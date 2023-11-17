  • Новость часаВице-премьер Оверчук заявил о «фоновом» упоминании Украины на саммите АТЭС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сверхзвуковому пассажирскому лайнеру понадобятся технологии Су-57
    Пушков расшифровал обложку-прогноз The Economist
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    Франция призвала израильтян прекратить насилие против армян
    Взрыв газа исключили из возможных причин обрушения дома в Астрахани
    The Guardian сообщила о готовящихся санкциях против сына Медведева
    Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с РФ
    Слова Байдена о Си Цзиньпине ошеломили Блинкена
    Эксперт: Запрет абортов приведет к снижению рождаемости
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Палестинцы бьют по несуществующему европейскому сердцу

    Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    9 комментариев
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    43 комментария
    17 ноября 2023, 05:55

    Spiegel заявил о верности Си Цзиньпина «дружбе без границ» с Россией

    Spiegel по итогам переговоров Си Цзиньпина с Байденом не увидел признаков отступления Китая от дружбы с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Как пишут немецкие СМИ, оценивая переговоры президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, председатель КНР «ни на йоту не отступает от «дружбы без границ» с Россией.

    По версии Spiegel, Си Цзиньпин «поклялся» в такой дружбе главе российского государства Владимиру Путину перед началом специальной военной операции России на Украине. Также указывается, что в ближневосточном конфликте Китай сохраняет «ложный нейтралитет», который Spiegel считает «поддержкой Ирана», передает РИА «Новости».

    Оценивая результаты переговоров Байдена и Си Цзиньпина, Spiegel пишет, что нет ни «прорыва», ни хотя бы «существенного улучшения» в «исторически плохих отношениях между Китаем и США», в лучшем случае можно говорить о «своего рода временном перемирии во время холодной войны между супердержавами».

    Подчеркивается, что не произошло «какого бы то ни было вклада» в урегулирование ситуации на Украине, не выдвинуты «идеи» по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Ответственность за такую ситуацию Spiegel возлагает на Си Цзиньпина.

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. В МИД Китая сочли слова американского президента ошибочными и безответственными.

    16 ноября 2023, 18:42
    СМИ: Слова Байдена о Си Цзиньпине ошеломили Блинкена

    Sky News Australia: Слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине ошеломили Блинкена

    СМИ: Слова Байдена о Си Цзиньпине ошеломили Блинкена
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телеканал Sky News Australia обратил внимание, что госсекретарь Энтони Блинкен был ошеломлен заявлением президента США Джо Байдена после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

    В сообщении телеканала говорится, что на кадрах Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей пошутили, что, возможно, после таких слов Блинкен «завтра уволится или получит сердечный приступ».

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. По его мнению, это вызвано тем, что глава Китая «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

    В МИД Китая сочли слова американского президента ошибочными и безответственными.

    Коментарии (18)
    16 ноября 2023, 06:55
    Байден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором

    Президент США Байден по итогам китайско-американских переговоров в Калифорнии назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором

    Байден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором.

    По итогам переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско Байдена попросили уточнить, по-прежнему ли он считает китайского лидера диктатором, передает ТАСС.

    «Ну послушайте, он им является», – ответил Байден.

    Глава Белого дома пояснил, что считает Си Цзиньпина диктатором, потому что он руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от американской.

    Напомним, переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско с участием делегаций двух стран продолжались меньше 2,5 часов.

    Коментарии (84)
    16 ноября 2023, 12:48
    Китаист назвал основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

    Китаист Островский: США и Китай не смогли достичь соглашений по ряду принципиальных вопросов

    Китаист назвал основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина
    @ Doug Mills/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина имеют лишь один важный итог – курс на возобновление контактов по военной линии. В остальном стороны остались каждая при своем мнении. Складывается впечатление, что лидеры изначально не ждали много от встречи, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Андрей Островский. Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

    «Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина увенчались лишь одним важным итогом: США и КНР договорились о возобновлении контактов по военной линии. После инцидента с воздушным шаром диалог Вашингтона и Пекина по данным вопросам был приостановлен. Разумеется, региональной стабильности это не способствовало», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Однако для обеих сторон возможность обсуждения проблем безопасности имела принципиальную важность. Западные страны на протяжении года наращивали свое присутствие в Тихом океане. Обострился и тайваньский вопрос. Штаты и Китай нуждались в снижении градуса эскалации», – подчеркивает собеседник.

    «А вот по другим вопросам особых достижений не видно. В большинстве своем темы обсуждались, что называется, «для галочки». Было необходимо хоть чем-то наполнить повестку переговоров, однако обе стороны изначально не ждали многого. Встреча имела весьма странный фон: Си Цзиньпин до последнего не подтверждал поездку в США», – уточняет эксперт.

    «К тому же после окончания переговоров Байден назвал председателя КНР диктатором. Теплоты двусторонним связям это явно не добавит. Однако, на мой взгляд, это заявление прозвучало из-за излишней эмоциональности президента Штатов. Судя по всему, он ожидал от встречи большего», – акцентирует он.

    «По другим ключевым вопросам обе стороны остались при своем мнении. В частности, проблема Тайваня так и не приблизилась к разрешению. Вашингтон все так же занимает шаткую позицию признания острова частью КНР, но поддержки его автономии, а Китай настаивает на невмешательстве США во внутренние дела Поднебесной», – подчеркивает собеседник.

    «С точки зрения России переговоры завершились достаточно неплохо. Пекин сохранил взятый внешнеполитический курс без изменений. Это позволяет нам продолжать намеченную дипломатию по налаживанию партнерства с КНР», – резюмирует Островский.

    Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам прошедшей встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».

    По его мнению, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге между КНР и Штатами. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо защищать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.

    В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.

    Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, и внешним силам остановить эти процессы невозможно.

    В свою очередь Джо Байден после окончания переговоров отметил, что по-прежнему считает главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. Вместе с тем лидер США заметил, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений.

    Коментарии (6)
    16 ноября 2023, 07:31
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли сыграть большую роль на поле боя, поскольку ВСУ получили их слишком мало, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ рассказал, что у ВСУ есть «очень много разных танков», в том числе американские Abrams. Он назвал эти танки качественными, несколько раз при этом отметив, что у Украины их «не очень много». Президент Украины выразил надежду, что ВСУ получат больше поставок этих танков. «Пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало», – приводит его слова ТАСС.

    Американские СМИ писали ранее, что танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

    Коментарии (16)
    16 ноября 2023, 11:11
    Пекин оценил заявление Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

    МИД Китая: Слова Байдена, который назвал Си Цзиньпина диктатором, безответственные

    Пекин оценил заявление Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
    @ Ding Lin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Пекин считает слова американского президента Джо Байдена, назвавшего китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором», ошибочными и безответственными, заявил МИД Китая.

    Китай решительно выступает против политических манипуляций, передает ТАСС слова официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. По его мнению, это вызвано тем, что глава Китая «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

    Коментарии (12)
    16 ноября 2023, 08:52
    Байден оценил переговоры с Си Цзиньпином

    Байден: США намерены конкурировать с Китаем

    Байден оценил переговоры с Си Цзиньпином
    @ Doug Mills/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский президент Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США и Китай сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    В заявлении Байдена на его странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что доводы американского лидера «остаются в силе».

    Он подчеркнул также, что США намерены конкурировать с Китаем и продолжать отстаивать свои национальные интересы, передает ТАСС.

    Как сообщил глава китайского МИД Ван И, встреча Си Цзиньпина с Байденом длилась четыре часа. Диалог лидеров он оценил как «хороший, всесторонний и глубокий».

    Стороны, по словам главы китайского внешнеполитического ведомства, подробно обменялись мнениями по украинской проблеме и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе встречи внимание уделили проблеме климатических изменений.

    В ходе визита в США Си Цзиньпин заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться, что КНР потерпит неудачу.

    Коментарии (8)
    16 ноября 2023, 08:21
    Си Цзиньпин посоветовал США не ставить на проигрыш Китая

    Си Цзиньпин: США не надо делать ставку на проигрыш Китая

    Си Цзиньпин посоветовал США не ставить на проигрыш Китая
    @ Li Xueren/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться, что КНР потерпит неудачу, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе визита в США.

    Си Цзиньпин на приветственном ужине дружественных Китаю организаций в США отметил, что Пекин никогда не делал ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивался во внутренние американские дела. Он заверил, что Китай не собирается бросать США вызов и заменять их, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    По словам главы Китая, и Соединенным Штатам не следует делать ставку на проигрыш КНР.

    В свою очередь глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции по итогам встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско заявил, что Пекин и Вашингтон намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. При этом, отметил он, у сторон есть красные линии, которые нужно «решительно защищать».

    Тайваньский вопрос, по его словам, всегда был самым важным и чувствительным в отношениях между Китаем и США. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то КНР будет твердо защищать свой суверенитет и собственные интересы, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.

    На переговорах с американским лидером Си Цзиньпин выразил надежду, что США отменят односторонние санкции в отношении Китая и обеспечат недискриминационную деловую среду для китайских компаний.

    Коментарии (5)
    16 ноября 2023, 13:44
    Американист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне

    Американист Дудаков: США и Китай движутся к холодной войне

    Американист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне
    @ Li Xueren/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина подтвердила тренд на эскалацию между двумя странами. США и Китай постепенно движутся в сторону новой холодной войны. Так в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил переговоры президента США и председателя КНР американист Малек Дудаков.

    «Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена оказалась достаточно сложной. По итогу стало понятно, что стороны готовы заключить символические резолюции, которые, скорее всего, коснутся фентанилового кризиса США, искусственного интеллекта и экологической повестки. Удалось договориться и о возобновлении военных контактов», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако никаких конкретных решений озвучено не было. В принципе, успешными переговоры нельзя назвать ни для Вашингтона, ни для Пекина. Китай не сумел добиться экономических послаблений от Штатов, однако на это делалась ставка. КНР до сих пор сильно зависима от американских инвестиций, объем которых снизился из-за санкционных войн», – отмечает эксперт.

    «Масло в огонь подлило и высказывание Байдена о том, что он до сих пор считает Си Цзиньпина диктатором. Однако существенным образом на отношения двух стран заявление не повлияет. Китай и США переживают не лучший период двустороннего диалога. Тренд на эскалацию, очевидно, сохраняется», – уточняет собеседник.

    «О сохранении тренда на эскалацию говорит отсутствие прогресса по вопросу Тайваня. Вашингтон и Пекин остались при своих мнениях, однако уже в январе на острове состоятся выборы, что может усилить конфронтацию в АТР. Однако для России данный исход встречи можно назвать положительным. Ничего нового в международную политику саммит не принес», – подчеркивает он.

    «Разрядки в отношениях КНР и США не случилось: текущий статус-кво сохраняется. Стороны постепенно движутся к состоянию новой холодной войны, что работает на еще большее сближение Москвы и Пекина. Санкции Штатов в отношении Поднебесной будут усиливаться, что теоретически может коснуться и России», – резюмирует Дудаков.

    Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам прошедшей встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».

    По его мнению, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге между КНР и Штатами. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо защищать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.

    В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.

    Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, и внешним силам остановить эти процессы невозможно.

    В свою очередь Джо Байден после окончания переговоров отметил, что по-прежнему считает главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. Вместе с тем лидер США заметил, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений.

    Коментарии (4)
    16 ноября 2023, 12:46
    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине

    Политолог Межуев: Сенат США принял бюджет без помощи Украине и Израилю, чтобы не допустить шатдауна

    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине
    @ Evan Golub/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета. Сенат предсказуемо принял законопроект без помощи Израилю и Украине, но большой неожиданностью становится вероятность подписания документа президентом Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Сенат США принял план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю.

    «Принятие закона без учета помощи Украине было довольно прогнозируемым. Но что действительно неожиданно, так это то, что Байден, скорее всего, также подпишет документ и не станет накладывать вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Это говорит о том, что республиканцам и демократам удалось друг с другом договориться. Угроза шатдауна вынуждает стороны идти на уступки. Потому что если бюджет не будет принят, то практически все государственные служащие окажутся без зарплаты, а этого не хочет никто», – отмечает собеседник.

    «Удивительно и то, что в итоговом документе ни в каком виде не был упомянут Израиль. Естественно, Палата представителей с радостью примет отдельный законопроект помощи Тель-Авиву. Однако исполнительная власть может воспротивиться данному предложению. Тот же Байден говорил, что наложит вето на такую инициативу. Видимо, по этому поводу еще предстоят переговоры», – резюмировал Межуев.

    Ранее Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.

    Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.

    Принятая инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Остальные отрасли будут профинансированы до 2 февраля 2024 года. При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предполагается.

    Теперь план финансирования будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену. CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщает о готовности американского лидера одобрить законопроект, если тот будет принят Сенатом, а также «сохранит текущий уровень финансирования и не будет иметь вредных политических факторов».

    Напомним, ранее стало известно, что Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Тель-Авиву. В Белом доме отметили, что запросы на поддержку Украины и Израиля разделять нельзя, а намерение республиканцев разделить запрос является политизацией ситуации. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о спорах, которые вызывает внутри американской элиты помощь Украине и Израилю.

    Коментарии (2)
    16 ноября 2023, 07:53
    Оверчук рассказал об отношении к российской делегации на саммите АТЭС

    Вице-премьер Оверчук: К делегации России на саммите АТЭС относятся достойно

    Tекст: Антон Никитин

    На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к российской делегации относятся достойно, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

    Все члены делегации России, как сообщил Оверчук, получили визы для участия в саммите.

    Вице-премьер, возглавляющий российскую делегацию на саммите, сообщил также, что двусторонних контактов с американской стороной в рамках мероприятия не планируется. Он добавил, что не обладает информацией о попытках США инициировать такой диалог, передает ТАСС.

    Вместе с тем вице-премьер обратил внимание на попытки политизировать повестку саммита. Так он ответил на просьбу оценить американское председательство в АТЭС и его влияние на повестку. При этом Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом.

    Во время саммита Россия, как сообщил вице-премьер, собирается затронуть вопросы негативного влияния санкций на экономическое развитие и в конечном итоге на уровень жизни людей.

    Принятие итогового заявления на саммите, по его словам, будет зависеть от того, насколько оно будет выдержано в экономических тонах. Обсуждение документа в настоящее время ведется, добавил он.

    Саммит АТЭС в Сан-Франциско начался 15 ноября, завершится 17-го.

    Спикер МИД Мария Захарова ранее обращала внимание на задержки с выдачей виз российской делегации.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2023, 04:30
    Вице-премьер Оверчук заявил о «фоновом» упоминании Украины на саммите АТЭС

    Вице-премьер Оверчук назвал «эмоциональные выступления» на тему Украины на саммите АТЭС «фоновыми»

    Вице-премьер Оверчук заявил о «фоновом» упоминании Украины на саммите АТЭС
    @ Mike Lawrence/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите АТЭС в Сан-Франциско некоторые лидеры упоминали Украину в своих выступлениях, но «это прозвучало фоново в основном», сообщил возглавляющий делегацию России вице-премьер Алексей Оверчук.

    Оверчук рассказал, что в «отдельных эмоциональных выступлениях» звучали призывы «закончить все войны» прежде, чем «заниматься вопросами климата», но «в целом вопросы на обсуждении касались климатической повестки», передает ТАСС.

    Вице-премьер сообщил, что российская делегация «на ногах» поговорила с рядом иностранных лидеров, беседы прошли в «нормальном, абсолютно, <...> позитивном и экономическом» ключе. Он сообщил, что Россия и ряд других стран подчеркнули важность сохранения всеобщего доступа к технологиям для энергоперехода. Россия указала, что «ни одна из стран региона не должна исключаться из цепочек поставок и цепочек создания добавленной стоимости, международных цепочек».

    Как сообщил Оверчук, российская делегация рассказала о прогрессе экономики России, которая растет и диверсифицируется «за счет перерабатывающих отраслей, за счет промышленности, а не за счет добывающих отраслей». Москва подтвердила обязательства прийти к углеродной нейтральности к 2060 году.

    Сообщается, что двусторонние контакты с представителями США не планируются. Работа над итоговым заявлением саммита продолжается.

    Напомним, саммит АТЭС в Сан-Франциско начался 15 ноября, завершится 17-го. Российскую делегацию возглавил Оверчук. Все члены делегации России, как сообщил Оверчук, получили визы для участия в саммите.

    Коментарии (4)
    16 ноября 2023, 09:49
    Байден показал Си Цзиньпину фото в молодости во время поездки в США

    Байден показал Си Цзиньпину его фотографию в молодости, сделанную в Сан-Франциско

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден на встрече с Си Цзиньпином показал китайскому лидеру его фотографию, сделанную в 1985 году, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

    На снимке запечатлен молодой Си Цзиньпин на фоне моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Как рассказала Хуа Чуньин на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), Байден спросил председателя Си: «Вы знаете этого молодого человека?» На это китайский лидер ответил: «О да, это было 38 лет назад».

    Позднее лидер Китая рассказал, что визит в Штаты в 1985 году был его первой поездкой в США. Си Цзиньпин сказал, что Сан-Франциско «сформировал его первое впечатление об этой стране». Хуа Чуньин сказала, что китайский лидер хранит фото, сделанное перед мостом Золотые Ворота.

    Во время первой поездки в США Си Цзиньпину, который на тот момент занимал пост второго секретаря парткома уезда Чжэндин провинции Хэбэй (Центральный Китай), был 31 год. В следующем 1983 году он возглавил районный комитет этого уезда, напоминает газета The San Francisco Standard.

    В 1985 году Си Цзиньпин посещал небольшой город Маскатин в штате Айова, где интересовался состоянием местной с/х промышленности, добавляет издание.

    Ранее Байден по итогам встречи с Си Цзиньпином заявил, что США и Китай сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    Коментарии (0)
    16 ноября 2023, 14:02
    Байден оценил лимузин Си Цзиньпина и сравнил со своим «Зверем»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден назвал лимузин председателя КНР Си Цзиньпина «прекрасным автомобилем» и сравнил его со своей машиной «Зверем», разговор лидеров опубликовал официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в своем аккаунте в соцсети X.

    Си Цзиньпин отметил, что его автомобиль – «красный флаг» (Hongqi), китайская марка.

    «Не стесняйтесь поближе с ним познакомиться», – сказал Байдену лидер КНР, передает ТАСС.

    Байден также сравнил лимузин со своей машиной, в которой он путешествует во время международных визитов. «Вы знаете, как его называют? Его называют «Зверем», – отметил президент США.

    По данным Business Insider, лимузин Си Цзиньпина стал самым дорогим когда-либо производившимся автомобилем в Китае. Его дизайн основан на классических моделях Hongqi CA770 1960-х годов. Портал отмечает, что характеристики лимузина, вероятно, сопоставимы с британской машиной Rolls-Royce Phantom.

    Бронированный лимузин американского президента марки Cadillac носит название Beast («Зверь»). Это наименование было присвоено машине Секретной службой США, отвечающей за охрану первых лиц государства. Официальное кодовое название автомобиля Stagecoach («Дилижанс»).

    Ранее Байден по итогам встречи с Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон и Пекин сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    Коментарии (0)
    16 ноября 2023, 10:49
    МО: Военно-биологическая деятельность США набирает обороты

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО стремится разместить свои силы и инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, набирает обороты военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

    Фомин, выступая на 10-м заседании «СМОА плюс» в Джакарте, отметил, что под предлогом «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона» западные страны по сути размещают в АТР свои силы и инфраструктуру.

    Он констатировал, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты, в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона развернута целая сеть лабораторий. Замминистра обороны напомнил, что подобная сеть лабораторий функционировала на Украине при содействии европейских стран, которые сейчас хотят подключиться к механизмам «АСЕАН плюс», передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны России заявляли, что США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях.

    Коментарии (2)
    16 ноября 2023, 13:19
    Патрушев рассказал об экспериментах США с биоматериалами славян

    Патрушев: США ставят эксперименты с биоматериалами славян в лабораториях вокруг России

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых проводятся эксперименты с биоматериалами славян, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе (ЦФО) сообщил, что США продолжают активно работать над военно-биологическими программами, нацеленными на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, которые будут устойчивы к антибиотикам и стандартным вакцинам, передает ТАСС.

    Он уточнил, что лаборатории, в которых проводятся опыты с биоматериалами, в том числе взятыми у славян, проводятся на украинской территории, а также в других сопредельных с Россией государствах.

    В Минобороны России ранее заявили, что НАТО стремится разместить свои силы и инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, набирает обороты военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов.

    Коментарии (4)
    Главное
    В Армении приостановили раздачу учебников из России
    Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов
    Канада сняла санкции с бизнесмена Олега Бойко
    В Дагестане активных участников беспорядков арестовали на два месяца
    Фигуранта дела о подготовке убийства Соловьева отправили на принудительное лечение
    Швыдкой допустил арест музейных экспонатов РФ даже в дружественных странах
    Собака Майи Санду укусила президента Австрии

    Германия теряет экономическое лидерство в Европе

    Сразу десять стран Евросоюза покажут отрицательный экономический спад по итогам года. Такой прогноз делает Еврокомиссия. В числе наиболее пострадавших – экономика Германии, которая теряет статус лидера ЕС, и экономики прибалтийских стран. Почему европейские страны улетели в рецессию и о какой причине умалчивает Еврокомиссия? Подробности

    Перейти в раздел

    Как отношения России и США вышли из тупика 90 лет назад

    Ровно 90 лет назад, 16 ноября 1933 года, были установлены дипломатические отношения между Советской Россией и США. Это можно считать несомненным достижением молодой советской дипломатии, сумевшей путем сложных переговоров добиться важных внешнеполитических целей. Более того, установление дипотношений СССР с США явилось одним из ключевых моментов всей предвоенной истории. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский гонит ВСУ на штурм болот под Херсоном

    Похоже, ВСУ смирились с невозможностью прорыва российской обороны в Приазовье и решили нанести удар в Приднепровье. Для этого противник осуществил несколько попыток десанта на левом берегу Днепра. В чем заключаются военные и политические мотивы подобных действий со стороны украинского командования? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............