительница Никарагуа Шейнис Паласиос

    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
    @ Rodrigo Sura/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная», финал которого прошел в Сальвадоре.

    Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса. Отмечается, что вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд, передает ТАСС.

    Организаторы уточнили, что следующий конкурс «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике, пишет РИА «Новости».

    Россию представила обладательница титула «Мисс Россия – 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга. Но она не смогла войти в топ-10 участниц смотра.

    Ранее Голубева продемонстрировала созданный по мотивам русских сказок национальный костюм «Царевна-Лебедь» петербургского дизайнера Ольги Маляровой.

    Коментарии (23)
    18 ноября 2023, 22:55
    У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая

    Военкор Коц: У российских военных в Херсонской области заметили мотовездеходы из Китая

    У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мотовездеходы Desertcross 1000-3 от китайской компании AODES замечены в районе села Крынки Херсонской области, сообщил военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале военкор отметил, что у мотовездеходов Desertcross 1000-3 грузоподъемность составляет 550 кг. По его словам, их снаряженная масса – 1050 кг, полная масса – 1600 кг, а масса буксируемого прицепа – 300 кг. Он добавил, что в них расположено три места, а мощность составляет 87 л.с., и мотовездеход имеет бензиновый тип двигателя.

    Коц уточнил, что максимальная скорость мотовездеходов – 80 км/ч, запас хода – 250 км, а глубина преодолеваемого брода – 0,4 м. Он подчеркнул, что мотовездеход оборудован двумя грузовыми платформами – спереди и сзади.

    «Для эвакуации и подвоза БК – самое то», – приводит мнение военных военкор.

    Ранее в конструкторском бюро (КБ) «Восток» сообщили, что бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель».

    Коментарии (35)
    19 ноября 2023, 14:55
    ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ

    Газета.RU: В Сети появилось первое видео применения кассетной бомбы РБК-500 по позициям ВСУ

    ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России в первый раз нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте, сообщили СМИ.

    Как рассказывает Газета.RU со ссылкой на видео Telegram-канала «Воин DV», на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. В следующем моменте показано, как над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

    Согласно информации канала, эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

    Ранее военный эксперт Юрий Лямин сообщил, что появились прямые свидетельства, что под Алеппо в Сирии были использованы боеприпасы с самоприцеливающимися противотанковыми боевыми элементами, по всей видимости РБК-500 СПБЭ.

    Коментарии (35)
    19 ноября 2023, 04:02
    Умерла актриса из «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
    Умерла актриса из «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
    @ rusteatr.kg

    Tекст: Валентина Григоренко

    Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова ушла из жизни в возрасте 70 лет, сообщили СМИ.

    Как пишет АКИpress со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии Садыра Жапарова, 17 ноября 2023 года на 71-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызской Республики, актриса Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова, педагог-наставник Стрельцова Татьяна Дмитриевна, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе главы Киргизии уточнили, что в последние годы особенно интересными ее работами были роли в спектакле «Борис Годунов» и моноспектакле «Оскар и Розовая дама», которые смогли раскрыть удивительный дар актрисы. В пресс-службе добавили, что каждая роль Стрельцовой являлась сценической находкой, которая всегда находила место в сердцах зрителей.

    Жапаров отметил, что вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства Киргизии неоценим и бесценен. По его словам, «такие профессионалы, как она являются достоянием страны и гарантом сохранения лучших традиций мастерства и передачи их будущим поколениям».

    Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР, окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской. С 1972 года актриса служила в русском театре драмы в Бишкеке. За свою карьеру исполнила роли в самых разных театральных постановках, среди которых «Горе от ума» (Лиза), «А зори здесь тихие» (Галя Четвертак), «Дни Трубиных (Юнкер).

    В 1983 году Татьяна Стрельцова была удостоена звания «Заслуженная артистка КССР», а в 1996 – «Народная артистка Киргизии.

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    18 ноября 2023, 20:33
    В Финляндии признали проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией

    Министр обороны Финляндии признал проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Закрытие четырех контрольно-пропускных пунктов на границе России и Финляндии стало проблемой для людей с двойным гражданством, но Хельсинки не будут менять своего решения, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен порталу Yle.

    Хяккянен заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией приведет к ряду проблем, больше всего от закрытия КПП пострадают люди с двумя паспортами, но власти не откажутся от своего решения «ради безопасности страны», передает RT.

    Напомним, Финляндия решила закрыть четыре из девяти КПП на российско-финской границе в ответ на приток мигрантов.

    Кроме того, на погранпунктах на границе Финляндии и России решили установить ограждения.

    Коментарии (12)
    19 ноября 2023, 11:24
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие прибывающие на Украину иностранные наемники покидают страну после того, как видят ожесточенные бои, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицера украинской армии Дмитрия Костюка.

    По его словам, многие из наемников приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме и, как правило, они не понимают, во что ввязываются, передает RT.

    Костюк добавил, что многие наемники не представляют себе масштабы артиллерийского огня, под которым находится пехота, а половина иностранцев расторгли контракт, увидев реалии боев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как «мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ.

    Коментарии (26)
    19 ноября 2023, 07:57
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сейчас есть сомнения в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».

    По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

    Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.

    В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

    Коментарии (17)
    18 ноября 2023, 19:49
    Орбан предрек распад Евросоюзу из-за «разорительной» политики Брюсселя

    Орбан: Евросоюз разрушает «разорительная» политика Брюсселя

    Tекст: Вера Басилая

    Без радикальных перемен Евросоюз распадется, нынешняя политика Брюсселя «забивает гвозди в крышку гроба» ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конгрессе, посвященном тридцатилетию его партии «Фидес».

    Орбан считает, что Венгрия должна сказать «нет» брюссельской модели Европы, потому что она не имеет будущего. Венгерский премьер убежден, что Европу разрушают и разоряют, «забивают каждый день в ее гроб все больше и больше гвоздей», передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро можно будет поставить крест на Евросоюзе, при продолжении нынешней политики Брюсселя ЕС развалится.

    Орбан призвал предотвратить развал Евросоюза, который «надо не покидать, а менять».

    Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт выступает против «промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, вторжений мигрантов, гендерной пропаганды, военных фантомов, неподготовленного членства Украины в ЕС и зеленой идеологии». Кроме того, он заявил, что Венгрия защитит себя от попыток подорвать суверенитет, и от «империи Сороса, нападающей одновременно из Брюсселя и Вашингтона».

    Ранее Орбан заявил, что в руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине.

    Также Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России.

    Коментарии (7)
    18 ноября 2023, 17:46
    Эрдоган призвал проверить «пока не поздно» наличие ядерного оружия у Израиля

    Эрдоган намерен создать инспекцию для проверки наличия ядерного оружия у Израиля

    Эрдоган призвал проверить «пока не поздно» наличие ядерного оружия у Израиля
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, «пока не стало слишком поздно», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Турецкий лидер обратил внимание, что Израиль не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, значит на него, в первую очередь, не распространяются его правила. По его словам, есть ситуация, когда страны-участницы Договора могут обратиться в Международное агентство по атомной энергии от имени ядерной безопасности и попросить о создании инспекционного механизма, что намерена сделать Турция прямо сейчас, передает РИА «Новости».

    Эрдоган считает, что наличие ядерного оружия у Израиля должно быть проверено «без всяких сомнений», но этот займет некоторое время.

    По его словам, не исключено, что США встанут на сторону Израиля и наложат вето в ООН, но удивительно, что этот вопрос вообще обсуждается на такой почве. Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать оказывать давление в продвижении этого вопроса, и призывать мир не оставлять его без внимания, пока не стало поздно.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Элияху провокационными, подтверждащие наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны.

    Коментарии (23)
    19 ноября 2023, 11:11
    В США заявили о неминуемом поражении Украины

    Military Watch: Поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году

    В США заявили о неминуемом поражении Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

    Как пишет журнал Military Watch, моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления, так как они потеряли много людей, а новое оружие не помогло. Также Запад стал перенаправлять поставки оружия в Израиль.

    В статье указано, что украинское командование отправляет на сложные задания боцов без подготовки, а те сдаются в плен ВС России. При этом опытные бойцы ВСУ расстреливают беглецов, чтобы уменьшить количество дезертиров. Авторы Military Watch утверждают, что поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (17)
    18 ноября 2023, 19:02
    Словакия отказалась поддержать санкции против ядерного топлива России

    Глава МИД Бланар: Словакия не поддержит антироссийские санкции, если они коснутся ядерного топлива

    Словакия отказалась поддержать санкции против ядерного топлива России
    @ Eвгений Курсков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Братислава воспользуется правом вето и заблокирует новый пакет антироссийских санкций, если они будут касаться ядерного топлива, заявил в глава МИД республики Юрай Бланар.

    Бланар объяснил, что словацкие АЭС еще не достаточно трансформированы для того, чтобы работать с не российским ядерным топливом, передает РИА «Новости».

    По словам главы МИД, ЕС прислушается к мнению Словакии, он также подчеркнул, что до введения рестрикций в ЕС должен быть проведен доскональный анализ их влияния не только на сообщество в целом, но и конкретно на Словакию, передает ТАСС.

    В Словакии работают две АЭС: «Моховце» и «Богунице», их помогали возводить СССР и Россия.

    Ранее Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций.

    Коментарии (8)
    18 ноября 2023, 23:23
    Байден признался, зачем США продолжают поддерживать Украину

    Байден: Поддержка Украины позволяет оградить ВС США от конфликта с Россией

    Байден признался, зачем США продолжают поддерживать Украину
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Американская поддержка Украины ограждает армию США от прямого участия в конфликте, заявил президент США Джо Байден.

    Как указал Байден Washington Post, США сохраняет американские силы вне этого, поэтому страна поддерживает «смелых украинцев», которые защищают свою свободу и землю. Он добавил, что такая поддержка происходит в интересах США и «всего мира», передает РИА «Новости».

    Американский лидер уточнил, что Россия на Украине и ХАМАС в Израиле «пытаются стереть с карты соседнюю демократию», разрушая региональную стабильность. По его словам, США не может и не позволит этому произойти.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

    Коментарии (25)
    18 ноября 2023, 21:57
    CNN: Армия Израиля могла подкинуть оружие в больницу «Аш-Шифа» перед приходом СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла подложить дополнительное оружие в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа с расчетом на приход журналистов, на представленном видео его было меньше, сообщил телеканал CNN.

    Телеканал обратил внимание, что на опубликованном ЦАХАЛ видео из больницы 15 ноября «видно намного меньше оружия», чем впоследствии было показано журналистам, передает ТАСС.

    Так, в видео израильских военных в больнице за МРТ лежал лишь один автомат, в то время как в сюжете телеканала Fox News на том же месте лежат уже два автомата. СМИ задается вопросом, откуда появился второй АК-47, и почему его нет на снятом ранее видео израильской армии.

    Ранее газета The New York Times сообщала, что израильские военные не допустили журналистов исследовать больницу и опросить пациентов или медперсонал, объяснив, что там могут находиться бойцы ХАМАС.

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что на территории медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа обнаружен автомобиль с оружием, также под больницей нашли шахту туннеля ХАМАС.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

    Коментарии (8)
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