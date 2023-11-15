Песков назвал условие процедуры помилования для участвовавших в СВО преступников

Дмитрий Песков: Резонансность уголовных дел не исключает возможность помилования

Tекст: Вера Басилая

Песков ответил на вопрос, нужно ли осужденных по громким уголовным делам выводить из процедуры помилования за участие в СВО. Поводом для вопроса стали сообщения о помиловании Владислава Канюса, осужденного за убийство 23-летней Веры Пехтелевой, и экс-сотрудника УБОПа Сергея Хаджикурбанова, приговоренного за убийство журналистки Анны Политковской, передает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что существует определенная практика помилования, и она не касаются темы резонансности того или иного дела. При этом Песков отказался комментировать сообщения СМИ о том, что Канюса освободили, в том числе, и от выплаты компенсаций родным убитой, заявив, что «говорить об этом не его «прерогатива».

Ранее Песков заявил, что осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью, действуя в штурмовых бригадах под пулями, под снарядами.

Напомним, обвиняемый в убийстве своей бывшей девушки Владислав Канюс раскаялся в содеянном и принес извинения родственникам убитой Веры Пехтелевой.

Адвокат Алексей Михальчик заявил, что Хаджикурбанов, осужденный по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, помилован и участвует в спецоперации на Украине.