У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?34 комментария
Сильный ветер оборвал провода и повалил деревья в Алтайском крае
Глава Барнаула, столицы Алтайского края, Вячеслав Франк провел селекторное совещание, посвященное ситуации, спровоцированной сильным ветром, сообщает пресс-центр мэрии города.
По информации начальника управления ГОЧС по Барнаулу Владимира Драчева, порывы ветра достигали 24 м/с., на 8.30 часов утра в городе зафиксировано 42 происшествия. Коммунальные и аварийные службы ведут работу по устранению последствий непогоды, задействовано три отряда спасателей, передает «Интерфакс».
По информации пресс-центра, в Бийске порывами ветра сорваны провода на трамвайных линиях.
Управление ГИБДД проинформировало, что в воскресенье с 7.00 из-за сильного ветра и падения деревьев на проезжую часть временно ограничено движение всех видов транспорта на региональной автодороге между селами Новоегорьевское и Волчиха. Длина закрытого участка дороги составляет 45,5 км.
Ранее в воскресенье сообщалось, что в Кузбассе ураган сорвал крыши со зданий и перевернул остановки.