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    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    16 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Релоканты дошли до жизни с грузинской помойки

    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    21 комментарий
    17 ноября 2023, 12:44

    Медведев с помощью мема высмеял отказ Байдена от помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал мем по поводу подписания президентом США Джо Байдена закона о финансировании правительства, который не включает помощь Украине.

    Мем он опубликовал в своем Telegram-канале. На нем две персонажа. Первый по-украински спрашивает: «Как же так? Где деньги?» Второй отвечает по-английски: «Ну, в следующем году, дружище».

    Ранее в Белом доме сообщили, что Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине.

    Политолог Борис Межуев заявлял газете ВЗГЛЯД, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.

    16 ноября 2023, 18:42
    СМИ: Слова Байдена о Си Цзиньпине ошеломили Блинкена

    Sky News Australia: Слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине ошеломили Блинкена

    СМИ: Слова Байдена о Си Цзиньпине ошеломили Блинкена
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телеканал Sky News Australia обратил внимание, что госсекретарь Энтони Блинкен был ошеломлен заявлением президента США Джо Байдена после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

    В сообщении телеканала говорится, что на кадрах Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей пошутили, что, возможно, после таких слов Блинкен «завтра уволится или получит сердечный приступ».

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. По его мнению, это вызвано тем, что глава Китая «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

    В МИД Китая сочли слова американского президента ошибочными и безответственными.

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    16 ноября 2023, 19:12
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минимум 100 украинских военных погибли при высадке десанта на левый берег Днепра, сообщил попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко.

    По его словам, в лесу, который должны были штурмовать солдаты ВСУ, остались сотни трупов, которые лежат в окопах и на дорогах. «Потому что.... Ну, там такое… Все перемолотое. КАБами и артиллерией», – передает РИА «Новости».

    Командир рассказал, что его группа была фактически уничтожена при высадке. Перед ВСУ поставили задачу выгрузиться и держать левый фланг, но сразу после высадки войска начали «накрывать артой и минометкой». Несколько человек утонули.

    По словам морпеха, утром для выживших изменили задачу, но было нанесено огневое поражение.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 220 военных.

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    17 ноября 2023, 05:25
    WSJ предложила «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Wall Street Journal в связи с ситуацией вокруг Украины призвала «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России», пишет Wall Street Journal.

    По мнению WSJ, Россия выстояла под давлением Запада, нарастила военное производство, обгоняя по объемам производства вооружений западные концерны, передает RT со ссылкой на ИноТВ.

    Контрнаступление вооруженных сил Украины не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Киева. В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта поддержка Украины на Западе стала слабее, пишет издание.

    Кроме того, как указывает WSJ, президент России Владимир Путин достиг успеха во внешней политике, экономика России пользуется поддержкой Китая и Индии, соседние государства помогают России осуществлять параллельный импорт.

    WSJ считает, что все это создает беспрецедентный вызов для западных лидеров, на который они пока что так и не нашли ответа.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

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    17 ноября 2023, 02:56
    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе

    Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм у ВСУ из-за ситуации вокруг сектора Газа

    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что «есть проблемы с артиллерийскими снарядами». «На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь?» – сказал он. Зеленский пояснил, что на Ближнем Востоке покупают снаряды «калибра 155 мм», в результате украинские «запасы уменьшились», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Зеленский сказал, что склады опустели по всему миру, а поставок, которые Украина получает от стран Запада, не хватает для ВСУ. При этом Зеленский приветствовал меры США по увеличению производства указанных боеприпасов.

    Напомним, руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

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    16 ноября 2023, 19:20
    Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов
    Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев создал флот морских дронов, он уже действует в акватории Черного моря, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

    Он заявил, что «впервые в мире именно на Черном море» начал действовать украинский флот морских дронов, передает ТАСС.

    В конце августа в ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников.

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    16 ноября 2023, 13:44
    Американист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне

    Американист Дудаков: США и Китай движутся к холодной войне

    Американист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне
    @ Li Xueren/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина подтвердила тренд на эскалацию между двумя странами. США и Китай постепенно движутся в сторону новой холодной войны. Так в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил переговоры президента США и председателя КНР американист Малек Дудаков.

    «Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена оказалась достаточно сложной. По итогу стало понятно, что стороны готовы заключить символические резолюции, которые, скорее всего, коснутся фентанилового кризиса США, искусственного интеллекта и экологической повестки. Удалось договориться и о возобновлении военных контактов», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако никаких конкретных решений озвучено не было. В принципе, успешными переговоры нельзя назвать ни для Вашингтона, ни для Пекина. Китай не сумел добиться экономических послаблений от Штатов, однако на это делалась ставка. КНР до сих пор сильно зависима от американских инвестиций, объем которых снизился из-за санкционных войн», – отмечает эксперт.

    «Масло в огонь подлило и высказывание Байдена о том, что он до сих пор считает Си Цзиньпина диктатором. Однако существенным образом на отношения двух стран заявление не повлияет. Китай и США переживают не лучший период двустороннего диалога. Тренд на эскалацию, очевидно, сохраняется», – уточняет собеседник.

    «О сохранении тренда на эскалацию говорит отсутствие прогресса по вопросу Тайваня. Вашингтон и Пекин остались при своих мнениях, однако уже в январе на острове состоятся выборы, что может усилить конфронтацию в АТР. Однако для России данный исход встречи можно назвать положительным. Ничего нового в международную политику саммит не принес», – подчеркивает он.

    «Разрядки в отношениях КНР и США не случилось: текущий статус-кво сохраняется. Стороны постепенно движутся к состоянию новой холодной войны, что работает на еще большее сближение Москвы и Пекина. Санкции Штатов в отношении Поднебесной будут усиливаться, что теоретически может коснуться и России», – резюмирует Дудаков.

    Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам прошедшей встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».

    По его мнению, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге между КНР и Штатами. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо защищать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.

    В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.

    Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, и внешним силам остановить эти процессы невозможно.

    В свою очередь Джо Байден после окончания переговоров отметил, что по-прежнему считает главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. Вместе с тем лидер США заметил, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений.

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    17 ноября 2023, 04:59
    Спецпредставитель США намекнула Киеву о прекращении финансовой поддержки

    Спецпредставитель США Притцкер в ходе визита в Киев намекнула украинским властям о прекращении финансовой поддержки

    Tекст: Антон Антонов

    На встречах в Киеве в октябре спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер «пыталась подводить» украинские власти к мысли, что «американской помощи нет», заявили источники.

    Как сообщили источники украинских СМИ, Притцкер спрашивала, что «надо за следующий год сделать», чтобы украинская «экономика выстояла даже в такой ситуации». По словам источника, «это так всех нормально напрягло», передает ТАСС.

    В украинских СМИ такие вопросы Притцкер связали с выборами президента США в ноябре 2024 года, а также с попытками спецпредставителя «показать успех» своей работы, чтобы сохранить свой пост в случае победы Джо Байдена.

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отказалась прогнозировать, на сколько хватит средств, оставшихся для поддержки Киева. Тем временем в Конгрессе США приняли план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю.

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    17 ноября 2023, 04:30
    Вице-премьер Оверчук заявил о «фоновом» упоминании Украины на саммите АТЭС

    Вице-премьер Оверчук назвал «эмоциональные выступления» на тему Украины на саммите АТЭС «фоновыми»

    Вице-премьер Оверчук заявил о «фоновом» упоминании Украины на саммите АТЭС
    @ Mike Lawrence/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите АТЭС в Сан-Франциско некоторые лидеры упоминали Украину в своих выступлениях, но «это прозвучало фоново в основном», сообщил возглавляющий делегацию России вице-премьер Алексей Оверчук.

    Оверчук рассказал, что в «отдельных эмоциональных выступлениях» звучали призывы «закончить все войны» прежде, чем «заниматься вопросами климата», но «в целом вопросы на обсуждении касались климатической повестки», передает ТАСС.

    Вице-премьер сообщил, что российская делегация «на ногах» поговорила с рядом иностранных лидеров, беседы прошли в «нормальном, абсолютно, <...> позитивном и экономическом» ключе. Он сообщил, что Россия и ряд других стран подчеркнули важность сохранения всеобщего доступа к технологиям для энергоперехода. Россия указала, что «ни одна из стран региона не должна исключаться из цепочек поставок и цепочек создания добавленной стоимости, международных цепочек».

    Как сообщил Оверчук, российская делегация рассказала о прогрессе экономики России, которая растет и диверсифицируется «за счет перерабатывающих отраслей, за счет промышленности, а не за счет добывающих отраслей». Москва подтвердила обязательства прийти к углеродной нейтральности к 2060 году.

    Сообщается, что двусторонние контакты с представителями США не планируются. Работа над итоговым заявлением саммита продолжается.

    Напомним, саммит АТЭС в Сан-Франциско начался 15 ноября, завершится 17-го. Российскую делегацию возглавил Оверчук. Все члены делегации России, как сообщил Оверчук, получили визы для участия в саммите.

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    16 ноября 2023, 14:39
    Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет МиГ-29

    Минобороны: Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Вера Басилая

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Красноармейска ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВКС России сбили  украинский самолет МиГ-29, ПВО перехватила два реактивных снаряда HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM.

    Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 536 самолетов, 254 вертолета, 8960 беспилотников, 441 ЗРК, 13 426 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины РСЗО, 7121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 312 единиц спецтехники.

    Накануне российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29.

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    17 ноября 2023, 08:37
    Парализованный солдат ВСУ объяснил, почему Киев не обменивает раненых

    Пленный военный ВСУ: Украина не хочет обменивать своих раненых бойцов

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим не стремится обменивать раненых украинских бойцов, не желая оказывать помощь тяжело пострадавшим, заявил пленный Валерий Вовко.

    Вовко, мобилизованный в ряды ВСУ в прошлом году из города Хмельницкий на западе Украины, рассказал ТАСС, что у него парализована нижняя часть тела. По этой причине, по его словам, он не попадает в списки на обмен.

    «Уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, так как мы трехсотые, не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я», – сказал Вовко, служивший механиком-водителем в 95-й десантно-штурмовой бригаде.

    Несколько месяцев назад он получил ранение в спину под Кременной. Российские войска забрали его, оказали помощь.

    Ранее попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал, что минимум 100 украинских военных погибли при высадке десанта на левый берег Днепра.

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    17 ноября 2023, 09:54
    Байден подписал закон о финансировании правительства США без помощи Украине
    Байден подписал закон о финансировании правительства США без помощи Украине
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине, сообщили в Белом доме.

    В заявлении говорится, что американский лидер поставил подпись под документом 16 ноября. Закон предусматривает продление финансирования работы федеральных ведомств до 19 января 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее законопроект был одобрен обеими палатами американского Конгресса.

    Политолог Борис Межуев накануне заявил газете ВЗГЛЯД, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета. Эксперт прогнозировал, что Байден, скорее всего, также подпишет документ и не станет накладывать вето. Межуев отмечал, что сторонам пришлось пойти на компромисс, поскольку без принятия законопроекта о финансировании правительства практически все государственные служащие окажутся без зарплаты, а этого в США не хочет никто.

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    17 ноября 2023, 00:28
    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке

    Представитель Пентагона Сингх сообщила о развернутых на Ближнем Востоке дополнительных комплексах Patriot

    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Ближнем Востоке развернуты дополнительные ЗРК Patriot, они «находятся в полной готовности», сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх также сообщила, что батарея THAAD «находится в пути», передает ТАСС.

    В конце октября сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин велел развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

    Кроме того, Сингх на брифинге отказалась прогнозировать, на сколько хватит средств, оставшихся для поддержки Киева, так как раскрытие данной информации «не принесет пользы украинцам». По ее словам, вооруженные силы Украины «ведут контрнаступление» и им требуется «постоянная поддержка».

    «Президент ясно дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это означает, что Конгресс примет наш дополнительный запрос», – сказала она.

    Тем временем в Конгрессе США приняли план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю. Политолог Борис Межуев отметил, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.

    Коментарии (3)
    16 ноября 2023, 17:04
    В Петербурге художницу Скочиленко приговорили к семи годам колонии

    Суд в Петербурге приговорил художницу Скочиленко к семи годам колонии за фейки об армии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Художницу Александру Скочиленко отправили в исправительную колонию общего режима на семь лет за распространение фейков о спецоперации на Украине, сообщили в объединенной пресс-службе Петербурга.

    Также ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на три года, передает ТАСС. Скочиленко признали виновной в распространении заведомо ложной информации о ВС России.

    Ее задержали и поместили под стражу в апреле 2022 года. По данным следствия, 31 марта она в одном из магазинов Петербурга заменила несколько товарных ценников на бумажные листки с текстом о боевых действиях на Украине.

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    17 ноября 2023, 11:43
    ПВО Севастополя сбила две украинские ракеты «Нептун»
    ПВО Севастополя сбила две украинские ракеты «Нептун»
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Средства ПВО в пятницу пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

    Военное ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.

    В свою очередь губернатор Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, которые привел глава региона, над Северным молом сбиты две воздушных цели. В Спасательной службе Севастополя сообщили, что повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

    В 11.07 мск губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги, которая действовала с 10.47 мск.

    Накануне сообщалось, что российская система ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников ВСУ над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря около побережья Крыма.

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    17 ноября 2023, 05:55
    Spiegel заявил о верности Си Цзиньпина «дружбе без границ» с Россией

    Spiegel по итогам переговоров Си Цзиньпина с Байденом не увидел признаков отступления Китая от дружбы с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Как пишут немецкие СМИ, оценивая переговоры президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, председатель КНР «ни на йоту не отступает от «дружбы без границ» с Россией.

    По версии Spiegel, Си Цзиньпин «поклялся» в такой дружбе главе российского государства Владимиру Путину перед началом специальной военной операции России на Украине. Также указывается, что в ближневосточном конфликте Китай сохраняет «ложный нейтралитет», который Spiegel считает «поддержкой Ирана», передает РИА «Новости».

    Оценивая результаты переговоров Байдена и Си Цзиньпина, Spiegel пишет, что нет ни «прорыва», ни хотя бы «существенного улучшения» в «исторически плохих отношениях между Китаем и США», в лучшем случае можно говорить о «своего рода временном перемирии во время холодной войны между супердержавами».

    Подчеркивается, что не произошло «какого бы то ни было вклада» в урегулирование ситуации на Украине, не выдвинуты «идеи» по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Ответственность за такую ситуацию Spiegel возлагает на Си Цзиньпина.

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. В МИД Китая сочли слова американского президента ошибочными и безответственными.

    Коментарии (2)
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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

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      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

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      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

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