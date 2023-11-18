У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?8 комментариев
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Известно, что тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – в 14.52 мск, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.