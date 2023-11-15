В Воронеже решили помочь брошенной сыном в Мексике пенсионерке

Власти Воронежской области решили помочь брошенной сыном в Мексике пенсионерке

Tекст: Вера Басилая

Представитель правительства Воронежской области заявил, что сейчас решается вопрос с транспортировкой пенсионерки в Воронеж из Москвы, передает ТАСС. Министерство социальной защиты Воронежской области также занимается решением проблемы.

Ранее в СМИ сообщалось, что 73-летняя Валентина Котова осталась в Мексике одна, так как ее семья уехала в США, к решению проблемы подключились представители МИД. Женщина передвигается на инвалидной коляске.

Напомним, Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в прошлом году. Однако миграционная служба их не пропустила в Штаты, из-за чего семья осталась в латиноамериканской стране.

Позднее сын Котовой с супругой-украинкой уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства. Дипломаты помогли переправить пенсионерку в Москву.