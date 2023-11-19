Ветер снес крыши и повалил деревья на 50 участках в Красноярске

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Красноярске с утра бушует сильный ветер. Несколько микрорайонов города остались без света. По местному телевидению периодически идет оповещение от МЧС об объявлении штормового предупреждения и усилении порывов ветра свыше 27 метров в секунду.

Логинов рассказал, что находится на территории колледжа, где сегодня штормовой ветер повредил крышу, передает РИА «Новости». Он добавил, что экстренные службы работают на месте, при этом рядом на Лесопарковой упавшее на дорогу дерево заблокировало движение по улице. По словам мэра, уже сейчас в городе насчитывается более 50-ти участков, где требуется ликвидация последствий ветра.

По словам Логинова, пострадали жилые дома, соцучреждения и улично-дорожная сеть, в нескольких районах отключена электроэнергия. В усиленном режиме работают специалисты ГО и ЧС, диспетчеры единой диспетчерской службы, также к ликвидации последствий привлечены спасателей и федеральные структуры.

Логинов призвал красноярцев оставаться дома пока сохраняются порывы ветра и сообщать об увиденных повреждениях.

Тем временем пресс-служба компании «Россети Сибирь» сообщила, что энергетики устраняют последствия штормового ветра, который накрыл несколько территорий в Красноярском крае.

«Персонал филиала «Красноярскэнерго» переведен в особый режим работы. Энергетики устраняют последствия штормового ветра, который накрыл регион. …На данный момент больше всего пострадали от стихии Ужурский (село Малый Имыш, город Ужур), Шарыповский, Балахтинский и Новоселовский районы», – говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что на помощь энергетикам Западных электрических сетей направили пять оперативных бригад из Минусинска и Красноярска. Всего в круглосуточном режиме работают 976 человек и 299 единиц техники. На случай ухудшения обстановки для населенных пунктов подготовлены 43 резервных источника электроснабжения.

Ранее сильный ветер оборвал провода и повалил деревья в Алтайском крае. В Кузбассе ураган сорвал крыши со зданий и перевернул остановки.