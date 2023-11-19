Сильный ветер оборвал провода и повалил деревья в Алтайском крае

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации начальника управления ГОЧС по Барнаулу Владимира Драчева, порывы ветра достигали 24 м/с., на 8.30 часов утра в городе зафиксировано 42 происшествия. Коммунальные и аварийные службы ведут работу по устранению последствий непогоды, задействовано три отряда спасателей, передает «Интерфакс».

По информации пресс-центра, в Бийске порывами ветра сорваны провода на трамвайных линиях.

Управление ГИБДД проинформировало, что в воскресенье с 7.00 из-за сильного ветра и падения деревьев на проезжую часть временно ограничено движение всех видов транспорта на региональной автодороге между селами Новоегорьевское и Волчиха. Длина закрытого участка дороги составляет 45,5 км.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Кузбассе ураган сорвал крыши со зданий и перевернул остановки.