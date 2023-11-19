МИД Турции назвал атаку Израиля на школу в Газе целенаправленной

Tекст: Валентина Григоренко

В заявлении говорится, что Турция решительным образом осуждает нападение Израиля на находящуюся под управлением ООН школу Аль-Фахура в Газе, в результате которого погибли десятки ни в чем не повинных палестинских детей. Отмечается, что это нападение является еще одним доказательством того, что израильская армия целенаправленно и безжалостно расправляется с гражданским населением, особенно с детьми, в секторе Газа, передает РИА «Новости».

В турецком ведомстве уточнили, что количество женщин и детей, которые погибли после израильских атак в Газе за последние пять недель, является позором для человечества.

В МИД потребовали от Международного сообщества перестать «закрывать глаза на то, что Израиль попирает закон и все гуманитарные ценности, совершая эти тяжкие преступления».

Как указали в ведомстве, ответственные за эти массовые убийства обязательно заплатят за неописуемую боль, которую они причинили, перед судом. В МИД добавили, что в секторе Газа необходимо объявить «немедленное, безусловное и постоянное прекращение огня».

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что при израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в Газе погибли около 200 человек.

Позже в ООН заявили, что в результате нападений и ударов по школам «Аль-Фахура» и «Тель аз-Заатар» в Газе погибло много детей и женщин.