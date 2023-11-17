Медведев с помощью мема высмеял отказ Байдена от помощи Украине

Американист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне

Американист Дудаков: США и Китай движутся к холодной войне

Tекст: Евгений Поздняков

«Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена оказалась достаточно сложной. По итогу стало понятно, что стороны готовы заключить символические резолюции, которые, скорее всего, коснутся фентанилового кризиса США, искусственного интеллекта и экологической повестки. Удалось договориться и о возобновлении военных контактов», – сказал американист Малек Дудаков.

«Однако никаких конкретных решений озвучено не было. В принципе, успешными переговоры нельзя назвать ни для Вашингтона, ни для Пекина. Китай не сумел добиться экономических послаблений от Штатов, однако на это делалась ставка. КНР до сих пор сильно зависима от американских инвестиций, объем которых снизился из-за санкционных войн», – отмечает эксперт.

«Масло в огонь подлило и высказывание Байдена о том, что он до сих пор считает Си Цзиньпина диктатором. Однако существенным образом на отношения двух стран заявление не повлияет. Китай и США переживают не лучший период двустороннего диалога. Тренд на эскалацию, очевидно, сохраняется», – уточняет собеседник.

«О сохранении тренда на эскалацию говорит отсутствие прогресса по вопросу Тайваня. Вашингтон и Пекин остались при своих мнениях, однако уже в январе на острове состоятся выборы, что может усилить конфронтацию в АТР. Однако для России данный исход встречи можно назвать положительным. Ничего нового в международную политику саммит не принес», – подчеркивает он.

«Разрядки в отношениях КНР и США не случилось: текущий статус-кво сохраняется. Стороны постепенно движутся к состоянию новой холодной войны, что работает на еще большее сближение Москвы и Пекина. Санкции Штатов в отношении Поднебесной будут усиливаться, что теоретически может коснуться и России», – резюмирует Дудаков.

Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам прошедшей встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».

По его мнению, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге между КНР и Штатами. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо защищать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.

В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.

Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, и внешним силам остановить эти процессы невозможно.

В свою очередь Джо Байден после окончания переговоров отметил, что по-прежнему считает главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. Вместе с тем лидер США заметил, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений.