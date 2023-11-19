В Кузбассе ураган сорвал крыши со зданий и перевернул остановки

В Кузбассе ураган сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишут очевидцы, в Киселевске шквалистый ветер опрокинул остановку, в Новокузнецке на улице Петракова тополь упал на жилой дом, на Металлургов, 32 пострадала крыша, передает РИА «Новости». В Ленинске-Кузнецком с магазина «Магнит» сорвало крышу. В Кемерово в районе ФПК на одном из домов сорвало облицовку.

Как сообщил глава города Прокопьевска Максим Шкарабейников, в связи с ухудшением погодных условий в различных районах города Прокопьевска наблюдаются аварийные отключения электроэнергии, водоснабжения и отопления, все службы города работают в усиленном режиме, ведутся ремонтные работы по их устранению.

Как сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, в городе объявлено штормовое предупреждение, ветер достигает 25-30 метров в секунду.

«Просим вас по возможности оставаться дома, машины припарковать подальше от деревьев и зданий. В городе работает штаб по устранению аварийных ситуаций. Вместе с моими заместителями изучаем ситуацию с дорогами, инфраструктурными объектами, направляем ремонтные бригады. Работают горячие линии и телефоны единой диспетчерской службы», – сообщил Кузнецов.

Напомним, в июле в результате урагана в регионах Поволжья погибли люди, в том числе дети.