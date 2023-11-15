  • Новость часаСилы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком
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    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой
    Задержан экс-глава правительства Самарской области Кудряшов
    Курс доллара упал ниже 90 рублей
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    СМИ: Удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90% населения
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    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    2 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 12:59

    Глагол «галлюцинировать» стал словом года по версии Кембриджского словаря

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кембриджский словарь английского языка выбрал слово 2023 года, им стал глагол hallucinate («галлюцинировать»), связанный с технологией искусственного интеллекта (ИИ).

    Команда словаря посчитала, что новое значение слова «проникает в самую суть того, почему люди говорят об искусственном интеллекте», передает ТАСС.

    Новое значение глагола «галлюцинировать» в контексте ИИ-технологий имеет значение «производить ложную информацию». Составители словаря, пояснили, что многие слова в этом году обрели дополнительные значения в свете развития ИИ. Выбор слова «галлюцинировать» призван подчеркнуть «как потенциальные достоинства, так и существующие недостатки» новых технологий.

    14 ноября 2023, 22:51
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

    Полянский: США столкнутся с серьезными последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты столкнутся «с самыми серьезными последствиями», если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его киевскому режиму, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявил, что подобные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте, передает РИА «Новости».

    Если такие шаги со стороны властей США будут продолжены, «это будет иметь самые серьезные последствия», подчеркнул российский дипломат.

    Полянский добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права. Действия США он назвал особо циничными на фоне попыток Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Решение американских военных передать вооружения, перехваченные в декабре прошлого года в Оманском заливе, украинским националистам Полянский назвал возмутительным.

    В начале октября сообщалось, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

    Коментарии (78)
    15 ноября 2023, 07:55
    SA: Удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90% населения

    SA: Удар по шахтам с ядерным оружием в США угрожает 300 млн человек

    SA: Удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90% населения
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Ученый Принстонского университета Себастьян Филипп смоделировал последствия удара по американским шахтам с ядерным оружием и пришел к выводу, что в результате такой атаки может быть уничтожено 90% населения Соединенных Штатов.

    Филипп в статье для Scientific American пишет, что целенаправленная ядерная атака по американским шахтам в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте привела бы к уничтожению всего живого в близлежащих районах, передает РИА «Новости».

    Для уничтожения шахтной пусковой установки, по словам ученого, потребовалась бы одна или две ядерные боеголовки, которые бы взорвались поблизости.

    При этом помимо ударных волн и «гигантского огненного шара», по оценке ученого, большую опасность представляет радиоактивная пыль. Направления ветра изменчивы, из-за чего все население сопредельных штатов, наиболее густонаселенных районов Канады и северных районов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков.

    Филипп считает, что в результате атаки погибли бы в общей сложности свыше 300 млн человек.

    Ранее российские войска провели тренировку ответного массированного ядерного удара на атаку противника.

    Коментарии (36)
    14 ноября 2023, 16:36
    Глава Хабаровского края представил достижения региона на выставке «Россия»

    Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев представил достижения региона в сфере реализации инфраструктурных проектов, развития промышленности, образования и туризма на Международной выставке-форуме «Россия».

    Темп роста и раскрытие потенциала Хабаровского края во многом связаны с реализацией федеральной программы по развитию всего Дальнего Востока. Важную роль играет личный контроль за выполнением программы со стороны резидента РФ Владимира Путина, который определил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет России на XXI век, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Мы выпускаем самолеты, строим корабли, производим бензин и металл: Комсомольск-на-Амуре давно стал инженерной столицей России. Наших предков сюда манили золото и пушнина, рыба и таинственный океан. Приглашаем посетителей выставки к нам на заводы: мы всегда ждем сильных специалистов и готовы предложить достойные условия. А еще зовем тех, кого привлекает дальневосточный туризм: перелеты к нам стали доступнее, и это — повод увидеть малоизвестные древнейшие наскальные рисунки мамонтов на базальтовых валунах – Петроглифы Сикачи-Аляна, они старше египетских пирамид, а еще Шантарские острова и наш край – родину гренландских китов», – рассказал Дегтярев.

    Он также напомнил, что лучшие истребители до сих пор собирают в Комсомольске-на-Амуре. Самолеты Sukhoi Superjet 100 уже полностью импортозамещены: скоро начнется серийный выпуск, а первый полет прошел в августе 2023 года. На презентации достижений края в День региона присутствовал и внук Юрия Гагарина, который руководит Международным аэропортом Хабаровска. На этом не заканчиваются успехи в авиационной отрасли: в старейшем городе края Охотске по решению Владимира Путина строят первую бетонную взлетно-посадочную полосу.

    Хабаровский край – третий по площади в России, его развитие носит комплексный характер. При этом ключевое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, газификации и переселению людей из аварийного жилья. Поручением Президента обозначено строительство в 2025-2026 годах автомобильного пропускного пункта Большой Уссурийский через государственную границу РФ. Проект направлен на увеличение товарооборота и турпотока между Россией и Китаем.

    Важным проектом является и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома Комсомольска-на-Амуре (Хурба). Рассматривается возможность запуска нового скоростного железнодорожного маршрута Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. А также строительства газораспределительной станции № 3 в Комсомольске-на-Амуре для ускорения темпов газификации, что позволит повысить качество жизни в регионе.

    Дегтярев порекомендовал посетителям Выставки заняться маятниковым туризмом в Хабаровском крае, то есть перемещаться разными способами между локациями: искупаться в Охотском море, прокатиться на горнолыжных курортах края, добраться до горного озера Амут. Кроме того, у региона есть совместный проект промышленного туризма с Агенством стратегических инициатив по продвижению новых инициатив (АСИ).

    В рамках Дней Дальневосточных регионов на ВДНХ состоится выступление хабаровской арт-группы «Диапазон»: посетители услышат авторские произведения о Хабаровском крае, патриотические произведения о Родине, инструментальные композиции в исполнении аккомпаниатора-инструменталиста. Вся концертная программа будет сопровождена тематическими видеороликами, рассказывающими об истории, природе, городах, коренных народах и современных жителях региона. Выставка-форум проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.

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    14 ноября 2023, 15:14
    В Раде обвинили Залужного в провале контрнаступления
    В Раде обвинили Залужного в провале контрнаступления
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выбрал ошибочную стратегию для украинского контрнаступления, из-за чего оно зашло в тупик, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в эфире авторского шоу украинского журналиста и политолога Вадима Карасева.

    Депутат выразил мнение, что ВСУ действовали неграмотно, пойдя в лоб, вместо того чтобы выработать более сложную стратегию и использовать отвлекающие маневры. Результат действий ВСУ Шевченко назвал «тупиком Залужного», передает ТАСС.

    Кроме того, депутат считает, что появление у Украины американских истребителей F-16 никак не сможет переломить ход боевых действий. Он также высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет заказ Залужного, выпрашивая у союзников все, что сочтет нужным главком.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

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    14 ноября 2023, 17:34
    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не будет на равных вести переговоры с Западом и Киевом, если такие переговоры состоятся, Москва будет вести их с позиции силы, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

    Кроме того, экс-аналитик считает, что в ситуации с Донбассом Путина обманом убедили в том, что тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд будут следить за выполнением Минских соглашений, передает РИА «Новости».

    Макговерн отметил, что год назад Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой получить дополнительное время для вооружения Украины. Он резюмировал, что теперь Путин не позволит себя обмануть, поскольку у него больше нет доверия к партнерам по переговорам.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Путиным и прекратить уничтожать в окопах украинскую молодежь.

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    14 ноября 2023, 17:42
    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв

    Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей

    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучал громкий объемный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по месту скопления «боевиков ВСУ и их тяжелой техники с боеприпасами» на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановлено.

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    14 ноября 2023, 19:05
    Футболисты «Локомотива» Дзюба и Пиняев подрались между собой

    Футболисты «Локомотива» Дзюба и Пиняев устроили драку после игры со «Спартаком»

    Футболисты «Локомотива» Дзюба и Пиняев подрались между собой
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Нападающий футбольной команды «Локомотив» Артем Дзюба подрался с одноклубником Сергеем Пиняевым.

    Инцидент произошел после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком», рассказал журналист Иван Карпов. По его словам, Дзюбу не устроили неудачные действия коллеги в ходе матча. Конфликт начался на поле и продолжился в раздевалка, где уже перерос в потасовку, сообщает «Чемпионат».

    После конфликта футболистов генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко провел разговор с тренером команды Михаилом Галактионовым, где отчитал за происходящее в раздевалке.

    Отмечается, что конфликт уже улажен, футболисты помирились.

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    14 ноября 2023, 17:50
    Минфин: Из-за антироссийских санкций мир перейдет на искусственные алмазы
    Минфин: Из-за антироссийских санкций мир перейдет на искусственные алмазы
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад пытается посредством санкций создать картель на рынке алмазов, ограничения конкуренции могут привести к замещению природных камней синтетическими, это несет риски для добывающих стран, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

    По словам Моисеева, страны G7 и ЕС пытаются создать условный «Кимберлийский процесс – 2» (инициатива стран G7 и ЕС по введению прямого запрета на импорт российских необработанных алмазов на рынки этих стран за счет внедрения механизма сертификации всех партий алмазов через AWDC или GIA), закрыв рынки потребления ювелирно-бриллиантовых изделий для политически неугодных стран и компаний, передает РИА «Новости».

    «Искусственное же ограничение предложения алмазов на мировых рынках в масштабах российского производства не может быть компенсировано из других источников ввиду их отсутствия», – подчеркнул министр.

    Это вызовет краткосрочное повышение спроса на алмазы оставшихся производителей, после чего последует резкое снижение предложения и падение стоимости алмазов на фоне замещения природных камней синтетическими, считает Моисеев. По мнению министра, итогом станет политика ценовой конкуренции на выживание и поставит всех участников рынка алмазов в уязвимое положение.

    «Ответственные участники отрасли от добычи до огранки и производства ювелирных украшений в очень короткое время рискуют потерять свой бизнес, а алмазодобывающие страны Африки – жизненно важную для социально-экономического развития целых регионов отрасль, обеспечивающую благополучие местных сообществ в регионах добычи», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов.

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    14 ноября 2023, 18:56
    Нидерландская Yandex N.V. заявила о готовности продать все свои активы в России
    Нидерландская Yandex N.V. заявила о готовности продать все свои активы в России
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Головная компания российского «Яндекса» – нидерландская Yandex N.V. рассматривает возможность продать все свои российские активы за один раз, сообщает агентство Reuters.

    Речь идет о продаже не только контрольного пакета акций компании, передает ТАСС.

    Компания сообщала о выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского «Яндекса» – Yandex N.V. планирует выйти из числа акционеров, поменяв название.

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    14 ноября 2023, 19:26
    Толстой предложил запретить мигрантам работать водителями и курьерами

    Зампред Госдумы Толстой предложил лишить не знающих русский язык мигрантов работы в России

    Толстой предложил запретить мигрантам работать водителями и курьерами
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Граждане стран, где русский язык не является государственным, не должны работать водителями, продавцами и курьерами в России, заявил заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой.

    На слушаниях в Совете Федерации Толстой поднял вопрос обучения русскому языку в странах постсоветского пространства, отметив, что в этих республиках отдают предпочтение изучению английского и пытаются вытеснить русскую речь национальными языками.

    Он отметил, что российская сторона могла бы законодательно повлиять на эту ситуацию, запретив иностранцам работать в сфере услуг в России. «Если русский язык не является государственным, то, простите, граждане этих стран не должны работать у нас в публичных местах – водителями, продавцами, курьерами. Такие меры поэтапно ситуацию исправляют», – приводятся слова Толстого в сообщении на сайте Госдумы.

    Он пояснил,  что многие в России считают, что мягкая сила – это когда «мы просто улыбаемся и открываем везде наши прекрасные русские учебные заведения, призывая на работу тех, кто еще способен преподавать русский язык в республиках». «Часть мягкой силы – в ограничениях, которые должны быть наложены на определенные вещи», – заявил Петр Толстой.

    Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал выделить деньги из бюджета на обучение детей мигрантов русскому.

    Коментарии (47)
    14 ноября 2023, 15:07
    Вяльбе: МОК на коленях будет умолять россиян вернуться

    Вяльбе считает, что МОК на коленях будет умолять россиян вернуться

    Вяльбе: МОК на коленях будет умолять россиян вернуться
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и высший состав организации не могут говорить о готовности допустить до Олимпийских игр все страны без исключения, но со временем они на коленях будут умолять россиян вернуться, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на выставке-форуме «Россия» в Москве.

    По ее словам, то, что говорит сегодня Бах, не значит, что завтра это будут такие же повторенные слова, он может сказать что-то свое, что-то новое придумать, передает ТАСС.

    Вяльбе добавила, что последнее заявление было о том, что он не очень рад, что мы проводим турниры, а это может повлиять на репутацию и интерес к международным организациям, которые уже существуют давно.

    «Мое глубокое убеждение, что Бах, да и не только он, но и высший состав МОК, не имеют права сказать то, что они хотели бы сказать. Я уверена, что он, как бывший спортсмен, хотел бы, чтобы соревновались все, но есть спонсоры, которые диктуют, что нужно делать. Поэтому нужно отменить Россию – и они отменили. Но ничего, подождем, они сами приползут на коленях, еще умолять будут», – добавила Вяльбе.

    По ее словам, МОК пытается усидеть на двух стульях, заявляя о политической нейтральности в спорте.

    Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что «спорт не может находиться вне политики, но должен быть политически нейтрален». «Как вы это понимаете? Вне политики, но нейтрален. Так или в политике, или вне политики. Все хотят усидеть на двух, на трех стульях, сказать так, чтобы никто не понял, придумать новую бумажку. За последние три-четыре года они уже 25 поправок в хартию МОК внесли. Это нормально что ли?» – сказала Вяльбе.

    Напомним, Москва прокомментировала решение МОК дисквалифицировать Олимпийский комитет России, назвав его примером предвзятости и свидетельством несостоятельности МОК, и потребовала восстановить в правах российских спортсменов и отказаться от двойных стандартов.

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    14 ноября 2023, 20:32
    Utair вывела из эксплуатации работавший в миссиях ООН парк вертолетов Ми-17
    Utair вывела из эксплуатации работавший в миссиях ООН парк вертолетов Ми-17
    @ Ирина Алтухова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиакомпания Utair приостановила эксплуатацию 30 вертолетов семейства Ми-17 – Ми-8АМТ/МТВ – по причине сокращения их участия в миссиях ООН, сообщил гендиректор компании Андрей Мартиросов в кулуарах форума «Транспортная неделя-2023».

    Он пояснил, что рынок ООН существенно сократился, потому что заканчиваются контракты старые, а новые не заключаются. В связи с этим 30 вертолетов, задействованных в этих контрактах, пока не эксплуатируются, передает «Интерфакс» .

    Всего у компании 98 вертолетов Ми-17, таким образом из эксплуатации выведена треть этого парка. Мартиросов уточнил, что эти 30 вертолетов «подошли к циклу технического обслуживания» и отправлены на ремонт.

    АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» традиционно была одним из крупнейших поставщиков вертолетных услуг для ООН, однако из-за санкций против России доля присутствия компании в контрактах ООН сократилась.

    Напомним, в сентябре США продлили экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота», Utair и Azur Air.

    Коментарии (7)
    15 ноября 2023, 04:07
    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    «Российская газета»: В Запорожье артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Артиллерия вооруженных сил Украины в бою на Запорожском направлении на протяжении получаса обстреливала собственную пехоту, сообщили российские военные корреспонденты.

    Российские бойцы из района Вербового рассказали, что артиллерия ВСУ «утюжила» свою же пехоту, приняв их за российское подразделение, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    По данным российских военнослужащих, в результате из украинских боевиков никто не выжил.

    В начале сентября сообщалось, что вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.

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    14 ноября 2023, 16:53
    Эксперт: «Летающее крыло» перестало быть тупиковой ветвью авиации

    Эксперт Макаров перечислил преимущества технологии «летающего крыла»

    Эксперт: «Летающее крыло» перестало быть тупиковой ветвью авиации
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алёна Задорожная

    Технология «летающего крыла» с развитием компьютерных технологий избавила самолеты такой конструкции от многих недостатков. Кроме того, американский B-21 Raider обладает увеличенными объемами внутреннего пространства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Олег Макаров. Ранее в США начались летные испытания бомбардировщика B-21 Raider – первого самолета шестого поколения.

    «Технология «летающего крыла» отличается большим количеством достоинств, однако долгое время считалась «тупиковой ветвью» развития военной авиации. Дело в том, что особенности конструкции этих самолетов делали их сложноуправляемыми», – отмечает Олег Макаров, сооснователь проекта «Ватфор».

    «Отсутствие хвоста сильно влияло на маневренность машины. Однако сейчас развитие компьютерных технологий позволяет преодолеть многие недостатки. Так, например, новейшие электронные системы смогли превратить американский F-117, также построенный по этой схеме, в машину, способную выполнять боевые задания на должном уровне. Отмечу, что без дополнительных технических мощностей данный самолет практически непригоден для пилотирования», – пояснил специалист.

    «Многие эксперты отмечают, что «летающее крыло» отличается малой заметностью для систем ПВО. Достигается это за счет меньшей отражающей поверхности. Однако, по моему мнению, куда более важную роль играет правильный подбор углов при конструировании бомбардировщика», – добавил Макаров.

    «В настоящее время большинство самолетов данного типа состоят из «рубленных» линий. Таким образом лучи радиолокаторов отражаются от поверхности машины, что и делает ее почти невидимой. Применяется это не только у «летающих крыльев», но и в рамках производства моделей классического типа. Ярким примером может служить отечественный Су-57», – отметил спикер.

    «Однако неоспоримым преимуществом самолетов, схожих с B-21 Raider, являются увеличенные объемы внутреннего пространства, что позволяет оснастить их большим количеством топлива и боеприпасов. Кроме того, модель отличается несущей поверхностью. Это делает расход горючего более экономным», – подчеркивает собеседник.

    «Надо признать, что перечисленные достоинства сказываются на скорости самолета. Он не отличается быстротой, однако для подобных машин данный показатель не является критически важным. На сегодняшний день задача бомбардировщика заключается в том, чтобы пройти как можно большее расстояние и донести максимальное количество ракет до точки пуска», – рассуждает он.

    «То есть параметр скорости начинает отходить на второй план, уступая лидирующие позиции скрытности. Это сказывается и на используемых вооружениях. Свободнопадающие бомбы уходят в прошлое. Их применение, например, на Украине уже невозможно, в силу внушительных систем ПВО, которыми обладает противник», – считает эксперт.

    «Будущее за управляемыми ракетами. В настоящий момент Россия активно работает над тем, чтобы поддерживать паритет в сфере военной авиации с западными странами. В частности, по схеме «летающего крыла» мы уже сейчас делаем бомбардировщик ПАК ДА и БПЛА «Охотник». Для нас очень важно поддерживать равный с США уровень вооружений, и с этой задачей мы справляемся», – резюмирует Макаров.

    Напомним, в США начались летные испытания бомбардировщика B-21 Raider компании Northrop Grumman. Впервые B-21 Raider был представлен в декабре прошлого года, его назвали единственным в мире самолетом шестого поколения. Помимо прочего бомбардировщик оснащен передовыми технологиями «стелс», чтобы достичь любой точки мира в обход средств ПВО.

    Компания планируют к 2030 году сдать заказчику около двадцати бомбардировщиков, а в общей сложности американцы намерены выпустить не менее 100 самолетов.

    Судя по предварительным данным, B-21 Raider – дозвуковой двухместный двухдвигательный самолет, построенный по схеме «летающее крыло», с широким внедрением средств снижения заметности. Вооружение размещается во внутреннем отсеке. Общая масса полезной нагрузки до 13,6 тонны. Машину планируют использовать в качестве опционально-пилотируемого аппарата, то есть отправлять ее без пилотов на наиболее длительные или опасные миссии.

    Планируется, что Raider заменит малозаметный B-2 Spirit и B-1 Lancer. Ваза ВВС США Эллсуорт в Южной Дакоте станет первой площадкой, которая получит эти самолеты. Шесть испытательных бомбардировщиков-невидимок находятся в производстве, а испытания проведет база ВВС Эдвардс в Калифорнии.

    Northrop Grumman неоднократно предупреждала инвесторов, что низкие темпы первоначального производства самолетов могут привести к убыткам в размере до 1,2 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем США возрождают технологию «летающего крыла».

    Коментарии (9)
    15 ноября 2023, 02:42
    Задержан экс-глава правительства Самарской области Кудряшов

    РИА «Новости»: Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова задержали после обысков

    Tекст: Антон Никитин

    Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова задержали после обысков, сообщили в силовых структурах. Кроме того, задержан врио министра строительства региона Михаил Асеев.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что Кудряшова и Асеева «действительно задержали».

    Во вторник днем стало известно об уходе Кудряшова в отставку по состоянию здоровья. Позднее в тот же день стало известно, что в региональном правительстве и у Кудряшова проводятся обыски.

    Коментарии (23)
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