Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.5 комментариев
Путин пошутил про «окно в Европу, из которого дует»
Россия не собирается закрывать прорубленное Петром I «окно в Европу», заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.
«Когда дует – думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода, понимаете», – пошутил Путин, напомнив о росте российской экономики, в отличие от Евросоюза, передает ТАСС.
«Мы ничего не закрываем – у нас нет какого-то конфликта с европейским обществом, у нас с европейскими элитами сложные времена», – добавил президент.
Ранее Путин заявил, что продвигаемая Западом политика «культурной отмены» России – расистская и антикультурная в самой своей сути.