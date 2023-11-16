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    Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    4 комментария
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    40 комментариев
    16 ноября 2023, 21:27

    МИД пообещал оказать помощь эвакуированным из Газы россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы министерства иностранных дел России Евгений Иванов заверил, что россиянам, эвакуированным из сектора Газа, окажут помощь на Родине.

    По словам Иванова, президент поставил соответствующую задачу, ей занимаются МЧС и МИД, возможно участие других министерств, передает ТАСС.

    «Конечно, не бросят людей», – подчеркнул он.

    Ранее в МЧС сообщили, что порядка 400 граждан России осталось эвакуировать из сектора Газа, более 200 россиян уже находятся в безопасности.

    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

    Коментарии (17)
    15 ноября 2023, 14:12
    Сальдо: Российские военные устроили подразделениям ВСУ в Крынках «огненный ад»

    Сальдо: Российские военные заблокировали подразделения ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России заблокировали переправившиеся на левый берег Днепра подразделения украинской армии в селе Крынки Херсонской области.

    «Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС. По информации главы региона, за последние два-три дня Вооруженные силы Украины потеряли порядка сотни военных.

    Сальдо также заявил о провале планов ВСУ захватить Алешки и Новую Каховку, несмотря на долгую подготовку под руководством инструкторов НАТО и использование лучшей военной и радиоэлектронной техники, военных и наемников. Он добавил, что, по данным разведки, киевский режим намеревался к 1 ноября захватить Алёшки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ.

    Ранее силы России отбили контратаки ВСУ у Урожайного.

    Коментарии (18)
    14 ноября 2023, 00:47
    Израильские военные сфотографировались в парламенте Газы

    Израильские военные захватили здание парламента в городе Газа

    Израильские военные сфотографировались в парламенте Газы
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Солдаты израильской бригады «Голани» захватили здание парламента в городе Газа, сообщают СМИ.

    Военные сфотографировались на трибуне, передает RT со ссылкой на Times of Israel.

    С 2007 года в здании заседали только члены палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над Газой, его сторонники бегут на юг.

    Коментарии (24)
    14 ноября 2023, 07:14
    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам

    Washington Post заявила о близости Израиля и ХАМАС к договоренностям об освобождении женщин и детей

    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения, сообщил обозреватель Дэвид Игнейшес со ссылкой на источники в израильском правительстве.

    Источник Игнейшеса заявил, что «общий контур сделки ясен», если стороны договорятся о деталях, то в течение нескольких дней могут объявить о соглашении. Ожидается, что израильских женщин и детей будут отпускать группами параллельно с освобождением из израильских тюрем палестинских женщин и молодых людей, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Израиль требует освобождения всех 100 женщин и детей. Washington Post предполагает, что ХАМАС отпустит около 70 человек. По данным газеты, в израильских тюрьмах содержится не менее 120 палестинских женщин и молодых людей. О том, сколько Израиль может освободить палестинцев, не сообщается.

    Соглашение предусматривает временное перемирие, возможно, на пять дней, а также увеличение международной помощи мирным жителям сектора Газа.

    По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек, из них около 35 человек – иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля.

    Times of Israel пишет, что после почти шести недель войны Израиль фиксирует значительное снижение интенсивности ракетных ударов по своей территории со стороны ХАМАС.

    Напомним, по словам члена политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи, палестинское движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, но известно местонахождение только 50 из них. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда также подтвердил готовность палестинцев освободить 50–70 человек.

    Коментарии (2)
    15 ноября 2023, 16:27
    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    Reuters: ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников
    @ CNP/startraksphoto.com/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли договоренностей относительно освобождения заложников, пишет Reuters.

    ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, согласно которой движение освободит порядка 50 удерживаемых лиц в обмен на трехдневную остановку огня в секторе Газа, пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, передает ТАСС.

    Израильская сторона также должна будет освободить часть палестинских женщин и детей из своих тюрем и нарастить объемы гуманитарной помощи Газе.

    Накануне СМИ сообщили о возможном освобождении заложников ХАМАС в ближайшее время.

    Коментарии (4)
    16 ноября 2023, 09:57
    Постпред Израиля в ООН назвал бессмысленной принятую резолюцию по Газе

    Постпред Израиля в ООН – о принятой резолюции по Газе: Бессмысленна и оторвана от реальности

    Постпред Израиля в ООН назвал бессмысленной принятую резолюцию по Газе
    @ Rizek Abdeljawad/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан оценил принятую Советом Безопасности организации резолюцию по Газе как «бессмысленную и оторванную от реальности».

    «Резолюция Совета Безопасности оторвана от реальности и бессмысленна», – цитирует дипломата радио Sputnik.

    Эрдан подчеркнул, что Израиль продолжит действовать в соответствии с международным правом безотносительно решений ООН.

    В среду Совбез ООН принял резолюции Мальты по ситуации в Газе, призывающую к паузе для «полного, быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа»; также организация потребовала немедленно освободить всех заложников и соблюдать международное право в отношении гражданских лиц, «особенно детей». Вместе с тем в документ не внесли пункт о полном прекращении огня, на котором настаивала Россия, – последняя воздержалась от голосования по упомянутой резолюции наряду с США и Великобританией.

    Ранее ВЗГЛЯД приводил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который высказался о неизбежности создания Палестинского государства.

    Коментарии (7)
    15 ноября 2023, 05:05
    Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Al Mayadeen: Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Tекст: Антон Никитин

    Израильские военные окружили здание медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа, все входы и выходы заблокированы. Армия обороны Израиля приступила к штурму больницы, сообщили ливанские СМИ.

    По информации телеканала Al Mayadeen, израильские военнослужащие пошли на штурм западного крыла больницы. Утверждается, что в некоторых помещениях комплекса раздались выстрелы, передает ТАСС.

    В больнице находятся около 700 пациентов и еще столько же сотрудников. Кроме того, от 2 тыс. до 3 тыс. человек укрываются в медучреждении. Прилегающие районы находятся под обстрелами, покинуть больницу люди не могут.

    В правительстве анклава ранее выступили с предостережением к Армии обороны Израиля, призвав ЦАХАЛ не совершать массовых убийств в больнице «Аш-Шифа». В секторе Газа заявили, что возлагают на Израиль, международное сообщество и Соединенные Штаты ответственность за безопасность медицинских бригад, раненых и беженцев.

    В минздраве Газы сообщали, что израильские танки развернуты в окрестностях больницы.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила о проведении наземной операции в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе. По разведданным израильской стороны, на территории учреждения находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. Также в Израиле сообщали, что в больнице есть несколько подземных комплексов и туннель.

    Коментарии (11)
    14 ноября 2023, 14:56
    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для Израиля важно, чтобы боевики ХАМАС утратили контроль над городом Газа, однако этого недостаточно для полной ликвидации движения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали израильский политолог Саймон Ципис и экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой.

    «Это северная часть территории сектора, которую командование ЦАХАЛ определило в качестве направления для своего наступления. Оттуда руководство Израиля ранее попросило уйти мирных жителей», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «На сегодняшний день у ХАМАС нет власти в городе Газа. Большинство боевиков уже ушло из населенного пункта, остались только небольшие группы, которые уничтожаются ЦАХАЛ. Недавно армией Израиля был взят парламент, из которого осуществлялось управление сектором», – отмечает собеседник.

    «Цель Израиля – это ликвидация ХАМАС, военной и политической составляющей этой группировки. Взятие Газы – серьезный шаг в решении этой задачи, так как на территории города располагалась большая часть складов, штабов и туннелей движения. Кроме того, там находился основной запас ракет», – подчеркивает он.

    «Однако взятие северной части сектора, куда входит и город Газа, полностью не решит проблему ХАМАС. Боевики движения все еще находятся на юге анклава, как и большинство мирных жителей. Армии Израиля необходимо уничтожить группировку и в этом районе, но как это будет сделано – пока неизвестно», – пояснил Кедми.

    «Израиль ставит перед собой три цели – прекратить обстрелы страны, освободить заложников и полностью уничтожить ХАМАС. Взятие города Газа очень важно для решения этих задач. На территории населенного пункта располагаются основные штабы и склады организации. Уничтожить их – это «обезглавить змею», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Взятие под контроль города Газа является ключевым моментом операции. После этого останется занять северную и южную часть сектора. Я полагаю, что острая фаза противостояния продлится до конца января. Окончательная зачистка территории от боевиков и налаживание мирной жизни продолжится до середины следующего года», – резюмировал Ципис.

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой, а сторонники этой организации бегут на юг. Гражданское население, в свою очередь, грабит базы боевиков, так как у жителей сектора «нет доверия правительству».

    Галант указал, что у ХАМАС нет сил, которые способны остановить израильскую армию. На данный момент ЦАХАЛ наступает по всем направлениям, передает слова министра обороны страны Times of Israel.

    Солдаты израильской бригады «Голани» уже взяли под контроль парламент в городе Газа и сфотографировались на фоне трибуны, сообщает Times of Israel. С 2007 года в здании заседали законодатели ХАМАС.

    В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с главами муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы, заявил, что ЦАХАЛ должна сохранить постоянный контроль над территорией палестинского анклава.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа.

    Коментарии (6)
    16 ноября 2023, 11:22
    Внук Шарля де Голля заявил о намерении получить российское гражданство

    Tекст: Александра Юдина

    Внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль в ходе Форума объединенных культур в Петербурге заявил, что рассматривает возможность получить российское гражданство.

    По его словам, для него было бы честью получить российское гражданство, передает ТАСС.

    «Ваша страна предлагает большие возможности… Я люблю вашу глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух», – подчеркнул внук де Голля.

    Также он отметил, что Россия отстаивает традиционные ценности, которые исчезли в западных странах.

    «Мне приятно отметить, что вы сражаетесь за традиционные ценности, за семью, духовность. Вы уделяете большое внимание интеллектуальному и духовному развитию – эти ценности исчезли в западных странах», – заметил де Голль.

    Напомним, IX Санкт-Петербургский международный культурный форум – Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва.

    Осенью в МИД назвали число принятых в гражданство России человек в 2023 году.

    Коментарии (7)
    15 ноября 2023, 10:58
    В российских школах обсудили возможность появления нового обязательного предмета

    Председатель думского комитета Останина заявила о возможности введения обязательного предмета «семьеведение» в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году в школьной программе может появиться новый предмет – «семьеведение», заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

    По словам депутата, предмет могут давать по единому учебнику, который подготовят к следующему году, передает РИА «Новости».

    «В 40 регионах преподавание этого курса уже есть в школьной программе. Начали в Самаре, сейчас 40 регионов», – уточнила Останина.

    Известно, что «семьеведение» пока преподается в рамках курса «обществознания».

    В данный момент учебное пособие и методические материалы для учителей разрабатывает подведомственный Минпросвещению Институт изучения детства, семьи и воспитания.

    Ранее в учебники по обществознанию решили включить курс семьеведения.

    Коментарии (13)
    14 ноября 2023, 11:12
    Эксперты рассказали о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата выручки

    Tекст: Александра Юдина

    Бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму, рассказали близкие к крупнейшим компаниям и Российскому союзу промышленников и предпринимателей источники.

    Согласно их информации и данным высокопоставленного федерального чиновника, правила трактуются таким образом, что экспортерам нужно по крайней мере часть таких доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке, передают «Ведомости».

    Так, с одной стороны, присутствует двойная конвертация – происходит «круговорот рублей», пояснил один из близких к бизнесу собеседников. С другой стороны, создаются дополнительные сложности для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты, жалуются представители бизнеса.

    При этом подход к возврату рублевых доходов возник из формулировок постановления правительства, которое разъясняет принципы нового механизма. В частности, компаниям нужно продавать на валютном рынке 90% валюты, зачисленной на счета в российских банках, но не менее половины общей суммы «денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров».

    Как отметил представитель Минфина, новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту и обратно в России.

    При этом если по условиям контракта предусмотрена оплата в рублях, то у экспортера есть 30 дней, для того чтобы купить на вырученные рубли иностранную валюту на внешнем валютном рынке в размере не менее 50% от суммы выручки.

    «Зачислить ее на счет в уполномоченном банке и осуществить обязательную продажу валютной выручки в размере зачисленной на счет в уполномоченном банке иностранной валюты», – уточнили в пресс-службе ведомства.

    Высокопоставленный федеральный чиновник также добавил, что компании, которые сталкиваются с объективными сложностями в исполнении правил продажи выручки, могут урегулировать их с помощью правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

    Так, целью норматива на продажу внешней выручки остается сохранение валюты на зарубежных счетах.

    «Если у экспортера большая часть выручки приходит в рублях, то ему нужно об этом отчитаться и разъяснить принципы ее поступления. В таком случае правкомиссия с высокой долей вероятности разрешит сохранить сложившуюся практику и не менять рубли на валюту и обратно», – заключил он.

    Напомним, с 16 октября отдельные российские экспортеры на протяжении 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на собственные счета в российских банках не менее 80% полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов иностранной валюты.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала обязательную продажу валютной выручки временной мерой.

    Коментарии (2)
    13 ноября 2023, 21:59
    В Израиле заявили об утрате ХАМАС контроля над Газой

    Министр обороны Израиля Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над Газой

    Tекст: Валентина Григоренко

    Палестинское радикальное движение ХАМАС утратило контроль над Газой, его сторонники бегут на юг, местные мирные жители грабят базы радикалов, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Как указал Галант, у ХАМАС нет сил, которые способны остановить Армию обороны Израиля. По его словам, Израиль продвигается по всем пунктам, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Он добавил, что организация ХАМАС утратила контроль над Газой, террористы бегут на юг, а гражданское население грабит базы ХАМАС. «У них нет доверия правительству», – отметил министр.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

    В среду пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, на юге есть более безопасный район для жителей анклава.


    Коментарии (8)
    14 ноября 2023, 19:59
    Спецборт со второй группой россиян из Газы вылетел в Москву

    Самолет со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ил-76, на борту которого находится вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву.

    Отмечается, что в Москву прибудет почти 100 человек, которые в понедельник перешли из сектора Газа через КПП «Рафах», передает ТАСС.

    Напомним, спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово в понедельник. МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

    Коментарии (2)
    14 ноября 2023, 13:45
    Кремль прокомментировал сообщения СМИ о «круговороте рублей» из-за возврата выручки

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль видел публикуемую в СМИ информацию о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата экспортной выручки, экономические ведомства проверят эти данные, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, данный вопрос больше относится к сфере деятельности правительства, но в Кремле, конечно, обратили внимание на эти публикации, передает ТАСС.

    Песков добавил, что эту информацию, скорее всего, будет проверять экономический блок.

    Ранее стало известно, что бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму.

    Коментарии (0)
    15 ноября 2023, 00:52
    Из сектора Газа эвакуирована третья группа граждан России

    Из сектора Газа эвакуирована третья группа граждан России из 40 человек

    Tекст: Антон Никитин

    КПП «Рафах» во вторник пересекла третья группа российских граждан из 40 человек, сообщил глава пресс-службы МЧС Роман Охотенко.

    Также Охотенко сообщил, что в аэропорту Домодедово совершил посадку самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных россиян из 98 человек. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС, передает ТАСС.

    Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву в понедельник.

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    Украинские русофобы уничтожают друг друга

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