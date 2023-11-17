Парализованный солдат ВСУ объяснил, почему Киев не обменивает раненых

Пленный военный ВСУ: Украина не хочет обменивать своих раненых бойцов

Tекст: Ольга Никитина

Вовко, мобилизованный в ряды ВСУ в прошлом году из города Хмельницкий на западе Украины, рассказал ТАСС, что у него парализована нижняя часть тела. По этой причине, по его словам, он не попадает в списки на обмен.

«Уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, так как мы трехсотые, не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я», – сказал Вовко, служивший механиком-водителем в 95-й десантно-штурмовой бригаде.

Несколько месяцев назад он получил ранение в спину под Кременной. Российские войска забрали его, оказали помощь.

Ранее попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал, что минимум 100 украинских военных погибли при высадке десанта на левый берег Днепра.