В Новокузнецке дерево упало на автомобиль с людьми, есть жертвы

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области Кристина Иванова, в воскресенье поступило сообщение об обнаружении в автомобиле, припаркованном возле одного из жилых домов в Заводском районе Новокузнецка, тел 58-летнего мужчины и 60-летней женщины, передает ТАСС.

Помимо них в салоне находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, с травмами их госпитализировали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерти двух человек». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В воскресенье Кузбасс, Алтайский край и Красноярский край накрыла непогода. В Новокузнецке сорванная с ТЦ ветром вывеска упала на женщину.