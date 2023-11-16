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В Центре Пирогова презентовали авторские тренажеры Ильясова
Команда фонда «Защитники Отечества» посетила презентацию авторских тренажеров Ильясова в Центре Пирогова
Команда фонда «Защитники Отечества» посетила презентацию авторских тренажеров Ильясова в Национальном медико-хирургическом Центре им. Пирогова. Во время презентации были представлены итоги апробации тренажеров, разработанных Маратом Ильясовым, а также продемонстрированы возможности их дальнейшего использования в медицинской практике и при проведении соревнований по различным видам адаптивного спорта.
В рамках перечня поручений президента России для тренажеров Ильясова были получены регистрационные удостоверения, часть тренажеров была поставлена на апробацию в нескольких центрах здравоохранения Татарстана и в Москве, в том числе в ФГБУ «Национальный медико- хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, где были проведены клинические исследования тренажеров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Тренажеры Ильясова зарегистрированы Росздравнадзором и могут применяться для медицинской реабилитации пациентов с последствиями заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы; ДЦП и других заболеваний, в том числе для комплексной реабилитации ветеранов СВО, получивших боевую травму или инвалидизацию, а также прошедших протезирование.
Механик, инженер-конструктор, медик, и реабилитолог Марат Ильясов из Республики Татарстан 16 лет назад попал в аварию и остался полностью парализованным. Объездив множество реабилитационных центров, включая европейские, Марат понял, что практически ни один из тренажеров не дает ему свободу движений. Так инженер изобрел уже двенадцать моделей тренажеров для инвалидов и людей с ОВЗ.
Заместитель председателя фонда по медицинскому блоку «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин подчеркнул, что фонд уделяет большое внимание возможностям для восстановления ветеранов.
«Фонд поддерживает все инициативы по внедрению новых технологий, помогающих в реабилитации наших ветеранов. Тренажеры Марата Ильясова – это хороший пример помощи нашим героям от человека, который сам столкнулся с такими же проблемами. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» Марат будет проводить встречи с ветеранами и на своем примере демонстрировать, как можно продолжать вести активный образ жизни после травм и реабилитации», – сказал Вылегжанин.