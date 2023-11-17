Путин сравнил Петербург с Пальмирой

Tекст: Валерия Городецкая

«Весь мир был потрясен известием, что легендарная античная Триумфальная арка в сирийской Пальмире разрушена террористами, а для нас уже само слово «Пальмира» – тоже символ. Хочу обратить ваше внимание – российская часть аудитории знает об этом хорошо, скажу нашим друзьям и гостям из-за границы – дело в том, что Северной Пальмирой время от времени называют и город, в котором мы находимся, – Петербург», – сказал глава государства на культурном форуме в Петербурге, его слова приводит сайт Кремля.

Он напомнил, что в ходе блокады Ленинграда нацисты и их сателлиты пытались уничтожить город.

В 2016 году после освобождения Пальмиры российские специалисты Института истории материальной культуры приняли неотложные меры по спасению памятника. Они обследовали руины арки, зафиксировали все фрагменты, создали уникальный проект восстановления этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

Вскоре российские ученые вместе со своими сирийскими коллегами приступят к реализации проекта.

«Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России, у нашего народа глубоко осознанная. В нашем национальном характере – неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости, так же, как и забота о сбережении нашего общего достояния – имею в виду сейчас русский язык», – заключил президент.

Ранее Путин заявил, что Россия готова вести совместную работу с теми, кто поддерживает ее систему ценностей.